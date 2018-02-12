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Стратегия давления. Почему обещанные Киевом "решительные действия" в отношении Донбасса отложены
00:13 13.02.2018

Казалось бы, у поклонников Бандеры есть масса козырей, крыть которые, по их разумению, попросту нечем. Начнем с поддержки коллективного Запада, который, как и раньше, готов закрывать глаза на любое преступление "своих сукиных сынов", что неоднократно доказывал на деле. Еще один бесспорный туз в рукаве – явное превосходство в соотношении сил на фронте и мобилизационных резервах. К тому же уровень подготовки ВСУ вырос не только благодаря боевому опыту, но и многочисленным учениям. И тем не менее…

Практически у всех жовто-блакитных военных в последнее время усилилась мотивация к наступлению. Тому причиной не только оголтелая антироссийская пропаганда, но и потеря многочисленных товарищей по борьбе, а также возможность столь излюбленного мародерства в случае успешного окончания боев. Тактический козырь – наличие рокадных дорог, позволяющих довольно быстро маневрировать силами и средствами – одна только трасса Мариуполь-Донецк чего стоит. Добавим в эту копилку неплохо отлаженную разведывательную работу – до сих пор в Донецке и Луганске остались сторонники майдана, готовые поставлять необходимую информацию. Подтверждением тому могут служить теракты, в ходе которых погибла часть военного руководства ДНР и ЛНР.

И вдруг – отказ Киева от наступления. Объяснить это можно также целым комплексом причин.

Прежде всего – невозможность скрытно сосредоточить в условиях степной местности сколь-нибудь крупные силы. В тонюсеньких полосках лесопосадок, изрядно прореженных за военное лихолетье, не укрыться и роте – появление даже небольшого количества новой боевой техники сразу засекается вездесущими беспилотниками, хоть маскируй ее, хоть нет. А для прорыва нужно сосредотачивать и полки, и бригады. Правда, тут следует оговориться, что у ВСУ есть свое ноу-хау: техника прячется на территории заброшенных корпусов предприятий, как, например, в примыкающей к Донецку Авдеевке. На южном фронте, судя по информации с мест, прячут неучтенную технику на комбинате имени Ильича, а также на территории мариупольского аэропорта. Предел же наглости – захват боевиками "Азова" одной из школ на окраине Мариуполя, где "херои" маскируют свои "Грады" и танки.

Другой сдерживающий фактор – нехватка боеприпасов, особенно артиллерийских.

В недавнем прошлом на Украине было складировано их до двух с половиной миллионов тонн, немалая часть из которых была вывезена из стран Восточной Европы после вывода советских войск. Но после активной фазы боевых действий в 2014-2015 годах, а также в результате прогремевших на весь мир взрывов на военных складах, положение изменилось. Да, обстрелы продолжаются, но говорить о былой интенсивности уже не приходится. Так что не от хорошей жизни необандеровцы и вынуждены заниматься восстановлением старых боеприпасов, "перезаливая" в них взрывчатое вещество и меняя взрыватели – случай в мировой практике уникальный: операции не только опасные, но и довольно сложные в техническом отношении. Попытки же решить проблему упираются опять-таки в недостаток средств – болгары и румыны не собираются поставлять "нищебродам" снаряды за красивые глаза, главное направление для "братушек" ныне Ближний Восток. Хотя, надо отметить, что на отдельных участках необандеровцам все же удалось добиться успехов – налажено производство снайперских винтовок и боеприпасов к ним.

Еще один фактор – вполне обоснованные опасения невосполнимых потерь. Брать в лоб крупные города – значит обрекать себя на неизбежно высокую убыль в живой силе м технике. Последние неизбежны и в случае, если клинья укровермахта устремятся в обход крупных населенных пунктов – в этом случае сами собой напрашиваются фланговые удары и, возможно, новые котлы.

Поэтому заявления Эдуарда Басурина о готовящемся наступлении следует рассматривать под несколько иным углом. Например, он в конце января поведал общественности о вхождении в Мариуполь двух колонн ВСУ с артиллерией. Действительно, это событие имело место – в город вошли соединения 56-й бригады ВСУ. Тему усиления противника на южном фланге можно было бы развивать – мол, указанное выше подразделение никогда не терпело поражений, потому солдаты и офицеры готовы на многое ради достижения поставленных задач, тем более, что им противостоять будут далеко не самые сильные подразделения ВС ДНР. Можно было бы сказать и о том, что в состав указанной бригады входит и танковая рота. Так то так, но дело в том, что незадолго до этого из того же Мариуполя была выведена в место постоянной дислокации 59-я бригада ВСУ, обладающая большей мощью. Бронированных боевых машин в ней только по штату в два раза больше, да и технически она оснащена лучше 56-й, к тому же немалый процент там составляют выходцы из западных регионов Украины. То есть, речь идет о плановой ротации подразделений противника. Единственное, на что стоило бы обратить внимание в этом контексте – беззастенчивое катание укровермахтом тяжелых орудий по этому городу прямо под камерами журналистов. А ведь, согласно Минску, ничего больше калибром 80 миллиметров в находящемся на линии разграничения Мариуполе быть не должно.

Означает ли вышесказанное, что Киев полностью отказался от планов захвата республик Донбасса? Конечно, нет. Просто методы достижения цели кардинально поменялись.

Показательными в данном случае могут быть недавние высказывания украинского эксперта Юрия Тымчука о том, что "незалежная" не преподнесет подарок Москве в виде наступления на Донбасс, ибо в противном случае мы получим предлог для разгрома киевских силовиков. Те же нотки сквозят и в выступлениях украинских моряков – недавно построенные катера им нужны не для нападения на наших черноморцев, а для того, чтобы появлением вблизи российских берегов почаще напоминать о своем существовании.

То есть, в Киеве, похоже, предпочли несколько иной способ действий. Он довольно незатейлив – вызвать массовый исход и недовольство на оккупированных территориях не только за счет артиллерийских обстрелов, но и за счет террора в отношении людей, работающих на государственную машину ДНР. В социальных сетях в ходу угрозы в адрес даже учителей школ и работников низовых эшелонов. Предлагается "насесть" на них в ходе очередных поездок на территорию, подконтрольную киевским силовикам. Если так дело пойдет дальше, то власть в молодых республиках действительно может сильно пошатнуться. И тогда, надеются в Киеве, ДНР можно будет брать голыми руками. Сегодня задача номер один перед руководством республик – не допустить подобного развития событий.

Дмитрий Мельников
12.02.2018

Источник - stoletie.ru
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