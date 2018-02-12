Таджикистан и Киргизия продолжают спор вокруг территории святого мазара "Ходжаи Горбобо"

08:24 13.02.2018 Власти нашли "соломоново решение" в споре на таджикско-кыргызской границе











Власти Таджикистана построят мост через канал Гулякандоз на границе с Кыргызстаном, сообщил Радио Озоди председатель Бободжонгафуровского района Зариф Назири. По его словам, решение о строительстве моста было принято после переговоров с делегацией Баткенской области.



Утром 8 февраля в населенном пункте Саада Лейлекского района Баткенской области был контейнерный мост через канал Гулякандоз. "Жители населенного пункта Сада Лейлекского района установили мост через канал Гуляндоз для школьников, которые ежедневно вынуждены проходить большие расстояния в обход, чтобы добраться до школы", сообщила ранее Государственная пограничная служба (ГПС) КР. По информации кыргызской стороны, таджикские пограничники прибыли и потребовали убрать самодельный мост. Они приостановили функционирование КПП и закрыли мост в местности Сай.



Прибытие таджикских пограничников стало поводом для слухов о якобы конфликте на таджикско-кыргызской границе, говорит Зариф Назири. На самом деле никакого конфликта не было, ситуация на границе стабильная, заявил глава района.



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Жители населенного пункта Сада Лейлекского района установили мост через канал Гуляндоз для школьников, которые ежедневно вынуждены проходить большие расстояния в обход, чтобы добраться до школы



Зариф Назири также сообщил, что таджикская сторона построит мост через канал, чтобы детям кыргызского села Сада было удобнее добраться до школы. По его словам Мостом могут пользоваться все жители обеих сторон границы.



Отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР сообщил, что по итогам переговоров представителей Кыргызстана и Таджикистана таджикская сторона открыла для проезда мост в местности Сай Лейлекского района Баткенской области и пограничники Таджикистана покинули местность. "Возобновлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пунктах пропуска "Кулунду-автодорожный" и "Кайрагач-автодорожный". Ситуация на кыргызско-таджикском участке госграницы стабильная", - говорится в сообщении ГПС КР.



Напомним, в ноябре прошлого года между жителями приграничных районов Таджикистана и Кыргызстана возник спор из-за местечка "Ходжаи Горбобо".



Кыргызская сторона заявила, что в спорном участке пасется, в основном, скот местных жителей и эта земля принадлежит им. Однако власти Таджикистана отмеча.т, что это местечко с незапамятных времен относится к анклаву Ворух. Жители Исфары говорят, что здесь находится мазар (святилище) Ходжаи Горбобо - место паломничества местного нселения.



Спор привел к тому, что по обе стороны "Ходжаи Горбобо" были выставлены наряды таджикских и кыргызских пограничников. После переговоров спорный участок был включен в рабочую программу межправкомиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы между странами.



Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков

Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков



Общая протяженность госграницы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 971 км, из которых не определенными остаются 519 км. На границе двух стран насчитывается около 70 спорных участков.



В начале месяца глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков с официальным визитом побывал в Таджикистане. Во время двусторонней встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном был обсужден и вопрос о границе. Была достигнута договоренность об активизации работы межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границы между Таджикистаном и Кыргызстаном.

8.2.18 Источник - Радио Озоди

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