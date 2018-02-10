Саакашвили поймали в киевском ресторане и выдворили из Украины в Польшу

16:29 12.02.2018 Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили днем 12 февраля вылетел чартерным рейсом из Украины в Польшу. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на собственные источники.



"Это не депортация, а реадмиссия - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл", - пишет издание.



Ранее стало известно, что Саакашвили был задержан людьми в камуфляжной форме в центре Киева. Соратники бывшего главы Одесской области предположили, что политика могут выдворить в Европу и намеревались заблокировать дороги в аэропорт "Борисполь" и саму воздушную гавань.



Украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН посчитал задержание Саакашвили незаконным и назвал случившиеся "безумием с непредсказуемыми последствиями". Источник - ТСН.ua

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