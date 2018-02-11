Несколько слов об идеологии, - М.Хазин

00:35 13.02.2018 Несколько слов об идеологии



почему сегодня Вятрович самый верный и надежный агент России на Украине



Михаил Хазин



Настоящий текст появился как развитие одной из мыслей, которая мне пришла в процессе передачи "Особое мнение" на "Эхо Москвы". Как всегда, в условиях временного ограничения развить мысль не удалось, а она, по зрелому размышлению, показалась мне вполне интересной.



Разработка хорошей идеологии для государства - дело сложное. Дело в том, что она должна соответствовать многим условиям. Ну, прежде всего, она не должна противоречить тому, что называется архетипическими стереотипами (которые, собственно, и образуют общество). Ну, точнее, можно попытаться что-то "выбить" (как, например, американцы три поколения пытались выбить из западных немцев "тевтонский дух"), но результат может получиться совсем не тот, на который рассчитывали.



Во-вторых, идеология должна отвечать неким стратегическим задачам. Самая простая, которая годится для глобальных проектов (им, конечно, проще, поскольку базовая идея уже лежит в основе), - построение своей системы глобализации и, соответственно, цивилизационный империализм. У СССР был свой, у США - свой. Кстати, нынешние проблемы Трампа как раз из-за того, что его прагматические конструкции явно изоляционистского толка сильно противоречат глобалистской идеологии "Западного" глобального проекта (который и положили в основание США отцы-основатели, откуда и возникла отмечаемая всеми тяга к мессианству в политике этого государства). Если стратегической задачи нет, многие конструкции повисают в воздухе, как, например, исследования космоса в современной России. Ну, действительно, зачем? Может, лучше пенсии увеличить?



Третье условие, на самом деле, самое сложное. Дело в том, что идеология должна быть системной. То есть, развитие отдельных ее элементов не должно приводить к тому, что они начинают противоречить друг другу. Частично эта тема уже была затронута в предыдущем абзаце (экономический изоляционизм Трампа противоречит мессианскому характеру США как базовому государству "Западного" глобального проекта), однако этот момент нужно разобрать подробнее. И тут лучше всего подходит Украина, и потому, что мы ее лучше знаем, и потому, что острая необходимость разработки новой государственной идеологии заставила элиту этой страны наступить на все возможные грабли.



Суть проблемы в том, что у советской Украины была вполне себе хорошая, непротиворечивая, соотнесенная с реальной историей и, самое главное, системная идеология. У нее был только один недостаток: она была советская. И носители этой идеологии (а она, как и всякая мощная концепция, не просто с трудом выбивается из людей, но и легко захватывает молодежь, как это сейчас происходит в России) совершенно не хотели перестраиваться под идеологию "Западного" проекта. Соответственно, тем, кого это совершенно не устраивало, нужна была идеология новая.



И вариантов было придумано аж целых два. Первый был вполне согласован с историей (хотя акценты для советского периода были поставлены совершенно противоположным способом) и архетипами жителей Малороссии. Суть этой идеологии состояла в том, что СССР - это результат разрушения русской цивилизации "жидобольшевиками" (этот момент не был доработан, а потом и вовсе заброшен, в связи с принятием другой модели) и теперь срочно необходимо сделать из Киева альтернативный Москве центр русской цивилизации. Во всяком случае, эту линию явно закладывали Ющенко на момент, когда его делали президентом Украины. Но потом от этой идеи отказались, то ли по причине ничтожного человеческого масштаба самого Ющенко, то ли из-за появления Путина как самостоятельного игрока, то ли - из-за роли Лукашенко. В общем, не срослось.



И на первую позицию была выдвинута идеология "бандеровщины". Отмечу, что и здесь до конца отработать терминологию так и не смогли и это не просто так. Во-первых, эта идеология по своему масштабу мироощущения даже не региональная, а прямо-таки местечковая. Соответственно, все цивилизационные архетипические мифы православно-русской цивилизации, которые так просто не выкинешь, начали превращаться в достаточно смешные мифы, типа "великих укров", "происхождения от шумеров" и выкопанное Черное море. Беда которых в том, что их ну никак не привяжешь к реальности, в том числе к учебникам истории соседних стран.



Вторая проблема - невозможность придать "бандеровщине" хотя бы минимальные стратегические цели. Вот и выжила только идея: "Украина - це Европа", которая раз за разом натыкается на объективные проблемы. Поскольку у ЕС своя идеологическая концепция, согласованная с концепцией "Западного" глобального проекта (хотя и не совпадающая с ней во многих деталях) и в рамках этой концепции советская идеология - это враг (который уж точно существует и признается, причем с достаточно высокий статусом), но Украины так вообще не существует как самостоятельного феномена. И создать его не то, что быстро, а, скорее всего, вообще, просто не получится. Как можно в созданную в результате многих веков согласований и сглаживаний историческую концепцию вписать новый объект совершенно непонятно. Привязать Украину к СССР - можно и легко, к Польше или Германии (как территорию, разумеется) - тоже можно. А вот разместить новый объект, обладающую субъектностью, Украину… Ну никак не получается…



Разумеется, в Киеве это признать никак не могут. Опять же, "бандеровщина" это только принятая государством идеология, реальных ее носителей мало, например потому, что она противоречит цивилизационным архетипам большей части населения страны. И по этой причине украинские власти ее с одной стороны пытаются "натянуть" на эти архетипы, а с другой - пытаются полностью ликвидировать альтернативную советскую идеологию.



Вот тут-то и понадобились такие выдающиеся люди, как, например, Вятрович. Который вполне реально пытается сделать из "бандеровщины" позитивный исторический миф, который нужно вписать в западноевропейскую историческую концепцию. Отметим, что советскую концепцию туда вписывать не надо, она и так там, за исключением отдельных тонких моментов. У "Красного" и "Западного" проектов история одна, интерпретации разные. А вот у Вятровича сразу же возникают проблемы.



Нужно понять, куда девать погибших евреев и других людей (одна Хатынь чего стоит), куда совать "Волынскую резню", да и много подобных вопросов. С точки зрения "бандеровщины" все понятно: местные жители защищали свои деревни. Но как только ты пытаешься эту идеологию вытащить на уровень всей Украины тут же вылезает вопрос о геноциде … Тут бы Киеву надо остановиться и подумать, но у него нет выхода: без государственной идеологии нельзя, а никого кроме "вятровичей" у него нет, а те продолжают тащить "бандеровщину". Создавая серьезные проблемы с Израилем, Польшей, да и с Россией.



Как это ни смешно звучит, сегодня Вятрович самый верный и надежный агент России на Украине. Просто потому, что так вредить украинскому государству как он, сегодня не может никто.



Беда состоит в том, что альтернативы просто нет, скорее всего "красная черта" пройдена, искать новую идеологию для нынешнего киевского режима поздно. В результате, Украина будет продолжать ухудшать свои отношения с сопредельными странами, разрушать единственную стратегическую идею, которая осталась в Киеве ("… це Европа") и, в общем, целенаправленно идти к распаду. Поскольку люди в условиях ухудшающегося уровня жизни и дикой неопределенности будут тянуться к тем идеологическим моделям, которые будут обеспечивать хотя бы минимальную устойчивость.



Самое смешное, что аналогичная ситуация сегодня и в Западной Европе, и в США, да и в Китае. Только там этот процесс только-только начинается. Про Трампа я уже упоминал, но и в Западной Европе у носителей "Западного" глобального проекта начинаются серьезные фрустрации. Да, разумеется, в отличие от Украины там есть и альтернативные идеологические концепты, и институты, которые их могут довольно быстро развить в полноценные государственные идеологии. Но фокус в том, что таких концептов много, а нужен - только один. И по этой причине я подозреваю, что склоки в Вашингтоне это только предварительные сполохи той идеологической волны, которая вот-вот начнется на Западе.



В заключение отмечу только, что и у нас аналогичная проблема. Да, либеральную идеологию (навязанную тем же самым "Западным" проектом) мы, похоже, вот-вот откинем, но у нас есть и другие: Русь православная, восстановление СССР в рамках социализма и, наконец, Россия имперская (не путать с православной). Народ-то решение принял уже давно (80% населения за социализм), но исторические судьбы стран, все-таки, выстраивают элиты. А вот у них вопрос решен далеко не окончательно. Так что и у нас без приключений не получится. К сожалению. Источник - Завтра

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