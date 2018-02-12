 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В США нашли способ предсказывать разводы и измены
13:42 13.02.2018

Оксана Грибанова

Специалисты из университета Флориды в Таллахасси (США) с помощью простого теста нашли способ предсказать вероятность измены в паре после четырех лет совместной жизни. Статья об этом опубликована в Journal of Personality and Social Psychology.

Согласно данным американских психологов, в США каждая вторая семья распадается спутя 3,5-4 года после брака. Пытаясь понять причину столь частых расcтаваний, специалисты около четырех лет следили за развитием отношений более 300 супругов.

За время эксперимента около половины пар распались или были на грани развода.

Как выяснили исследователи, в этой категории оказались мужчины и женщины, которых больше остальных добровольцев привлекали симпатичные незнакомые лица.

Например, молодожены, долго смотревшие на фото привлекательного представителя противоположного пола, оказались в итоге более склонными к изменам и разрыву отношений по сравнению с теми, кто тратил на эту процедуру меньше времени и не зацикливался на красивой картинке.

Столь разные реакции, по мнению исследователей, являются следствием биологических различий в работе мозга.

Ученые из университета Флориды считают, что их выводы "помогут психологам подобрать более эффективные стратегии в работе с семейными парами".

Источник - РГ
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