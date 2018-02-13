Узбекистан перестает быть дешевым местом, - Айдан Карибжанов

08:38 13.02.2018 Соседняя страна начинает импортировать товары, которые раньше экспортировала



В будущем узбекской экономики, как и в футболе, разбираются все, кто хоть раз побывал в Ташкенте, Самарканде или, на худой конец, любит плов.



Тема Узбекистана модная, тем более что узбеки сами дают хорошие поводы - изменения, обновление и "перестройка".



Многие Узбекистан идеализируют, а перспективы Казахстана в будущей конкуренции рисуют исключительно черными красками. Это, наверное, наше собственное желание изменений.



Я хочу обратить внимание на одну важную деталь. Во времена КАРИМОВА экономика базировалась на двух важных столпах:



Во-первых, нерыночная эксплуатация собственного населения. Школьники на сборе хлопка, ограничение выезда из страны (выездные визы).



Недаром Каримов даже своих соотечественников, работающих за рубежом, не привечал. Они для него были не источником поступления валюты, а сбежавшими от принудительного труда за длинным рублем.



Второй столп - хитромудренный обменный курс, который сводился к простой конструкции: у тех, кто валюту зарабатывает, валюту покупают по заниженному курсу.



А купить ее можно только на черном рынке втридорога.



Производители экспортных товаров (хлопок, газ, золото, фрукты) получают небольшие деньги в местной валюте. Власти предержащие с помощью коррупционных схем зарабатывают на обмене валюты огромные деньги, но узбекские товары по-прежнему дешевые и конкурентноспособные.



Все это напоминало советскую экономику, от коллективизации до брежневско-косыгинской болезненной экономии валюты.



"Чем тратить валюту на импорт автомобилей, давайте сразу купим завод", построили АвтоВАЗ. Как бы правильно, а с другой стороны - что с ним стало, когда советская экономика раскрылась (развалилась)?



За последний год Узбекистан прошел большой путь в обновлении. Оба этих столпа оказались разрушены.



Ценовые диспропорции, если еще не совсем, то почти исчезли. Границы открываются, валюта свободно обменивается и т.д.



Что происходит?



Уже не первый раз узнаю, что Узбекистан начинает импортировать товары, которые раньше экспортировал, например стройматериалы.



Туго закрученная пружина внутреннего потребления распрямляется, растут внутренние цены, которые, хочешь не хочешь, все равно привязываются к доллару.



Узбекистан перестает быть дешевым местом, а узбекские товары больше не дешевые. На первый план выходят более универсальные критерии - производительность труда, стоимость электроэнергии, транспортные расходы, отсутствие расходов, связанных с коррупцией, качество инфраструктуры и т.д.



А это другая реальность.



Вот так и в жизни - у всех хороших перемен есть и обратная сторона. Хотя в переменах мы, конечно, отстаем.



Айдан Карибжанов

Вторник, 13 Фев 2018, Источник - ratel.kz

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