Сунула нос. Сына Трампа пытались отравить. Пострадала любопытная невестка Ванесса

23:41 12.02.2018 Невестка президента Трампа госпитализирована после получения конверта с белым порошком











Вскрыв конверт, Ванесса Трамп почувствовала недомогание и вызвала службу спасения



Жена Дональда Трампа-младшего Ванесса госпитализирована после получения конверта с неизвестным белым порошком, сообщает полиция США.



Первые анализы показывают, что вещество не было опасным.



По словам официальных лиц, невестка президента Ванесса Трамп вскрыла адресованный ее мужу конверт утром в понедельник в их квартире в Нью-Йорке.



Открыв конверт, она почувствовала недомогание и вызвала службу спасения. По словам прибывших на место медиков, она кашляла и чувствовала тошноту.



В квартиру Трампа-младшего и его супруги вызван отряд дезактивации отравляющих веществ.



Власти США с особым вниманием относятся к конвертам, содержащим белый порошок, с тех пор, как в 2001 году американским законодателям и сотрудникам СМИ отправляли конверты со спорами сибирской язвы.

12 Февраль, 2018 Источник - golos-ameriki.ru

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