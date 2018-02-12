В Киргизии трагически сокращается поголовье... ослов

09:45 13.02.2018 Ослиный вопрос: В Кыргызстане с каждым годом сокращается их количество



Ослиный вопрос: В Кыргызстане с каждым годом сокращается их количество - Tazabek



В Кыргызстане с каждым годом сокращается количество ослов. Об этом 13 февраля на пресс-конференции с Бишкеке сказала начальник управления статистики реального сектора при Нацстаткоме Гульзейнеп Турдубекова.



Кто и сколько зарабатывает на ослином бизнесе? (фирмы, владельцы, отчисления)

По ее словам, если в 2016 году насчитывались 43 тыс. голов ишаков, то в 2017 году их количество составило 33 тыс. 144 голов. В 2015 году по республике насчитывались более 53 тыс. голов.



Как сообщила начальник управления, ослов забивают для продажи шкуры.



"Но шкуры ослов отдельно не котируются, они котируются как крупнорогатый скот и не делятся на коровье или лошадиное. Мы ведем только учет поголовья, по мясу у нас информации нет", - сказала она. Источник - tazabek.kg

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