Кто отравил памирских детей ядовитой мукой? Гелиотропный гепатит наступает

08:27 13.02.2018 В ГБАО растет число отравленных ядовитой мукой









Число отравленных от ядовитой муки жителей Горно-Бадахшанской автономной области возросло до 39 человек.



В конце прошлой недели еще 20 больных, в основном, дети возрастом от 3 до 5 лет, были госпитализированы с диагнозом "гелиотропный гепатит", сообщила Радио Озоди глава управления здравоохранения и социальной защиты населения ГБАО Насригул Некушоева 12 февраля.



Врачи говорят, что гелиотропный гепатит - пищевое отравление с преимущественным поражением печени, возникающее при употреблении в пищу хлеба с примесью сорняка - гелиотропа. На начальных стадиях болезни увеличивается печень и присоединяются другие симптомы, характерные для гепатита.



Ранее сообщалось, что с конца января от ядовитой муки отравились 19 человек, врачи не сумели спасти жизнь 11-летнего ребенка. Пресс-секретарь главы области Нилуфар Асламшоева сообщила, что большинство госпитализированных - жители кишлаков Питут и Шитхарв Ишкашимского района.



По словам Насригул Некушоевой, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана мобилизовало в ГБАО группу специалистов-гастроэнтерологов для диагностики и те выяснили, что источником заболевания стал сорняк гелиотроп, попавший вместе с пшеницей на мельницу. Они предупреждают население о рисках употребления сорняка в пищу и призывают быть бдительными.



Сообщается, что люди отравились от пшеницы, которая была завезена в ГБАО из южной Хатлонской области. По словам одного их родственников погибшего ребенка, пшеницу завезли в Ишкашим из района Хамадони, они купили ее в сентябре.



"Было завезено 5,5 тонны пшеницы, местные жители уже употребили более 2 тонны этой пшеницы. Ситуация действительно плачевная. Прибывшие из столицы в Ишкашим специалисты делают все возможное, что спасти людей", сказала глава облздрава.



Гелиотропный гепатит был распространен в 1992 году в южном Таджикистане, в частности в Фархорском районе. Тогда болезнью было поражено свыше 8 тыс человек, из которых как минимум 500 человек скончались.

12.2.18 Источник - rus.ozodi.org

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