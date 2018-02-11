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Иран и Израиль оказались на грани полномасштабной войны, - The Hill
00:58 13.02.2018

Если говорить о вмешательстве США в сирийский конфликт, то каждый может убедиться, к чему приводит отсутствие эффективной стратегии и ясных целей

Несколько дней назад, 10 февраля, Иран направил беспилотник на территорию Израиля. В ответ израильские ВВС предприняли авианалет на командный пункт в Сирии, с территории которого был запущен иранский беспилотник. В свою очередь, ПВО Сирии сбили израильский самолет, который впоследствии рухнул на севере Израиля. Данный инцидент произошел впервые с 1982 года, пишет Стивен Бланк в статье для американского издания The Hill.

После крушения самолета, Израиль нанес массированный удар по 122 иранским и сирийским целям, расположенным на территории Сирии. В этот раз все самолеты ВВС Израиля вернулись невредимыми. Подобное столкновение между Ираном и Израилем произошло впервые за долгие годы, что говорит о перспективе возможной войны.

С 1979 года, когда в Иране произошла революция, иранское руководство никогда не отказывалось от идеи стереть Израиль с политической карты мира. Укрепление влияния Ирана в Сирии представляет непосредственную угрозу для безопасности Израиля. Помимо поддержки президента Сирии Башара Асада, Тегеран стремится проложить наземный маршрут, соединяющий Иран с Ливаном и побережьем Средиземного моря. Данный маршрут необходим для поставок оружия группировкам, лояльным сирийскому правительству, ливанскому движению "Хезболла" и палестинскому движению "Хамас". Данное оружие, безусловно, будет направленно против Израиля.

В то же время Тегеран стремится ослабить суннитские режимы на Ближнем Востоке, которые всегда занимали проамериканскую позицию. Со своей стороны, Израиль ясно дал понять, что он не позволит появиться иранским военным базам на юге Сирии вблизи своих границ. В Израиле пообещали пресекать любые попытки строительства иранских военных баз и создания прямого маршрута для поддержки "Хезболлы". Учитывая конкурирующие интересы между двумя странами и недавнее происшествие, можно сказать, что созданы все условия для начала прямого военного конфликта между Израилем и Ираном.

Все знают, что гражданская война - это самая страшная война, которая может быть. Вмешательство иностранных государств может лишь усугубить последствия этой войны. Если говорить о вмешательстве США в сирийский конфликт, то каждый может убедиться, к чему приводит отсутствие эффективной стратегии и ясных целей.

Хотя официальными целями военного присутствия США в Сирии является уничтожение боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и свержение президента Сирии, выполнение первого пункта этого плана исключает возможность свержения Асада. Не только президент США Дональд Трамп, но и его предшественник Барак Обама показал, что понятия не имеет о том, как достигнуть стратегических целей в Сирии и за счет каких средств.

Отсутствие согласованной политики администрации президента США и его предшественника в Сирии позволило Ирану расширить свое влияние в данной стране, пользуясь защитой со стороны России. Сохранение у власти Асада представляет особую важность для реализации региональных проектов Ирана и, вероятно, России.

В Москве заявляют, что не хотят столкновения между Ираном и Израилем, однако продолжающиеся поставки оружия в Иран и Сирию, в конечном итоге, могут оказаться в руках ливанского движения "Хезболла". Данное обстоятельство показывает, что Москва не только стремится вытеснить из региона США, но и готова спонсировать террористические группировки для достижения своих целей, считает автор статьи.

Президент Трамп может и дальше продолжать обвинять Обаму в том, что он создал условия для нынешней катастрофы на Ближнем Востоке, он уже давно несет личную ответственность за эту катастрофу. Трамп и лучшие представители его администрации лишь продолжили путь стратегического провала, полного непонимания происходящего и непоследовательности политики. Ближний Восток превратился в наглядный пример того, что США ничего не могут сделать в одиночку. Единственным выходом остается проведение разумной политики и разработка эффективной стратегии с привлечением региональных союзников.

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518472680
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