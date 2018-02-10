К реанимации уникального ядерного ректора (на солях) "Аргус" в Таджикистане подключится Китай

20:18 12.02.2018 Единственный в мире действующий реактор на растворах солей







В Таджикистане к проекту реанимации уникального ядерного реактора "Аргус" на растворах солей подключится китайская государственная корпорация "Китайатом", сообщает 12 февраля Asia-Plus со ссылкой на президента академии наук республики Фархода Рахими.



С февраля 2017 года в проекте запуска реактора принимает участие "Росатом". Кроме непосредственного участия российских специалистов в восстановлении объекта предполагается, что кадры из Таджикистана пройдут обучения в России.



Китайская сторона примет участие в проекте в качестве инвестора. Планируется, что ректор будет восстановлено к 2020 году.



Рахими добавил, что в Таджикистане изучают состояние "Аргуса" для определения его технического состояния. Ранее глава академии наук республики сообщал, что для реализации проекта потребуется $35 млн.



Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2017 года Рахими заявил, что российские ученые приму участие в восстановлении исследовательского гомогенного ядерного реактора на растворах солей "Аргус". Источник - regnum.ru

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