|Сунула нос. Сына Трампа пытались отравить. Пострадала любопытная невестка Ванесса
23:41 12.02.2018
Невестка президента Трампа госпитализирована после получения конверта с белым порошком
Вскрыв конверт, Ванесса Трамп почувствовала недомогание и вызвала службу спасения
Жена Дональда Трампа-младшего Ванесса госпитализирована после получения конверта с неизвестным белым порошком, сообщает полиция США.
Первые анализы показывают, что вещество не было опасным.
По словам официальных лиц, невестка президента Ванесса Трамп вскрыла адресованный ее мужу конверт утром в понедельник в их квартире в Нью-Йорке.
Открыв конверт, она почувствовала недомогание и вызвала службу спасения. По словам прибывших на место медиков, она кашляла и чувствовала тошноту.
В квартиру Трампа-младшего и его супруги вызван отряд дезактивации отравляющих веществ.
Власти США с особым вниманием относятся к конвертам, содержащим белый порошок, с тех пор, как в 2001 году американским законодателям и сотрудникам СМИ отправляли конверты со спорами сибирской язвы.
12 Февраль, 2018