Рогун: от споров к партнерству, - Умид Саримсаков

00:14 13.02.2018 Возможно ли такое после стольких лет противоречий, а то и вражды, наблюдавшихся во взаимоотношениях между Таджикистаном и Узбекистаном по факту строительства Рогунской ГЭС? Если учитывать тот позитивный процесс переформатирования межгосударственных отношений в Центрально-азиатском регионе, заданный новым руководством Узбекистана во главе с президентом Шавкатом Мирзиееым, то думается, что да, возможно. Однако не будем спешить с выводами. Давайте прикинем, что "За" такой ход развития события, а что "Против".



Прежде всего, заметим, что строительство Рогунской ГЭС изрядно потрепало нервы тем, кто затеял эту "стройку века", превратившуюся в общенациональный долгострой. Позитивные ожидания и вдохновляющие надежды таджикистанцев постепенно сменились негативными настроениями, а то и полным разочарованием. Уже совсем скоро после объявления о начале строительства стало ясно, в одиночку с объектом такого масштаба Таджикистану явно не справиться. Катастрофически не хватало денег, а инвесторов отпугивал скандал, сопровождавший этот проект с самого его начала.



Эта ситуация сохраняется по сей день. Государство как снежный ком обрастает долгами. По оценкам международного рейтингового агентства Moody’s к 2018 году внешний долг Таджикистана увеличится почти вдвое и составит до 55% к ВВП страны. Это значит, что каждый житель Таджикистана должен будет внешним заемщикам в среднем $260.



Долги эти растут, прежде всего, благодаря Рогунской ГЭС, ставшей национальной "зубной болью". Именно с предстоящими затратами по завершению этой "стройки века" Moody’s прогнозирует увеличение внешнего долга Таджикистана. По данным агентства, погашение долга перед внешними кредиторами дорого обойдется таджикской экономике, которая ограничена в доходных статьях.



Доклад Всемирного банка, опубликованный 24 октября с.г. также не сулит ничего хорошего. Он озаглавлен: "Республика Таджикистан: Записки по вопросам государственных расходов". Это означает, что с расходованием бюджетных и иных средств в республике, по мнению мировых аналитиков, далеко не все в порядке. По причине принятия необдуманных решений, направленных на безоговорочную реализацию рогунского проекта, в республике буквально свернуты многие значимые программы и направления социального характера.



"Рост капитальных расходов на энергетический сектор преимущественно связан с финансированием проекта строительства Рогунской ГЭС, на долю которого приходится одна треть всех капитальных расходов, финансируемых за счет внутренних источников", - говорится в докладе. При этом его авторы особенно подчеркивают, что в стране "велика потребность в расходах на социальную политику, особенно на образование, здравоохранение и программы социальной помощи". Иначе говоря, "стройка века" словно гигантский спрут поглощает все то, что могло быть использовано в интересах таджикского общества, в особенности, его незащищенных слоев.



Где же выход? Как довести строительство до его логического конца и при этом избежать социального взрыва, который, чего уж тут скрывать, назревает в обществе?



Помощь может прийти со стороны… Узбекистана. Это, однако, не означает, что соседи в корне пересмотрели свое отношение к Рогунской ГЭС. Опасения существуют. Выступая на общих дебатах 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов заявил, что "сегодня, когда государства Центральной Азии, как и многие другие страны мира, испытывают растущий дефицит водных ресурсов, исключительно важное значение для жизнеобеспечения и благополучия населения региона Средней Азии приобретает справедливое и рациональное использование водных ресурсов трансграничных рек Амударьи и Сырдарьи".



Вполне разумные и уместные требования. Но они, и в это хочется верить, не исключают вероятность компромисса. Ведь в принципе Узбекистан не против. Что если Ташкент возьмет да выкупит значительную часть акций Рогуна и, тем самым, внесет свою лепту в достройку ГЭС. Тогда он сможет рассчитывать на часть производимой электроэнергии, которой будет покрывать собственные растущие потребности.



Заметим, что Таджикистан после того как ГЭС заработает в полную силу, не способен будет потреблять полностью вырабатываемую электроэнергию. Для этого нужны рынки сбыта и собственные крупные энергоемкие производства. Часть электроэнергии планируется продавать соседним странам. Для этих целей задуман проект CASA-1000, по которому электричество будет поставляться в соседний Афганистан, Пакистан и Индию. Однако, похоже, что эти намерения так и останутся на бумаге.



Афганистан уже неоднократно заявлял о приоритетном развитии собственной энергетики и решении ограничить свое участие в проекте до роли транзитера. Пакистан, не дожидаясь окончания затянувшегося строительства Рогунской ГЭС, активно сотрудничает с Китаем в сфере развитии энергетики. Индия смотрит на проект CASA-1000 как на формальный ни к чему не обязывающий документ.



Строить свои крупные энергоемкие производства у Таджикистана нет ни сил, ни средств. Правда, в ходе своего последнего визита в Поднебесную, президент Рахмон вроде бы договорился о строительстве нового алюминиевого завода. Это производство относится к энергоемким. Причем, решено разместить его не в Хатлонской области, как планировалось ранее, а рядом с действующим Таджикским алюминиевым заводом (ТАЛКО) в Турсунзадевском районе, т.е. у самой границы с Узбекистаном.



Тут трудно понять логику действий авторов и реализаторов этого проекта. Ведь ТАЛКО, работающий сегодня только на 30 процентов от своей мощности (в силу износа оборудования), на протяжении многих лет наносит большой вред окружающей среде и сельскохозяйственному производству прилегающих районов Сурхандарьинской области Узбекистана. После Рогунской ГЭС - это вторая межгосударственная проблема. Неужели Таджикским властям нужна новая "головная боль" в отношениях с соседями. Ведь они только налаживаются.



Возможно, таджикские экономисты с энергетиками таким способом хотят решить проблему освоения Рогунской электроэнергии? Но, согласитесь, это в корне неправильно, поскольку отобьет у узбеков какое бы то ни было желание сотрудничать с соседями.



Узбекистан сегодня развивается семимильными шагами. Зарубежные инвесторы буквально выстроились в очередь дабы застолбить свой участок в местном благоприятном инвестиционном пространстве. Развивающаяся экономика требует громадных энергетических ресурсов. В той же Сурхандарьинской области российские инвесторы намерены поострить Газоперерабатывающий комплекс стоимостью свыше 5 млрд. долларов. Разумеется, здесь Рогунская электроэнергия была бы очень кстати. Узбекистан в случае приобретения акций ГЭС, смог бы, тем самым, не тратя дополнительные средства на строительство собственных источников энергии, получать в необходимом количестве энергоресурсы.



Вот над чем стоит подумать таджикским партнерам при возведении крупных объектов. Ведь существует множество других производств, способных поднять на качественно новый уровень экономику Таджикистана.



Умид Саримсаков Источник - ЦентрАзия

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