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Казахстан и еще 5 стран создали "Глобальную коалицию счастья"
09:55 13.02.2018

О создании коалиции, в которую вошли Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Коста-Рика, Мексика, Португалия и Словения, было объявлено в понедельник,12 февраля, на проходящем в Дубае VI Всемирном правительственном саммите (World Government Summit)

Форум посвящен вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни. В мероприятии принимают участие более 4 тыс. делегатов из 140 стран, включая глав международных организаций, представителей руководства ведущих научно-технических структур и технологических корпораций мира, передает Казинформ со ссылкой на ТАСС.

На церемонии подписания соглашения о создании Глобальной коалиции счастья лично присутствовал премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид аль-Мактум. Подписи под документом поставили министры всех шести стран.

Коалиция во имя счастья народов

- Мир нуждается в новых формах коалиций, которые бы работали во имя благополучия и счастья народов, - заявил аль-Мактум.

- Глобальная коалиция счастья отражает идею, в которой устремления ОАЭ встречаются с амбициями разных наций по всему миру, нацеленными на создание лучшего будущего для всех, - подчеркнул премьер-министр. - Настало время объединить усилия правительств для формирования новых подходов и механизмов, которые позволят добиться счастья для людей и улучшить качество их жизни.

- Мы воспринимаем счастье народов как показатель эффективности правительства, важный индикатор оценки его политики и программ. В то же время счастье - это общая цель, для достижения которой взаимодействуют правительства и частный сектор.

Новая коалиция, продолжал аль-Мактум, это "возможность для ее членов обмениваться идеями и опытом, а также поучиться нашему опыту и показать видение ОАЭ в отношении важности счастья как окончательной цели деятельности любого правительства". По его мнению, "инвестиции в счастье обеспечивают безопасность, мир и сосуществование между народами, счастье противостоит ненависти и экстремизму".

- Мы ожидаем, что Глобальная коалиция счастья ляжет в основу положительных изменений в мире, - заявил премьер-министр ОАЭ.

Эмираты - образец для подражания

В ОАЭ, где власти добились очень высокого уровня жизни населения и последовательно внедряют современные технологии в различные сферы жизни и экономики, термин "счастье" стал одним из важнейших критериев и целей работы государственных органов разного уровня.

По мнению властей страны, эмиратцы должны жить комфортно и благополучно, пользоваться достижениями технического прогресса и вносить собственный ощутимый вклад в формирование счастливого и благополучного будущего не только для ОАЭ, но и арабского региона и всего мира. Подход правительства ярко иллюстрирует тот факт, что в составе кабмина ОАЭ существует пост государственного министра счастья и благополучия. Его в настоящее время занимает женщина - Ухуд бинт Халафан ар-Руми.

Власти ОАЭ подготовили серию амбициозных проектов, которые, как ожидается, позволят стране перейти на следующую ступень развития. Среди них - постепенное внедрение искусственного интеллекта в экономику и сферу услуг, запуск беспилотных видов общественного транспорта, развитие научных программ по освоению космоса и подготовка к созданию в 2117 году первого человеческого поселения на Марсе. Реализация этих планов, как убеждены в правительстве, сделает граждан ОАЭ более счастливыми и гордыми за успехи страны.

Саммит, формирующий будущее

Всемирный правительственный саммит проводится под патронажем премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума. Встречи на высшем уровне начались в 2013 году и за короткое время превратились в событие международного масштаба.

Площадка World Government Summit активно используется для "презентации смелых инновационных проектов, призванных совершать прорывы и менять представления о горизонтах возможного". В программе нынешнего форума также присутствуют такие темы, как пути достижения благополучия и справедливости в обществе XXI века, реагирование на изменение климата, перспективы освоения человеком других планет, роль биотехнологий в медицине ближайшего будущего и многие другие.

Всемирный правительственный саммит в Дубае, проходящий в комплексе Madinat Jumeirah, завершит работу вечером 13 февраля.

13 февраля 2018

Источник - forbes.kz
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