 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Иране создана новая баллистическая ракета "Кадр"
00:12 13.02.2018

Иранские военные утверждают, что новая ракета способна преодолевать противоракетную оборону

ТЕГЕРАН, 12 февраля 2018, 20:49 - REGNUM В Тегеране в рамках мероприятий к 39-й годовщине исламской революции представили новую жидкотопливную баллистическую ракету "Кадр", сообщает 12 февраля агентство Fars.

Иранские СМИ, ссылающиеся на военных, утверждают, что новая ракета обладает дальностью полета 2 тыс. км и способна преодолевать противодействие систем противоракетной обороны вероятного противника.

Кроме того, иранский военно-промышленный комплекс представил ракету малой дальности "Фаджр-5".

К юбилею исламской революции также было заявлено, что иранские ВМС заканчивают испытания подводной лодки класса "Фатех".

Как сообщало ИА REGNUM, демонстрация достижений иранского ВПК совпала с обострением отношениий Ирана и Израиля, частью которого стал инцидент с иранским беспилотником, вошедшим в воздушное пространство Израиля с территории Сирии. Результатом инцидента стало уничтожение сирийскими средствами ПВО израильского истребителя F-16, атаковавшего "центр управления беспилотником", который Тель-Авив также считает иранским.

Напомним, Тель-Авив считает категорически неприемлемым усиление позиций Ирана в Сирии. В свою очередь, официальный Тегеран регулярно делает заявления антиизраильского характера.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518469920
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