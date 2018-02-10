Мирзиеев рьяно схватился за метлу. В налоговом и таможенном комитетах Узбекистана идут обыски

23:45 12.02.2018 В Государственном налоговом комитете (ГНК) Узбекистана проходят массовые обыски. Их проводят следователи прокуратуры республики, сообщает сегодня, 12 февраля, веб-сайт Uzmetronom.com.



Сначала в головной офис налоговиков прибыли 30 сотрудников прокуратуры, затем их число выросло до 65 человек. Они изъяли часть документов и складировали в отдельной комнате, которую опечатали.



По данным ташкентского веб-сайта, сотрудники надзорного органа пытаются обнаружить доказательства использования преступных схем при проведении налоговых проверок предпринимателей. Кроме того, прокуратура хочет выявить факты получения налоговиками взяток, которые могли быть переданы председателю ГНК или его заместителям.



По предварительным данным, сумма нанесенного подобной деятельностью ущерба оценивается в десятки миллионов долларов США.



Аналогичная проверка проходит и в Государственном таможенном комитете Узбекистана.



Как сообщало EADaily, ГНК с 2004 года возглавляет Батыр Парпиев. В июле 2017 года президент Шавкат Мирзиеев подверг налоговую службу жесткой критике за незаконное вмешательство в деятельность субъектов предпринимательства и незаконные проверки, после чего в этой системе начались кадровые сокращения. Накануне Нового года появились сообщения о том, что Парпиев подал в отставку, однако Мирзиеев не принял его заявление, сказав, что пусть Парпиев пока поработает. Источник - eadaily.com

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