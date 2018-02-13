Китай для Европы страшнее России. Немецкие эксперты обвинили Пекин в попытках расколоть ЕС

07:57 13.02.2018 Немецкий Институт изучения Китая имени Герхарда Меркатора (MERICS) выпустил доклад, в котором обвинил Пекин в попытках "вмешаться в европейскую политику" и "расколоть единство Европы". Главными "агентами" Китая в Евросоюзе названы Венгрия, Чехия и Греция, хотя отмечается, что "любители Пекина" есть и в Германии, и во Франции, и в других странах. В результате Китай назван "большей долгосрочной угрозой Европе, чем Россия".



Авторы доклада постоянно проводят параллели между влиянием РФ и КНР на дела Европы. По их мнению, стратегия Москвы (в нее эксперты включают "распространение дезинформации, вмешательство в выборы, хакерские атаки, вербовку сторонников среди политиков") ориентирована на достижение быстрого эффекта, а базируется по большей части на "методиках холодной войны". Напротив, китайское влияние в Европе более долговременно и последовательно: Пекин привязывает к себе страны масштабными инвестициями и созданием сетей "друзей" среди европейских политиков, которые впоследствии отстаивают точку зрения руководства КНР по международным и внутренним вопросам. В отличие от России Китай обладает привлекательной экономической моделью и "финансовыми ресурсами, особенно ценимыми небогатыми членами ЕС". Таким образом, подытоживают авторы доклада, Китай "представляет куда большую долгосрочную угрозу интересам Европы, чем Россия".



В докладе перечислены "открытые и тайные" инструменты влияния Пекина на политику стран ЕС. Среди открытых - организация публичных мероприятий с участием экспертов и политиков, кампании по продвижению точки зрения Пекина в соцсетях и прессе, проведение семинаров с учеными. Параллельно с этим Пекин пытается тайно завлечь на свою сторону европейских политиков и осуществляет государственно направляемые инвестиции для скупки ключевых секторов экономики стран ЕС. По словам авторов доклада, на руку Пекину играет небывалая открытость европейских обществ, которая противопоставляется "тоталитарной закрытости" Китая. При этом якобы одна из задач КНР - вызвать в ЕС раскол между бедными и богатыми его членами, чтобы не допустить формирования единой антикитайской позиции сообщества.



Пекин, утверждается в докладе, убежден в превосходстве своей модели развития над западной и задействует свои ресурсы в том числе для того, чтобы убедить в этом страны Европы.



При этом эксперты отмечают: лидеры по всему миру, в том числе и в Европе, начинают защищать точку зрения КНР на территориальные споры в Южно-Китайском море, на проблему Тибета и права человека. Европейские политики включают риторику "взаимного выигрыша в построении "Пояса и пути"" (китайский инфраструктурный проект) в свои политические программы и ратуют за укрепление связей с Китаем.



К Мюнхенской конференции по безопасности подготовлен доклад о мировых угрозах



Главными "сообщниками" Пекина в Европе названы Греция, Чехия и Венгрия, активно пользующиеся китайскими инвестициями. Будапешт, напоминают авторы, в марте 2017 года заблокировал единую европейскую резолюцию с осуждением пыток правозащитников в Китае, а в июне схожее вето наложила Греция. Президент Чехии Милош Земан назначил своим советником по экономике главу китайской компании CEFC Е Цзяньмина, и он, предполагают авторы документа, уже может иметь доступ к засекреченным документам ЕС. Есть "сообщники" Китая и на западе Европы: среди таковых называют немецкую партию "Альтернатива для Германии", экс-премьера Великобритании Гордона Брауна (официально был нанят китайскими властями для продвижения "Пояса и пути" у себя на родине), бывшего вице-канцлера Германии Филиппа Реслера, экс-премьера Франции Жан-Пьера Раффарена (оба возглавляют китайские исследовательские центры в Европе).



По мнению директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, публикация доклада знаменует собой этап в "постепенной радикализации дискурса" в отношении Китая в Европе. "Китай осуществляет лоббистскую деятельность, пытается улучшить отношение к себе, добиться более выгодных условий в бизнесе, но разве США и ЕС не делают то же самое в других частях света?" - отметил в беседе с "Ъ" эксперт. По мнению Ивана Тимофеева, доклад стоит в одном ряду с расследованиями в Австралии и Новой Зеландии, власти которых заподозрили парламентариев и бизнесменов в тайной работе на Пекин (см. "Ъ" от 1 февраля).



Почему западные страны обвиняют Пекин в попытках скрытого политического давления



"MERICS спонсируется крупным европейским бизнесом, который чувствует угрозу со стороны китайской экономической экспансии,- полагает глава азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев.- Я бы не назвал китайское влияние в Европе существенным, но оно растет, количество переходит в качество, и это вызывает тревогу у части публики". Источник "Ъ" в официальных структурах ЕС сообщил, что пока влияние и число связей Китая в руководящих органах союза "сильно уступает российскому". "Долгое время контакты были очень формальны, но сейчас активность Китая действительно резко выросла,- сообщил собеседник "Ъ".- Во многом стремление малых стран ЕС сблизиться с Китаем основано на ожидании больших инвестиций, но обычно, когда Пекин озвучивает реальные условия сотрудничества, это спускает их с небес на землю".



По словам источника "Ъ", китайские попытки создать в Европе сети поддержки своей политики "достаточно кондовы". "Все китайские эксперты и политики говорят в унисон, а несогласные сразу изолируются. Это отталкивает,- заметил он.- Китайцы также чрезмерно агрессивно реагируют на "чувствительные" вопросы. Например, могут позвонить министру иностранных дел европейской страны и потребовать убрать демонстрацию в поддержку прав человека напротив китайского посольства".



Михаил Коростиков

13.02.2018 Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518497820

Новости Казахстана

