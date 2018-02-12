Попасть или пропасть. Почему не все мигранты добираются до России, - Е.Иващенко

18:08 12.02.2018 Из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана можно добраться в Россию несколькими способами: самолетом, поездом, на автобусах или такси. Самолет – самый дорогой, но в то же время самый безопасный вариант, это быстро, комфортно и без лишних поборов на дорогах. Цены на билеты тут варьируются в зависимости от сезона: весной они растут, осенью падают. Правда, трудовые мигранты почти никогда не берут билеты туда-обратно, а на билете в один конец сэкономить не удается.



Дешевле всего в Москву и другие города России летать из Киргизии. Согласно расписанию аэропорта Оша, за один день оттуда в Россию отправляются около пяти рейсов – три в Москву и по одному в другие города, среди которых, например, Новосибирск, Сургут, Красноярск. Из Бишкека ежедневно совершается примерно шесть рейсов в Москву, хотя это число может меняться, по два – в Новосибирск и Санкт-Петербург и по одному – в другие города России. Средняя цена билета на такие рейсы – $100-250.



Из Узбекистана летать дороже. Из Ташкента в Москву тоже обычно отправляется по несколько рейсов в день. Реже летают рейсы из Андижана, Бухары, Карши, Навои, Намангана, Нукуса, Самарканда, Ургенча и Ферганы. Помимо Москвы, самолеты из Узбекистана летают в Воронеж, Казань, Екатеринбург, Калининград. Если брать билет за месяц до вылета, он обойдется минимум в $250.



Что касается Таджикистана, тут регулярные рейсы совершаются из Душанбе в Москву, Красноярск, Екатеринбург и Новосибирск. До Москвы также можно добраться самолетами из Куляба и Худжанда. Кроме того, из Худжанда можно улететь в Сургут, Тюмень, Омск, Читу, Екатеринбург и Челябинск. Стоимость билетов здесь начинается от $250. Весной цена билета из Душанбе может вырасти до $500, поэтому, чтобы сэкономить, таджикистанцы используют дешевые рейсы через киргизские Ош и Бишкек.



Одно лежачее равно трем сидячим



Железной дорогой добираться в Россию дешевле, но не так комфортно. Путь осложняется проверками казахстанских и российских пограничников. В плацкарте зимой холодно, летом – жарко, здесь стоит неистребимый запах лапши быстрого приготовления и сутками не утихает шум от бесконечных разговоров попутчиков.



Бывает, что трудовому мигранту не хватает денег даже на место в плацкартном вагоне, а ехать надо. Тут на помощь ему приходят предприимчивые проводники. Они могут продать так называемое "сидячее" место в плацкарте. Дело в том, что на одну плацкартную полку могут сесть два-три человека. Таким образом, на одном обычном месте образуется несколько сидячих. Так они и едут по трое на одной полке. Спят по очереди, а во время проверок разбегаются по всему поезду.



Поезда "Бишкек-Москва" отправляются по понедельникам и средам. В Россию они прибывают, соответственно, в четверг и субботу.



Есть еще поезда "Бишкек-Казань", которые отправляются по вторникам, и "Бишкек-Новокузнецк" – один раз в восемь дней. Цена билета на эти поезда составляет около $180 в плацкартном вагоне и $223 – в купейном.



Поезд из Ташкента в Москву ходит через день, время в пути – 68 часов. На сегодняшний день железнодорожные билеты Ташкент-Москва можно приобрести по цене от $130 за плацкарт; купе обойдется от $180, а СВ – минимум в $270.



Из Душанбе в Москву поезда отправляются трижды в неделю. Цены, если покупать билеты заранее, тут следующие: плацкарт – $150, купе – $210. В Москву также идут поезда из города Куляб – они проходят через Душанбе.



Готовьте деньги, граждане мигранты!



Расстояние по автодороге до Москвы от Ташкента – 3.610 километров, от Бишкека – 3.757, от Душанбе – 3.803. Однако рекомендовать поездку в Россию на собственном транспорте мы бы не стали. Тут могут возникнуть серьезные проблемы, связанные с многочисленными проверками по пути, начиная от дорожной полиции и заканчивая таможней – и это не говоря уже о прочих расходах. Особенно достается водителям, у которых неславянская внешность, нет российского паспорта, а номера машины зарегистрированы в одной из стран Центральной Азии.



Всех, кто пытается добраться до России автотранспортом, можно разделить на две категории. Первая – те, у кого есть проблемы с документами или с российским законодательством, например, находящиеся в "черном списке". Такие мигранты не смогут пересечь границу в аэропортах и на вокзалах, однако при помощи взяток им зачастую удается преодолеть КПП на автотрассах.



Вторая категория – это люди, у которых просто нет денег на авиабилеты. Отправиться на заработки на микроавтобусе или автобусе примерно в четыре раза дешевле, чем на самолете. Цена на проезд до Москвы из Ташкента и Бишкека одинаковая – от четырех до пяти тысяч рублей. Официально дорога занимает около трех с половиной суток. За эту сумму вы можете взять 10 кг ручной клади и большую сумку весом до 40 кг. За дополнительный багаж придется доплачивать еще 500 рублей.



Если автобус совершает регулярные рейсы, у водителей, как правило, есть связи на всех границах. Об этом гласят даже объявления на сайтах перевозчиков (пунктуация и орфография оригинала сохранены): "Если у Вас просроченная миграционная карта или без документа, и Вы боитесь пересечь границу, то не стоит волноваться. На границу России оплачиваете штраф в размере 1000 рублей с нашей помощью и легко можете пройти границу России без депортации".



Таким образом, если у вас возникнут проблемы на въезде, их, возможно, удастся решить за деньги. Хотя такое "решение", разумеется, выходит за рамки закона.



Однако деньги за проезд – далеко не последняя трата мигранта. По дороге ему приходится платить за еду и душ. Кроме того, на остановках, связанных с пограничными пунктами, приходится платить по 300-500 рублей, чтобы не ждать по много часов своей очереди. Отдельная категория расходов – взятки сотрудникам дорожно-постовых служб. Иногда взятку передает сам водитель: если постов слишком много или взятка большая, он собирает необходимую сумму с пассажиров.



Еще одна проблема – состояние автобусов, на которых ездят мигранты. Часто машины старые, и водители не обременяют себя техосмотром, а просто получают справку за деньги. Известно, что автобус, в котором 18 января сгорели 52 гражданина Узбекистана, ехавшие на заработки в Россию, был 1989 года выпуска. Кроме того, его водитель не имел лицензии на нерегулярные пассажирские перевозки. Обязательный же техосмотр злополучный автобус в последний раз проходил в Шымкенте 17 августа 2015 года, а срок действия техосмотра завершился 17 февраля 2016.



Добровольно-обязательное страхование



Водитель Эркинбек два раза в месяц возит мигрантов из Бишкека и Оша в Москву и другие города России. Он рассказал "Фергане", что из Киргизии в РФ ходят частные автобусы, но регулярных рейсовых нет. Частные автобусы должны иметь лицензию на международную перевозку, перед отправкой их проверяет киргизская транспортная инспекция. Автобусы рассчитаны на 50 мест, оборудованы туалетом и wi-fi. Установить wi-fi в автобусе несложно: достаточно купить роутер и раздавать интернет через киргизскую, а затем казахскую сим-карты.



Автобусы ходят не регулярно, а по мере того, как набираются пассажиры. Набором клиентов занимаются посредники. Посредникам мигранты обычно платят 4-5 тысяч рублей, кто как договорится. Сам хозяин автобуса из этих денег получает за человека 3 тысячи, остальное идет посредникам.



Российский правозащитник Каримджон Еров, специализирующийся на помощи мигрантам, своими глазами наблюдал, как они добираются в Россию наземным путем и с чем сталкиваются по дороге. Летом 2017 году он поехал в Оренбург, который находится возле границы с Казахстаном и через который идет один из основных потоков трудовой миграции. Самолетами мигранты стран Центральной Азии прилетают чаще всего в Москву. А вот если они выбирают поезд или автобус, то первый город в России, где они останавливаются, оказывается Оренбург.



– Оренбург находится в 73-х километрах от российского пограничного пункта Соль-Илецк, – рассказывает Каримджон Еров. – Через него из Казахстана автобусами в Россию ежедневно въезжают сотни мигрантов. Поэтому буквально на каждом заборе там "висят" сотрудники российской ДПС. Они тормозят автобусы с мигрантами и в первую очередь начинают придираться к отсутствию полиса Добровольного медицинского страхования (ДМС). И это при том, что наличие полиса ДМС для стран, с которыми у России безвизовый режим, вовсе не обязательно. Не говоря уже о том, что едущий в автобусе мигрант просто технически не мог бы оформить этот полис.



Однако, несмотря на это, мигрантов часто штрафуют на 2000 рублей, а в штрафе пишут – "за отсутствие полиса". При этом каждый штраф вносится в базу данных. Два штрафа – это уже два административных нарушения, за которые может грозить выдворение.



– Водители, которые про эту схему знают, заранее собирают по 500 рублей с каждого мигранта и отдают сотрудникам ДПС, чтобы не тратить время на многочасовые оформления штрафов, а иногда даже судебные разбирательства, – продолжает Еров. – Есть и другой вариант перехода границы – пересесть в такси. Обычно они стоят перед постами. Мигранты пересаживаются в такси за 1000 рублей с человека и так пересекают границу. Затем из Оренбурга автобусы развозят мигрантов по всем городам России.



К сожалению, это место полно искалеченных судеб. По данным Ерова, ежедневно 10-15 человек не могут пересечь российскую границу из-за запретов на въезд или других проблем с документами. Тогда в ход идут коррупционные схемы. Если есть финансы, вопрос обычно удается решить. Однако люди зачастую тратят на дорогу последние деньги. И вот тогда мигрант становится "пограничным бомжом", застревая на границе на недели и даже месяцы. Эти несчастные вынуждены работать за копейки в приграничных гостиницах или искать тех, кто в долг отвезет их домой.



В сталкеры идут одни женщины



Из Соль-Илецка Еров на поезде добрался до Казахстана, а оттуда до киргизского Оша, где познакомился с проводниками мигрантов, которые работают в Худжанде – городе, откуда стартует в миграцию весь северный Таджикистан.



Проводники мигрантов – женщины за пятьдесят. Происхождение у них таджикское, но они могут похвастаться отличным русским языком, а также российскими паспортами. Обычно они набирают группы до 10 мигрантов и сопровождают их до России.



– За дорогу и услуги они берут по 10.000 рублей с человека, – говорит Каримджон Еров. – Это хорошая экономия, если учесть, что в сезон цена билета на самолет из Таджикистана в Россию доходит до 30.000 рублей. Собственно расходы отнимают 7.000-8.000 тысяч с человека, остальное идет проводнику. Таким образом, с группы в 10 человек за 3-5 дней работы проводник обычно зарабатывает 20-25 тысяч рублей. Этой работой занимаются исключительно женщины, потому что они могут найти общий язык со всеми. Когда пограничник или полицейский видит даму в возрасте, ему совестно кричать на нее или откровенно требовать с нее денег.



От Худжанда до киргизского Оша мигранты едут на "газелях" – 500-1000 рублей с человека. Из Оша на микроавтобусах "мерседес-спринтер" за 1000 рублей они добираются до Бишкека. Еще 300 рублей стоит доехать до железнодорожного вокзала.



Другой вариант – пересечь границу с Казахстаном через пограничный пункт "Кордай" и ехать до железнодорожного вокзала "Алматы-1" или железнодорожной станции Чу. Оттуда мигранты отправляются на поездах в различные города России. В этом случае сопровождающая договаривается с проводниками и платит за билеты по 2.000-2.500 рублей – это в несколько раз ниже их официальной стоимости (например, билет в плацкарт Алма-Ата-Новосибирск стоит от 4.500 до 6.500 рублей). За низкую стоимость билетов приходится платить отсутствием комфорта: несколько суток мигранты едут сидя. Отсыпаются они обычно днем – либо на верхних полках, когда другие пассажиры сидят внизу, либо на полках багажных.



– Из Киргизии в Россию можно доехать и на "спринтерах", – говорит Еров. – Цена проезда – 5.000 рублей за 4-5 суток дороги, отдельно надо платить за питание и душ в придорожных заведениях. В машине всегда по два водителя, которые подменяют друг друга, чтобы не останавливаться и не тратить время на отдых. Водители обычно не платят за еду в придорожных кафе: это их бонус за то, что они привозят в кафе десятки клиентов-мигрантов.



Микроавтобусы "мерседес-спринтер", как и другие транспортные средства для перевозок мигрантов, обычно переоборудуют так, чтобы туда вместилось как можно больше людей и багажа. Так, например, в микроавтобусах делают двойной потолок, где по очереди спят пассажиры. Туда же можно сложить багаж – многие водители возят через границу различные товары.



Случается, что такой переезд может затянуться на много дней – если, например, машина поломается или возникнут проблемы с пограничниками. В таких случаях настрадавшиеся мигранты часто клянутся, что больше никогда не поедут в Россию автомобильным транспортом. Надо сказать, что дело тут не только в наглых водителях и неприспособленных для длительных расстояний маршрутных такси, но и в отношении к мигрантам полиции, которая тормозит машины и устраивает проверки – часто необоснованные и даже незаконные.



Еще один вопрос, о котором лишний раз стараются не говорить, но который очень важен – это безопасность. Именно безопасность мигрантам не может гарантировать никто. Случается, что они попадают в страшные аварии, подобные произошедшей в октябре 2017 года, когда автобус с людьми заглох на железнодорожном переезде и погибло 16 человек. После подобных случаев кажется, что лучше все-таки занять денег и прилететь в Россию живым и здоровым, чем рисковать жизнью за несколько тысяч рублей.



Екатерина Иващенко

12.02.2018 Источник - fergananews.com

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