Японский шорт-трекист Кэй Сайто первым попался на допинге в Пхенчхане

10:09 13.02.2018 На Олимпиаде в Пхенчхане выявили первый положительный допинг-тест



Японский атлет Кэй Сайто, выступающий в составе национальной сборной по шорт-треку, провалил допинг-тест и отстранен от Игр в Пхенчхане, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Спортивного арбитражного суда (CAS). Это первый случай положительного теста на допинг во время нынешней Олимпиады.



Как отмечается, в допинг-пробе Сайто было найдено запрещенное вещество ацетазоламид. CAS, рассмотрев заявления Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU), постановил, что спортсмен принимал вещество добровольно.



В Спортивном арбитражном суде подчеркнули, что на результаты соревнований инцидент никак не повлиял, поскольку Сайто был заявлен в качестве резервиста в состав японской команды на мужскую эстафету на 5000 метров.



К настоящему моменту атлета уже выселили из Олимпийской деревни. Его также временно отстранили от любых соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев.



Отметим, что из-за допингового скандала в Южную Корею смогли приехать только 168 российских спортсменов, которые соревнуются под олимпийским флагом и в статусе "олимпийские атлеты из России" (Olympic athlete from Russia, OAR). Главным информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) стал экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, которого в Кремле неоднократно называли психом.



На днях Родченков заявил, что на сегодняшний день допинг используют спортсмены более 20 стран. При этом в каждой команде 10-15 процентов спортсменов являются мошенниками по своей природе. Поэтому Олимпийские игры в принципе не могут быть чистыми. "Вы ничего не можете с этим поделать. Они просто неисправимы", - подчеркнул ученый. Источник - newsru.com

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