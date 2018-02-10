 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 12.02.2018
23:45  Мирзиеев рьяно схватился за метлу. В налоговом и таможенном комитетах Узбекистана идут обыски
23:41  Сунула нос. Сына Трампа пытались отравить. Пострадала любопытная невестка Ванесса
22:59  Прокурора казахстанского Приозерска Турусбекова задержали при получении взятки
20:26  Зачем Ильхам Алиев создает миф о "древнем и великом Азербайджане", - Е. Крутиков
20:18  К реанимации уникального ядерного ректора (на солях) "Аргус" в Таджикистане подключится Китай
19:32  Ученые Казахстана открытым письмом к Елбасы требуют навести порядок в грантовом финансировании
18:08  Попасть или пропасть. Почему не все мигранты добираются до России, - Е.Иващенко
17:04  Публикации в СМИ заставили власти Туркмении вспомнить об оставшемся без воды и хлеба городе Гарабогазе
16:29  Саакашвили поймали в киевском ресторане и выдворили из Украины в Польшу
15:55  Израиль получил пригласительный беспилотник. На юге Сирии открылся новый фронт
15:50  Монголбанк выпустил новую монету с изображением собаки "Монгол Банхар"
15:41  Россия успешно испытала новую противоракету в Казахстане
08:39  Рыбка-гейт: как рос-вице-премьер Приходько стал "папой"
08:16  Как рус-олигархи Усманов и Махмудов помогли Мирзиееву свалить всесильного главу УзбСНБ Иноятова
08:15  В Туркменистане будет создана кольцевая энергосистема
07:52  Курды как разменная монета для США, - Анна Глазова
07:50  Российско-китайские отношения нуждаются в ручном управлении, - ЮТавровский
07:49  Китай захватил российский рынок интернет-торговли
00:46  Генерал Ивашов: Россия стоит на пороге революции третьей модели
00:45  США намерены возвратить свои производства из Азии, - В.Панов
00:41  Педагог-новатор А.Назарбаева (младшенькая) открывает в Астане "Школу гуманной педагоги" и "Родительский университет"
00:30  Украинская цивилизационная катастрофа, - А.Ваджра
00:04  Новая баня, старый таз. Религиозная экспансия в Кыргызстан, - К.Жумабеков
00:01  Елбасы всегда живой, или "надпрезидентский Назарбаев", - EADaily
Воскресенье, 11.02.2018
22:38  Доказательство от спортивного. Большая политика начала свои игры в Пхенчхане, - "Къ"
21:05  У Вашингтона опять повысился интерес к Центральной Азии
19:46  Предательство Шульца обернулось конфузом. Так и не начав работу новое правительство Германии развалилось
16:10  Казахстанка Юлия Галышева в могуле взяла Бронзу Олимпиады!
16:01  При взлете в Москве разбился летевший в Орск пассажирский Ан-148 - 71 погибших
15:19  Банкиры и финансисты теряют власть над миром, - Д.Лекух
15:14  "Лошади и верблюды" разгоняют демонстрации в Египте, - Ахмад Амара
14:22  Лицо предателя: в США показали допингиста Родченкова после пластической операции
14:15  На время Олимпиады корейцам предложено убрать собачатину из меню, - Tageszeitung
14:05  Путин делает ставку на "Шелковый путь", - Washington Post
13:41  Таджикистан. Наркотрафик без присмотра, - Р.Камбаров
10:25  За кражу 2 млн сомов задержан Закиров - завотделом комитета по международным делам КырПарламента
09:36  ВВС США атаковали в Сирии российскую ЧВК "Вагнера"
09:30  Железнодорожные страсти Кыргызстана, - Р.Мусурманкулов
02:48  The Hill: Как конгресс США санкционирует распил военного бюджета?
02:46  Солнце, море и халяль. Как устроен мир мусульманских путешествий
00:37  Аркадаг также заразился "цифрой"
00:32  Древнее население Каратегина было определенно европеоидным, - последние находки тадж-археологов
00:25  Восточная Сирия как бастион оппозиции Асаду, - Антон Долгих
00:20  Задача Турции в Африне – остаться там надолго, присоединить к себе эти территории, - В.Погосян
00:16  "Скоро они придут и за вами…". Куда маршируют украинские "нацдружины", - Лев Золотко
Суббота, 10.02.2018
15:51  Турки потеряли боевой вертолет в небе Африна
13:51  Прикрываясь лепестком роз... Каз-актриса Бибигуль Суюншалина шокировала нагыз-джигиттер красивыми ню-фото
13:49  Умру за родину. Дорого. Российские ЧВК воюют по всему миру
13:46  Сибирские уроки истории России, - писатель Алексей Иванов и его роман "Тобол"
13:41  Предпосылки русско-турецкой войны. Восстание 1875 года и его причины (история), - О.Айрапетов
11:47  Молодые немки объединились против насилия со стороны "гостей Меркель" - банд мигрантов-насильников
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Узбекистан   | 
Мирзиеев рьяно схватился за метлу. В налоговом и таможенном комитетах Узбекистана идут обыски
23:45 12.02.2018

В Государственном налоговом комитете (ГНК) Узбекистана проходят массовые обыски. Их проводят следователи прокуратуры республики, сообщает сегодня, 12 февраля, веб-сайт Uzmetronom.com.

Сначала в головной офис налоговиков прибыли 30 сотрудников прокуратуры, затем их число выросло до 65 человек. Они изъяли часть документов и складировали в отдельной комнате, которую опечатали.

По данным ташкентского веб-сайта, сотрудники надзорного органа пытаются обнаружить доказательства использования преступных схем при проведении налоговых проверок предпринимателей. Кроме того, прокуратура хочет выявить факты получения налоговиками взяток, которые могли быть переданы председателю ГНК или его заместителям.

По предварительным данным, сумма нанесенного подобной деятельностью ущерба оценивается в десятки миллионов долларов США.

Аналогичная проверка проходит и в Государственном таможенном комитете Узбекистана.

Как сообщало EADaily, ГНК с 2004 года возглавляет Батыр Парпиев. В июле 2017 года президент Шавкат Мирзиеев подверг налоговую службу жесткой критике за незаконное вмешательство в деятельность субъектов предпринимательства и незаконные проверки, после чего в этой системе начались кадровые сокращения. Накануне Нового года появились сообщения о том, что Парпиев подал в отставку, однако Мирзиеев не принял его заявление, сказав, что пусть Парпиев пока поработает.

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518468300
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  