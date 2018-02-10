Зачем Ильхам Алиев создает миф о "древнем и великом Азербайджане", - Е. Крутиков

20:26 12.02.2018 Слова Ильхама Алиева, что Ереван является "исторически азербайджанской землей", интересны не только тем, что с научной точки зрения являются полной чушью. Главное другое – подобная маргинальная историография и мифология приводят порою к настоящим войнам, и в истории много тому примеров. В том числе на пространстве бывшего СССР.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна должна "не забывать о своих исторических землях" и вернуть Ереван. "Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Иреванское ханство, Зангезур, Гейче (Зангезур – это Сюникская, то есть восточная и северо-восточная область Армении, а Гейче – это озеро Севан – прим. ВЗГЛЯД)", – передает его слова Haqqin.az.



Он заявил, что это "должен знать весь мир". Сейчас, отметил Алиев, в Азербайджане пишутся "солидные научные работы, снимаются фильмы, организовываются выставки" о связи Азербайджана с его историческими землями. "В предстоящие годы мы должны быть более активными в этом вопросе и проводить в различных регионах мира презентации и выставки. Потому что Ереван – это наша историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли", – подчеркнул Алиев. По его словам, именно это является политической и стратегической целью Баку, к которой власти страны должны поэтапно приближаться.



Эти заявления президент Азербайджана сделал в Баку на VI съезде правящей партии "Йени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), выдвинувшей его кандидатом на четвертый президентский срок.

В Ереване эти заявления вызвали закономерно резкую реакцию. МИД Армении обвинил руководство Азербайджана в расизме. "Заявления президента Азербайджана, государства, появившегося на политической карте мира лишь 100 лет назад, о территориальных претензиях к Армении... в очередной раз демонстрируют всю расистскую сущность правящего режима Баку", – сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. А вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Эдуард Шармазанов заявил: "В XXI веке президент одной страны выступает с территориальными претензиями в отношении другой страны". "Вместо того, чтобы выступать с подобными заявлениями, Алиев мог бы ознакомиться со словами своего отца (бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева – прим. ВЗГЛЯД) о том, что азербайджанцы с турками – одна нация, два государства, – сказал Шармазанов. – Откройте все энциклопедии, посмотрите, откуда пришли тюркские племена – из Средней Азии и Алтая. А что такое историческая Армения? На востоке до границы стыка рек Аракс и Карс – историческая Армения".

Понятно, что такое громкое заявление сделано Ильхамом Алиевым в преддверии президентских выборов в Азербайджане, назначенных на апрель текущего года.



В целом оно не слишком далеко ушло от привычной для всего Закавказья риторики "кухонной историографии", которую практически все действующие в регионе силы используют в своих целях уже несколько десятилетий, а то и заметно дольше.

С практической точки зрения это, конечно же, заявление исключительно для внутреннего пользования. Ни к каким практическим последствиям в ближайшем будущем слова Ильхама Алиева не приведут. Обострения конфликта в Нагорном Карабахе или вокруг него ждать не следует. Но столь громкое формулирование таких амбициозных военно-политических задач первым лицом страны все же достойно рассмотрения.



"Кухонная историография" – ненаучные попытки либо искусственно "удлинить" свою историю, либо "прирезать" себе территории, прошлое влияние и придумать некие "знаковые" (обычно очень доблестные, мужественные и добронравственные) черты национального характера – была всегда и будет вечно. Страдают этим многие народы, в том числе и "старые" (вспомним Велесову книгу, "новое летосчисление" Фоменко и Аркаим впридачу), но особенно те, у которых не было сложившейся исторической школы и массового образования советского типа. Отсутствие фундаментальных знаний подменяется массовой культурой и этногенетическими мифами.



Так, некоторые очень нервные народы российского Северного Кавказа искренне убеждены в том, что они прямые потомки то ли шумеров, то ли вавилонян напополам с аланами и готами.

И это, с их точки зрения, хорошо и полезно в быту. Напрямую это никак на современной жизни не сказывается, но порождает нездоровые иллюзии о своем месте в истории, ксенофобию и бытовой расизм. На практике, увы, очень часто – и мы это наблюдаем со второй половины 80-х годов – такие, казалось бы, чисто маргинальные рассуждения очень небольшого числа недоучек приводили к вполне горячим войнам и трансформации бытового поведения, а также ксенофобскому отношению к другим народам. Ибо глупость – такой же источник человеческих бед и несчастий, как и злая воля.



Но если у вайнахов фундаментальная наука отсутствовала и отсутствует как класс, то в Азербайджане с советских времен есть Академия наук. В историческом антагонисте – Армении – бытовал в советское время анекдот. Армянское радио потребовало создания в АрмССР министерства морского флота. "Зачем? – удивились в Москве. – У вас же моря нет". Ну, есть же в Азербайджане министерство культуры и Академия наук, ответило армянское радио. Это, конечно, обратный случай культурного снобизма, но тоже очень характерный. Армянам этот снобизм также прививался десятилетиями: мы самые древние (даже в общесоветских русскоязычных школьных учебниках истории раздел "История СССР" начинался с Урарту как самого древнего государства на территории Союза, и с этим вроде как и не поспоришь), мы первыми в мире приняли христианство как государственную религию и мы единственная в мире нация, которая поставила памятник своим буквам. Это не совсем так (памятник алфавиту и языку есть еще в Южной Африке – буры сами себе поставили, чтобы англичан троллить), но звучит очень красиво.



И в Чечне, и в Ингушетии продуцированием этногенетических и исторических мифов заняты в основном люди совсем уж маргинальные. Но в Баку на эту борьбу мобилизованы академические ученые и целые научные институты – тут Ильхам Алиев сказал абсолютную правду. И если Рамзан Кадыров своих местных "мыслителей" одергивает, когда они совсем уж заговариваются, то в Баку организация научных работ, выставок и фильмов – целая пропагандистская система, на которую не жалеют ни денег, ни иных средств, ни связей.



В соседней Грузии такая "историческая", "этнографическая" и "лингвистическая" научная работа поощрялась все советское время. И громыхнуло в конце 80-х, когда лозунг "Сакартвело картвелебиствис!" – "Грузия для грузин!" – не только стал государственной идеей при президенте Звиаде Гамсахурдии, но и широко укоренился в массах, упав на подготовленную местным школьным образованием почву.



В Азербайджане стали наверстывать упущенное уже в постсоветское время, когда после унизительного военного поражения потребовалось формировать государствообразующие и реваншистские идеи и символы. Пройдя через заигрывание с древней Кавказской Албанией и этими самыми древними албанами, которые, видимо, все-таки были не тюрки, а протоиранцы, азербайджанская историография принялась просто брать историю с потолка. Или немного ее зачищать и править, что и случилось, например, сейчас с Иреванским ханством и Зангезуром.

Спорить с кухонной исторической и этногенетической мифологией бесполезно. В конце 80-х и начале 90-х серьезные академические ученые еще искренне пытались затевать как бы научные дискуссии в ответ на очередное "открытие местных ученых", но всех ждало разочарование. Мифы создаются не для того, чтобы их подтверждали или опровергали фактами.



А масштаб информационного вброса может быть гигантским. В той же Ингушетии в конце 80-х выходило в месяц до десятка брошюр с разнообразными безграмотными интерпретациями истории. Например, был такой древнешумерский город-государство Лагаш (сейчас это развалины в Ираке невдалеке от Басры). В нем, как везде у шумеров, были храмы-зиккураты ступенчатой постройки. Так – ступеньками – строить удобней было на тогдашнем уровне примитивных строительных технологий. По-ингушски лагIаш значит во множественном числе "ступени". Все, приплыли: ингуши, следовательно, прямые потомки шумеров.



Есть и относительно безобидные случаи. Например, совсем недавно оформившийся в Кабарде культ царицы Марии Темрюковны – кабардинской принцессы, второй жены Ивана Грозного. Теперь это величайший деятель в истории кабардинского народа. Ей поставлен в центре Нальчика у театра памятник, внешне и размерами подозрительно похожий на памятник Екатерине Великой в Питере. И ни слова о том, что принцесса оказывала на русского царя исключительно отрицательное влияние, участвовала лично и со своей понаехавшей в Москву родней в погромах, пытках и казнях и до конца жизни так и не научилась говорить по-русски.

Или бесконечная героизация древних алан, несмотря на полное отсутствие письменных тому подтверждений. Постройка в Магасе так называемых Аланских ворот – сомнительных достоинств арки непонятной функциональности – привела к новому всплеску осетино-ингушского противостояния, хотя и в интернете. Но в этом регионе от интернет-хайпа до стрельбы промежуток небольшой.

Про Украину мы тут тактично умолчим. Мы все-таки не врачи, а изучение стратегии и тактики укро-персидских войн времен Гомера и Дария требует изучения уже не истории, а химии. Препараты, которые принимают люди, все это во Львове придумывающие, могут представлять собой действительно научную ценность.



Но тот романтический период, когда сотнями публиковались псевдонаучные изыскания на тему "кто тут самый древний, самый умный и был тысячу лет назад самый сильный", все-таки прошел. Сейчас в большинстве своем кухонная историография и лингвистика уже удел маргиналов. Но в Азербайджане все это превратилось в мощный пропагандистский инструмент. В несколько уменьшенном виде нечто подобное происходит в ряде среднеазиатских республик.

И то, что сейчас Ильхам Алиев говорит с трибуны партийного съезда, через пару лет наверняка воплотится в "солидные научные труды, презентации, выставки и фильмы". И в целом это очень печально. Еще не было в мировой истории случая, чтобы подобное массированное использование кухонных исторических мифов породило что-то хорошее.



Перед Второй мировой войной, например, в Югославии, тогда Королевстве сербов, хорватов и словенцев, с помощью нескольких "просветительских" обществ среди хорватов распространялась идея о не славянском происхождении народа, а некоем древнеиранском (опять аланы!) племени horovati, которое просто случайно перешло на славянский язык. Это Гитлеру очень понравилось и было одним из аргументов при создании марионеточного хорватского государства со всеми известными последствиями. Вроде как не унтерменши в союзниках, а свои, братья-арийцы.



Так что маргинальная историография далеко не так безобидна, как могут подумать люди с нормальным советским школьным образованием. Все может быть очень плохо.



Евгений Крутиков, 9 февраля 17 Источник - vz.ru

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