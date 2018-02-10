Прокурора казахстанского Приозерска Турусбекова задержали при получении взятки

22:59 12.02.2018 Деньги вымогались за прекращение уголовного дела.



Сотрудники прокуратуры задержаны при получении взятки, передает со ссылкой на Facebook Генпрокуратуры РК.



"Сегодня сотрудниками Департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры при получении взятки в размере 1000 долларов США задержаны с поличным прокурор г. Приозерск Карагандинской области Турусбеков Е.Б. и старший прокурор военной прокуратуры Приозерского гарнизона Раджапов А.У.", - говорится в сообщении.



Денежные средства вымогались у гражданина С. за прекращение уголовного дела. По делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Zakon.kz

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