Радикализм захватывает женские колонии России, - "НГ"

05:30 13.02.2018 Во ФСИН признали, что сотрудникам службы религиозная литература не совсем понятна



Из-за недостатка знаний тюремные власти не всегда могут вычислить признаки экстремизма в том или ином издании, которое попадает в колонии. Поэтому сейчас Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) выступила за составление списка запрещенной литературы. В Общественной палате (ОП) заявили, что некоторые заключенные занялись и самостоятельным написанием экстремистских брошюр. Они распространяются не только среди сокамерников, но и в Интернете. Как указали эксперты, радикальной пропаганде теперь подвергаются и женские колонии, куда направляются жены боевиков или бывшие шахидки.



Сотрудники ФСИН особо теряются перед религиозной литературой или зарубежными изданиями. По этой причине все это по-прежнему доступно для заключенных. Чтобы исправить эту ситуацию, во ФСИН хотят создать специальные списки потенциально опасных книг, пользующихся спросом у сидельцев, чтобы исключить их дальнейшее распространение. Также работники ФСИН пройдут переквалификацию, чтобы лучше понимать мировоззрение людей, более остальных подверженных экстремистской идеологии.



К антиэкстремистской работе за решеткой подключилось и духовенство. Православные и мусульманские священнослужители беседуют с сидельцами о вере, помогают им с выбором правильного чтения.



В это время тюремщики ставят на отдельный учет тех, кого уже заподозрили в пропаганде и вербовке, их также стараются держать подальше от остальных заключенных. Однако член ОП Елена Сутормина убеждена, что просветительской и профилактической работы явно недостаточно.



По ее словам, существует масса технологических способов "пропагандировать прямо из камеры". Яркий пример тому – случай в Нижнем Новгороде, где заключенный издавал собственные экстремистские книги. А также распространял их печатные, аудио- и электронные варианты в социальных сетях.



Многие зэки, отметила Сутормина, делают это и с помощью посредников – к примеру, своих родственников или друзей, которые находятся на свободе. "По сути дела, это определенный тренд, который мы должны брать во внимание и постоянно работать над его преодолением", – заявила Сутормина.



В ОП подтвердили, что на горячей линии стало больше жалоб на попытки вербовки в местах заключения. "Сейчас у нас более 50 обращений заключенных, которые предполагают, что людей, находящихся в местах лишения свободы, обрабатывают представители радикальных групп", – заявили в палате. Там добавили, что есть и другая негативная тенденция – в последнее время преступный контент начал активно распространяться и в женских колониях.



Как утверждает доцент Санкт-Петербургского института повышения квалификации работников ФСИН Олег Тепляков, "вербовкой в колониях продолжают заниматься и женщины, которые не отказываются от своей идеологии, когда попадают в места заключения". Среди них бывшие шахидки, жены боевиков, выходцы из Средней Азии, которые осуждены за преступления, связанные с наркотиками, средства от продажи которых часто идут на финансирование терроризма".



Кстати, в Совете Федерации сейчас развернулась законодательная работа по сокращению женского контингента заключенных. По официальным данным, количество женщин, находящихся в учреждениях по исполнению наказаний, с каждый годом уже уменьшается. В 2017-м их было около 40,2 тыс., что на 12% меньше, чем три года назад.



На эту статистику влияет изменение судебной практики в стране – по отношению к женщинам суды стали чаще применять меры наказания, альтернативные лишению свободы, например, исправительные работы.



Напомним, что в конце прошлой недели Госдума приняла поправки, предусматривающие отсрочку исполнения наказания для определенной категории лиц – для беременных, отцов-одиночек и женщин с детьми до 14 лет.



Теперь в СФ предлагают разрешить помещать эти же категории в СИЗО только в крайнем случае, то есть если такие люди проходят по тяжким статьям Уголовного кодекса. В остальных же случаях, считают сенаторы, необходимо назначать им домашний арест. "Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, знать своих родителей и право на заботу", – говорится в пояснительной записке к законопроекту СФ.



Речь идет и о гуманизации условий в женских колониях, об этом сейчас готовится целый пакет поправок в законодательство, в том числе и в закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых". К примеру, прежде возможность встречи с родственниками для тех, кто находится с СИЗО, зависела от решения следователя. В будущем это право человека на то, чтобы получить свидание, планируется сделать безусловным.



Есть и инициативы по улучшению условий пребывания женщин с детьми. Например, Минюст предлагает установить норму жилой площади для совместного проживания в размере 12 кв. м. Кроме того, будет увеличен возраст ребенка, до которого он может находиться в колонии вместе со своим родителем. Сейчас, напомним, после трех лет таких детей отправляют либо на попечение родственников, либо в детдома.



Впрочем, в ОП призывают все же не увлекаться поблажками для женщин, поскольку были случаи, когда некоторые из преступниц намеренно беременели ради получения облегченных условий пребывания за решеткой.

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

13.02.2018 Источник - Независимая газета

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