Умер самый богатый дунганин ЦентрАзии - Фарид Люхудзяев

09:59 13.02.2018 Ушел из жизни бывший акционер Bank RBK



О кончине Фарида Люхудзяева стало известно в понедельник, 12 февраля



Информацию о том, что 60-летний Фарид Люхудзяев ушел из жизни, Forbes.kz подтвердили в пресс-службе Bank RBK.



В ноябре 2005 Фарид Люхудзяев создал компанию SBS Group. Это ТОО на сегодняшний день представляет группу компаний, расположенных в разных городах Казахстана и странах СНГ. В общей структуре компании на сегодняшний день работает более 1 тыс. человек. Головной офис ТОО "SBS GROUP" находится в Алматы. Основная деятельность компании SBS Group заключается в координации, мониторинге и контроле финансовой, проектной и маркетинговой деятельности холдинга. Группа компаний, входящих в структуру SBS Group, включает в себя два основных направления деятельности – это производство строительных материалов (силикатный кирпич, автоклавный газобетон, минеральные плиты) и горнодобывающую деятельность (производство базальтового щебня и кварцевого песка).



В настоящее время в состав группы компаний входят следующие предприятия: ТОО "Базальт-А" (г. Кандыагаш), ТОО "Силикат-А" (г. Кандыагаш), филиал ТОО "Силикат-А" в Северо-Казахстанской области (п.Ленинградское, г. Петропавловск); филиал ТОО "Базальт-А" и филиал "ТОО Силикат-А" в городе Астана, ТОО "SBS Nedra".



Ранее Фарид Люхудзяев был крупнейшим держателем простых акций Bank RBK. По данным KASE на 1 октября 2017, ему принадлежало 9,53% акций банка.



Напомним, что после вхождения Владимира Кима в акционеры Bank RBK Фарид Люхудзяев покинул кресло председателя совета директоров банка.



Из открытых источников известно, что Люхудзяев - выходец из "Евразийской группы". Он начинал бизнес в Кыргызстане вместе Александром Машкевичем, Алиджаном Ибрагимовым и Патохом Шодиевым. Источник - Forbes.kz

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