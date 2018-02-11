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Кыргызстан. Переназначение бывших. Способен ли старый аппарат на реальные реформы? - С.Чериков
00:55 13.02.2018

После продолжительного молчания новый Кыргызбаши подал-таки голос. И какой! На прошедшем на днях заседании Совета безопасности страны Сооронбай Жээнбеков высказал то, что давно должно было быть сказано высочайшими устами и чего жаждало кыргызстанское общество за последние годы. Ржавчина коррупции в правоохранительных органах, становом хребте законности и правопорядка, стремительно распространялась, разрушая уже систему. Страна оказалась в плену повальной коррупции, правового беспредела, творимого самими правоохранителями. Заслуга Пятого президента в том, что он об этом сказал без утайки и китайских церемоний. Хорошо сказал.

Вслед за чем последовали весьма оптимистичные выводы и прогнозы относительно дальнейших шагов С.Жээнбекова. Главной из которых конечно же, считали назревшую смену старых кадров, достаточно известных безделием и некомпетентностью, если не сказать саботажем и вредительством. Первым слабеньким антикоррупционным звоночком стало задержание высокопоставленного аппаратного чиновника Жогорку Кенеша, на которого пало подозрение в воровстве денег, предназначенных для вручения очередному ежегодному номинанту Айтматовской премии. На удивление всем, чекисты и прокурорские сработали сверхоперативно и адресно.

У корпоративных оппонентов власти свои виды на событие. Те поспешили громкую заяву С.Жээнбекова перевести на плоскость гипотетического противостояния между бывшим и нынешним президентами. Жээнбековский гневный спичь на Совбезе, по их уразумению, поверг бывших, то есть атамбаевских, в шок. Мол, как это он посмел поперек батьки переть, отнимая у того лавры главного, единственного и пока непревзойденного ратиборца против коррупции. Хотя, действительность не совсем такова и сие противостоянием не назовешь. Просто идут тончайшие игры на грани фола. Но это другая опера.

Но факт в том, что дальше последовало …переназначение Жээнбековым уже назначенных сразу после инаугурации нескольких собственных кадров и в основном бывших ключевых клерков экс-президента.

Это может означать две вещи. Первое - отсутствие у нового президента готовых, заранее подобранных кадров. Второе - при наличии оных, он физически и юридически не может ими воспользоваться из-за ограниченности правящих функций согласно переделанным важным положениям Основного Закона. Видимо, скорее по последней причине Жээнбеков вынужден был решиться на отчаянный крик души, когда говорил, что не может спокойно смотреть на творящийся во вверенном ему царстве беспредел и будет вмешиваться несмотря ни на что. Понимать надо "несмотря на мои ограниченные функции".

Воистину глас вопиющего, оказавшегося между молотом и наковальней! Молотом в данной ситуации надо считать достаточно искренние предвыборные обещания, наковальней - долг перед патроном-благодетелем, на глазах всей планеты заботливо посадившим его в искомое кресло на 7-м этаже местной властной цитадели. Кадры которого, насколько поняли, пока что неприкасаемы.

В подобной трагикомичной ситуации молодой неопытный, но достаточно амбициозный башбакан, по-восточному изящно, достаточно деликатно и целеустремленно пытается застолбить за собой закрепленные новой Конституцией царские полномочия. Судя по всему, сие ему плохо удается. Ни опыта жизненного, руководящего (не аппаратного), дипломатического, ни досконального знания местой специфики, всех особенностей нашего развития за последние годы. Как бы Сапар ни старался выдать желаемое за действительное, продвигать креативные, нацеленные на реал и будущее амбициозные проекты, без личных знаний, опыта и просто смелости, дело ну, никак не выгорает, хоть тресни.

Ни мощная поддержка патрона, ни многочисленная команда …молоденьких советников-помощников (число которых по некоторым данным превалило за десяток), ни солидная поза "а-ля Ким III" не оградили не имеющего практического опыта самостоятельного хозяйствания башбакана от ошибок и серьезных промахов. Публика становится свидетелем его робости, неумения разговаривать на равных с главами-башбаканами, скандальных проколов в определении подрядчиков реконструкции стратегических объектов, в продвижении актуальных проектов улучшения нашей жизни, и, как заключительный аккорд - почти катастрофического ЧП в Бишкекской ТЭЦ.

Немаловажная деталь - советники-помощники С.Исакова почему-то не отражены на официальном сайте правительства. Возможно, стыдятся их многочисленности и не соответствия их данных высоким должностям. Еще. 5 (пять) человек руководит аппаратом премьер-министра КР. Помнится, администрацией президента А.Акаева руководили всего два человека - Рустенбеков и Богатов. На сей счет бытует кыргызская пословица "Койчусу көп болсо, кою арам өлөт" ("при многочисленных чабанах отара околела").

Что касается перспектив президента С.Жээнбекова, подождем. Может статься так, что воодушевленный собственным пламенным спичем, Пятый глава вознамерится на более осязаемую и кардинальную аппаратную пертурбацию. Ибо всем известно и практика показала, что не президент, а именно аппарат, есть двигатель или тормоз в развитии государства, поскольку в руках обитаталей 6-7 этажей Белого дома реальное продвижение кадров, которые решают все. Правда, согласно новой, прилаженной под премьер-министра, Конституции, если она сработает, правление страной может плавно перекочевать в руки аппарата башбакана.

Произошедшие президентские аппаратные назначения новыми не назовешь. Все "новоназначенцы" давно известны и раньше сидели на "новых" местах. Исключением можно считать приход в один из ключевых отделов - организационный и инспекторский, то есть занимающийся госкадрами - Турдуназира Бекбоева, новых советника и помощников, испытанных совместной работой в бытности Жээнбекова главой облгосадминистрации и правительства.

В то же время в обществе неоднозначно восприняли возвращение Фарида Ниязова, человека экс-президента, сначала советником, далее на свое место рукапа. Таким образом, руководство реальным властителем страны, коим, как уже сказано, является аппарат президента, остается в руках бывших.

Садырбек Чериков. Бишкек.
sadyrbekinfo.com

Источник - ЦентрАзия
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