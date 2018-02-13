"Турецкий поток" пока не пойдет в Южную Европу, - Сергей Правосудов

08:57 13.02.2018 Спекуляции относительно спешки в укладке труб связаны с непониманием складывающейся ситуации



МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ "НГ-ЭНЕРГИИ" Мнимые противоречия, связанные с известным заявлением российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что, мол, для второй ветки "Турецкого потока" нужны "железобетонные гарантии Еврокомиссии", и действиями "Газпрома", получившего турецкое разрешение для морской укладки второй нитки, связаны во многом с непониманием ситуации в регионе. А она многоплановая. Во-первых, журналисты явно забывают об американских санкциях, которые как дамоклов меч нависли над российскими нефтегазовыми проектами. В этих условиях есть смысл поспешить и начать укладку труб, поскольку своих морских трубоукладчиков у России нет. Во-вторых, как объясняет автор статьи, пока нет намерений о продлении трубопровода на территорию стран – членов ЕС, и это имел в виду Лавров. А в-третьих, прокладку сухопутного маршрута второй нитки по территории Турции будут осуществлять турецкие компании.



В последнее время в СМИ активно обсуждается тема реализации проекта "Турецкий поток". Напомним, что речь идет о строительстве газопровода из России в Турцию по дну Черного моря. В отношении первой нитки мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год вопросов не возникает, так как она предназначена для турецких потребителей. А вот в отношении перспектив второй нитки аналогичной мощности многие эксперты выражают сомнения. Дело в том, что она предназначена для потребителей стран Южной Европы, а маршрут прохождения нового газопровода по территории европейских стран вроде бы формально еще не определен. Многие вспоминают проект "Южный поток", который должен был также обеспечить российским газом страны Южной Европы, но в итоге был отменен. Попробуем разобраться в этом вопросе.



Принципиальное отличие "Турецкого потока" от "Южного" заключается в мощности. "Южный поток" планировался на четыре нитки пропускной способностью 15,75 млрд куб. м газа каждая. "Турецкий поток" в 2 раза меньше, а на входе на территорию Европейского союза (ЕС) – в 4 раза меньше. Кроме того, на территории европейских стран газопроводами в рамках проекта "Южный поток" должны были владеть совместные предприятия "Газпрома" и местных газовых компаний. Именно этот факт очень не нравился Европейской комиссии. В отношении продолжения "Турецкого потока" на территории ЕС "Газпром" никаких совместных предприятий не создавал, а значит, не будет владеть газопроводами. Как же пойдет газ?



В настоящее время поставки российского газа в Турцию идут по двум маршрутам: газопроводу "Голубой поток" (пролегает по дну Черного моря) и сухопутному маршруту, который проходит по территории Украины, Румынии и Болгарии. Мощность "Голубого потока" составляет 16 млрд куб. м газа в год. В минувшем году "Газпром" поставил Турции 29 млрд куб. м газа. Следовательно, не менее 13 млрд куб. м газа прошли по территории соседней с Турцией Болгарии.



"Турецкий поток" должен заработать в 2019 году. Это означает, что весь российский газ сможет поступать в Турцию напрямую и Болгария потеряет статус транзитной страны. Что же тогда произойдет с газотранспортной системой Болгарии? Очевидно, что власти этой страны будут искать возможность ее использования. Это происходит уже сейчас. Болгарские власти договорились, что будут получать из Турции 1 млрд куб. м газа ежегодно из азербайджанского месторождения "Шах-Дениз" в рамках проекта "Южный газовый коридор". Поставки должны начаться в 2020 году. Следовательно, газотранспортную систему Болгарии к этому времени будут переделывать под транспортировку газа с юга на север, а не наоборот, как она работает сейчас. В минувшем году "Газпром" поставил в Болгарию 3,3 млрд куб. м газа. Если 1 млрд эта страна станет закупать у Азербайджана, то оставшиеся 2,3 млрд куб. м придется брать у России. Значит, и этот объем пойдет из Турции. Это означает, что вся газотранспортная система Болгарии заработает в обратном направлении.



В настоящее время прорабатывается проект строительства небольшого (105 км) соединительного газопровода между Болгарией и Сербией, чтобы российский газ из Турции мог попадать в эту балканскую страну. В минувшем году Сербия закупила у "Газпрома" 2,1 млрд куб. м газа. В конце января текущего года президент Сербии Александр Вучич заявил, что строительство газопровода Болгария–Сербия начнется в июне-июле нынешнего года. "Мы строим интерконнектор между Болгарией и Сербией с поддержкой и финансовой помощью ЕС", – отметил он.



После Сербии газ из второй нитки "Турецкого потока" планируется поставлять в Венгрию. Газопровод между Венгрией и Сербией уже есть, его нужно только модернизировать и запустить в обратном направлении. Венгрия в 2017 году закупила 6,9 млрд куб. м российского газа. При этом газ в Венгрию сможет поступать и с севера – из Австрии, которая станет получателем газа из "Северного потока – 2".



Таким образом, вторая нитка "Турецкого потока" не подразумевает масштабного строительства новой газотранспортной системы на территории ЕС. В данном случае речь идет о модернизации уже имеющейся инфраструктуры и создании относительно небольших соединительных газопроводов. В качестве еще одного потребителя газа "Турецкого потока" планируется Греция, которая в 2017 году закупила у "Газпрома" 2,9 млрд куб. м. Но эта страна так же, как и Болгария, рассчитывает с 2020 года получать 1 млрд куб. м азербайджанского газа. Инфраструктура для этих поставок будет создана в рамках "Южного газового коридора", а оставшийся газ сможет поставлять "Газпром".



Не секрет, что Азербайджан в отличие от России не является мировым лидером по запасам природного газа. Именно поэтому Азербайджан вынужден закупать российский газ. Вполне вероятно, что по мере истощения месторождения "Шах-Дениз" по "Южному газовому коридору" начнет поступать российский газ.



В качестве альтернативы российскому газу для наполнения "Южного газового коридора" называют туркменский газ. Но для того чтобы он попал в Азербайджан, необходимо построить газопровод по дну Каспийского моря. Пока это невозможно, так как Туркменистан, Иран и Азербайджан не смогли заключить соглашение о разделе шельфа Каспийского моря. Кроме того, газ, который может пойти из Туркмении, окажется очень дорогим, так как месторождения залегают очень глубоко и содержат много сероводорода, который необходимо выделять на газоперерабатывающих заводах. У "Газпрома" есть подобное месторождение в Астраханской области. Запасы позволяют добывать здесь более 100 млрд куб. м газа ежегодно, но извлекается он из недр в 10 раз меньше. Именно из-за того, что себестоимость газа весьма высока. Не спасает экономику проекта даже близость к потребителям. Поэтому рассчитывать на "дешевый туркменский газ" европейским потребителям вряд ли стоит. Тем более что в последние годы Туркменистан активно наращивает поставки газа в Китай. А недавно началось строительство газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия. Получается, что туркменский газ предпочитает идти на Восток, а не на Запад.



Об авторе: Сергей Александрович Правосудов – генеральный директор Института национальной энергетики.

13.02.2018 Источник - ng.ru

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