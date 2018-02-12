 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Индийская карта Америки. Против кого собираются дружить Вашингтон и Дели? - Елена Пустовойтова
00:11 13.02.2018

Министерством обороны США новая ядерная доктрина только подтвердила узкий прищур Вашингтона на Россию, Китай, Северную Корею и Иран, которые и до разъяснений министра обороны США Джеймса Мэттиса не ходили у него в друзьях. Однако стоит только взглянуть на "отрезанную" новой ядерной доктриной часть мира, чтобы понять, что "за бортом" оказался самый быстроразвивающийся мировой рынок. И альтернативой его потери может стать только одно государство в этом регионе: Индия.

"После того как стало ясно, что сближение России и Запада маловероятно, именно индийское направление становится ключевым для Вашингтона, – пишет британская ВВС. – Войны США с Китаем никогда не будет, вместо этого случится война Китая с Индией", – цитирует издание экономиста и американского диссидента, живущего в ФРГ, Уильяма Энгдаля (William Engdahl). Почему именно так? Энгдаль считает, что растущая мощь Пекина для США пострашнее любого терроризма, отношение к которому в Вашингтоне, как мы знаем, по-родственному специфичное. И прямо обращается к последней конференции организации Raisina Dialogue, которую вот уже третий год подряд устраивает некий очень независимый аналитический фонд Оbserver Research Foundation (ORF), основанный семьей индийских миллиардеров Амбани.

"Истинная природа трехдневной встречи в Нью-Дели, – пишет автор, – была скрыта от прессы, но при внимательном рассмотрении обнаруживаются экстраординарное объединение сил и интересов, противостоящих китайской инициативе "Один пояс – один путь" (BRI).

Обсуждали один вопрос: разрушительные перемены в мире. Такой переменой номер один как раз и стала китайская инициатива "Один пояс – один путь". Индийский начальник военно-морского штаба адмирал Сунил Ланба (Sunil Lanba) негодовал по поводу появившихся китайских военных баз в Африке и Шри Ланке. Бывший шведский министр иностранных дел и советник украинского президента Петра Порошенко Карл Бильдт заявил, что "китайский путь" "попирает экономики, государственные институты и безопасность стран", через которые он пройдет. "Отдельный столик" занимали натовцы – американский адмирал Харри Харрис (Harry Harris), командующий Тихоокеанским командованием США и их коллеги адмирал Катсутоши Кавано (Katsutoshi Kawano), руководитель аппарата Объединенного штаба Японии и австралийский командующий ВМФ вице-адмирал Тим Барретт (Tim Barrett).Четверка "специалистов по морскому бою" на берегу Индийского океана собралась не зря.

"Реальным содержанием собрания было отбросить Китай, используя новую коалицию из четырех государств – Японии, Индии, Австралии и США", – пишет Энгдаль.

И напоминает, что еще в ноябре прошлого года в ходе визита президента США в Манилу четверка договорилась тесно координировать меры по сдерживанию Китая и объявила о создании коалиции для патрулирования спорных районов Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. И встреча в Нью-Дели стала как раз прямым следствием новой стратегии "четверки".

"У китайцев уже есть военно-морская база в Джибути, и мы осведомлены о том, что у них есть база в Хамбантота (Шри Ланка). Значит, это будет образцом для ближайшего будущего в Индийском океане", – заявил адмирал Сунил Ланба. Логично предположить, что такие заявления потребуют действий. И похоже, они уже есть: Индия, прародительница Движения неприсоединения, все быстрее "уплывает" в объятья НАТО. Оставаясь за сценой, Вашингтон поможет Дели "закрыть" Китайско-пакистанский экономический коридор – составную часть BRI, который проходит через пакистанскую часть спорного региона Джамму и Кашмир: Индия отказалась обсуждать проблему и отдала приказ армии взять пограничные посты пакистанцев "под прицел".

Как сообщает The National Interest, в последний день января адмирал Ланба спустил на воду в Мумбаи третью из шести купленных во Франции дизельных подводных лодок класса Scorpène.Такая лодка способна нести шесть торпедных аппаратов диаметром 533 миллиметра и может быть вооружена противокорабельными ракетами радиуса действия 50 километров. Предыдущая лодка была спущена на воду ровно год назад, и сейчас проходит морские испытания. Такой скорости в наращивании морских вооружений Индия не знала давно. Источник поясняет, что "Дели нужны все подводные лодки, которые только можно достать. По их собственным подсчетам, индийский флот нуждается примерно в восемнадцати атакующих подлодках".

Известная американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor весьма осторожна в оценках влияния Вашингтона на политику Дели, что вполне объяснимо: читатель должен знать только то, что Вашингтону нужно. "Нью-Дели избегает военного вмешательства в спор вокруг Южно-Китайского моря из страха возмездия Китая на спорной границе или через китайско-пакистанское патрулирование в Арабском море. Главная забота Индии в Индо-Тихоокеанском регионе будет состоять в защите своих критически важных транзитных маршрутов в Индийском океане", – пишет Stratfor. И самое главное – "Соединенные Штаты хотят укрепить их партнерство по обороне с Индией как часть более широких усилий по ограничению растущего влияния Китая в регионе и в мире. Индия также заинтересована бросить вызов Китаю, утверждая себя в сферах политической, экономической и безопасности".

"Чтобы предотвратить рост силы, которая могла бы угрожать превосходству США в Евразии, – пишет издание, – Штаты, конечно, не остановятся ни перед чем, чтобы воодушевить Индию подняться на Китай, этого самого грозного претендента командовать в океанах".

И если Индия проглотит эту наживку, то еще один "кипящий котел" появится на политической карте мира.

12.02.2018

Источник - Столетие.ру
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