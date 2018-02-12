 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 10.02.2018
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Публикации в СМИ заставили власти Туркмении вспомнить об оставшемся без воды и хлеба городе Гарабогазе
17:04 12.02.2018

Власти Туркмении завезли в город Гарабогаз продовольствие и воду, а также организовали работы по благоустройству после публикаций в СМИ о тяжелом положении в этом населенном пункте на северо-западе страны. Об этом сообщают "Альтернативные новости Туркменистана" (АНТ).

В конце января издание писало о том, что в Гарабогазе серьезные проблемы с водоснабжением, в домах нет отопления, а давления газа не хватает, чтобы готовить пищу. Первого февраля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил недовольство работой руководителя региона, в который входит Гарабогаз. Спустя неделю в городе начались заметные изменения.

По информации АНТ, 7 февраля в город по распоряжению руководителя района приехали пять новых машин, чтобы чаще развозить воду. На нее по-прежнему нужно оставлять заявку заранее, но, как сообщил изданию местный житель, теперь машина приезжает через несколько часов, а раньше ее ждали несколько дней. Кроме того, воду раздают бесплатно, а до этого за нее брали деньги – 50-60 манатов ($3-4) за четыре кубометра воды.

В государственном магазине появились фрукты и овощи, которые раньше можно было купить только на рынке. Завезли и другие продукты: куриные окорочка, свежую баранину и говядину, буханочный хлеб, которого до приезда начальства не было два дня. Правда, некоторые продукты в магазине продают с ограничениями. Например, окорочка отпускают только по 3 кг на семью, яйца – по 10-15 штук. В детских садах появились белый хлеб и йогурт. Причем йогурт – впервые.

В эти же дни в город приехали три автобуса работников, которые очистили квартиры в пустующих домах, а также разобрали обломки, которыми был завален фонтан в центре города.

Положительные сообщения поступили и от горожан, нуждающихся в жилье. Пострадавшая от аварии в Чернобыле Ирина Харченко, которая потеряла квартиру из-за пожара в 2012 году и с тех пор живет у родственников, рассказала, что ей позвонили из прокуратуры и попросили заново собрать документы на получение жилья и отдать их на рассмотрение.

В Гарабогазе проживают около семи тысяч человек. Город расположен на берегу Каспийского моря рядом с крупнейшим в мире месторождением сульфата натрия и других минералов. В 2014 году там началось строительство завода по производству минеральных удобрений при участии японской корпорации Mitsubishi и турецкой компании Gap Inşaat. Завершить строительство планируют в 2018 году.
12.02.2018

Источник - fergananews.com
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