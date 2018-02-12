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Грузинский снайпер признался - нынешние укр-депутаты Пашинский и Парасюк лично стреляли в толпу на Майдане
09:48 13.02.2018

Грузинский снайпер назвал имена причастных к расстрелам на майдане




Грузинский снайпер Александр Ревазишвили, который находился на майдане во время февральских событий 2014 года, приехав тогда на Украину по поддельным документам, назвал имена тех украинских политиков, кто лично принимал участие в убийстве силовиков и мирных граждан. Как отмечает РИА Новости, он готов огласить эти показания в украинском суде.

По словам Ревазишвили, это - Сергей Пашинский, который в настоящее время занимает пост председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, а также скандально известные своими русофобскими высказываниями Владимир Парасюк, также являющийся депутатом украинского парламента, и его отец.

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В показаниях Ревазишвили, которые он дал своему адвокату, говорится о том, что "Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк-младший - из карабина "Сайга", его отец - из карабина СКС". Кстати, в те трагические дни по украинским телеканалам был показан сюжет, как в багажнике Пашинского, направляющегося на майдан, было найдено автоматическое оружие.

Напомним, что во время трагических событий в центре Киева четыре года назад погибли более 100 человек. Пришедшие в результате госпереворота новые украинские власти возложили ответственность за гибель людей на экс-президента Украины Виктора Януковича и спецподразделение "Беркут". Многие беркутовцы были арестованы и подверглись репрессиям.

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Между тем уже по следам тех трагических событий говорилось о том, что к убийствам причастны иностранные наемники, стрелявшие людям в спину. РИА Новости со ссылкой на одного из трех наемников, Кобу Нергадзе, также приводит информацию о том, что снайперов пригласил советник Саакашвили Мамука Мамулашвили. В настоящее время он является главой карательного подразделения "Грузинский легион", который воюет на Донбассе на стороне Киева. По словам Нергадзе, его группе было выделено 10 тысяч долларов. В пять раз большая сумма была обещана снайперам после возвращения из Киева.

В прошлом году в эфире итальянского "5 канала" был показан фильм, в котором грузинские наемники, в настоящее время укрывающиеся за границей, признались, что их отправке в Киев в 2014 году способствовал экс-президент Грузии Саакашвили, в минувший понедельник депортированный из украинской столицы в Польшу.

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Автор фильма, корреспондент издания Il Giornale Джан Микалессин назвал имена снайперов, стрелявших в людей на майдане 18-19 февраля 2014 года. В этом фильме Ревазишвили признался, что приказ совершать провокации его группа получила от американского инструктора и лидеров "евромайдана". "Мы должны были спровоцировать "Беркут", спецподразделения полиции. Мы должны были спровоцировать их таким образом, чтобы натравить их на толпу. Примерно 16-17 февраля ситуация с каждым днем становилась все более напряженной. К тому времени она уже вышла из-под контроля", - заявил тогда наемник. Снайперы также признались в том, что о причастности иностранных наемников к расстрелам в те дни знали некоторые европейские политики, в частности, министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт. Он сослался на слова медика, проводившегося экспертизу тел жертв на майдане, и в телефонном разговоре сообщил тогдашнему еврокомиссару по иностранным делам Кэтрин Эштон, что все жертвы были убиты снайперами, но не бойцами "Беркута".

Текст: Андрей Васильев

Источник - rg.ru
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