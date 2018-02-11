|В Иране создана новая баллистическая ракета "Кадр"
00:12 13.02.2018
Иранские военные утверждают, что новая ракета способна преодолевать противоракетную оборону
ТЕГЕРАН, 12 февраля 2018, 20:49 - REGNUM В Тегеране в рамках мероприятий к 39-й годовщине исламской революции представили новую жидкотопливную баллистическую ракету "Кадр", сообщает 12 февраля агентство Fars.
Иранские СМИ, ссылающиеся на военных, утверждают, что новая ракета обладает дальностью полета 2 тыс. км и способна преодолевать противодействие систем противоракетной обороны вероятного противника.
Кроме того, иранский военно-промышленный комплекс представил ракету малой дальности "Фаджр-5".
К юбилею исламской революции также было заявлено, что иранские ВМС заканчивают испытания подводной лодки класса "Фатех".
Как сообщало ИА REGNUM, демонстрация достижений иранского ВПК совпала с обострением отношениий Ирана и Израиля, частью которого стал инцидент с иранским беспилотником, вошедшим в воздушное пространство Израиля с территории Сирии. Результатом инцидента стало уничтожение сирийскими средствами ПВО израильского истребителя F-16, атаковавшего "центр управления беспилотником", который Тель-Авив также считает иранским.
Напомним, Тель-Авив считает категорически неприемлемым усиление позиций Ирана в Сирии. В свою очередь, официальный Тегеран регулярно делает заявления антиизраильского характера.