Узбекистан досрочно меняет посла в Казахстане. Назаров собрал чемодан

13:31 13.02.2018 Посол Узбекистана Икром Назаров завершает дипмиссию в Казахстане



Посол Узбекистана Икром Назаров завершает дипломатическую миссию в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба посольство РУз в РК.



"Имею честь сообщить, что 15 февраля 2018 года завершаю свою дипломатическую миссию в качестве чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в Республике Казахстан. Позвольте воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить глубокую и искреннюю признательность за сотрудничество, поддержку и крепкую дружбу, оказанную мне во время моей миссии в Казахстане", - говорится в письме посла.



И.Назаров выразил уверенность, что "сердечные и дружеские отношения, существующие между странами, будут и дальше развиваться на благо народов".



Он был назначен послом Узбекистана в Казахстане в январе 2016 года.



Посол Узбекистана Икром Назаров завершает дипломатическую миссию в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба посольство РУз в РК.



"Имею честь сообщить, что 15 февраля 2018 года завершаю свою дипломатическую миссию в качестве чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в Республике Казахстан. Позвольте воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить глубокую и искреннюю признательность за сотрудничество, поддержку и крепкую дружбу, оказанную мне во время моей миссии в Казахстане", - говорится в письме посла, распространенном посольством.



И.Назаров выразил уверенность, что "сердечные и дружеские отношения, существующие между странами, будут и дальше развиваться на благо народов".



Он был назначен послом Узбекистана в Казахстане в январе 2016 года. Источник - CA-NEWS

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