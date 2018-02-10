|Прокурора казахстанского Приозерска Турусбекова задержали при получении взятки
22:59 12.02.2018
Деньги вымогались за прекращение уголовного дела.
Сотрудники прокуратуры задержаны при получении взятки, передает со ссылкой на Facebook Генпрокуратуры РК.
"Сегодня сотрудниками Департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры при получении взятки в размере 1000 долларов США задержаны с поличным прокурор г. Приозерск Карагандинской области Турусбеков Е.Б. и старший прокурор военной прокуратуры Приозерского гарнизона Раджапов А.У.", - говорится в сообщении.
Денежные средства вымогались у гражданина С. за прекращение уголовного дела. По делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.