Монголбанк выпустил новую монету с изображением собаки "Монгол Банхар"

15:50 12.02.2018 Монголбанк выпустил памятную серебряную монету "Монгол Банхар" (русс. собака монгольской породы) по случаю монгольского традиционного праздника Цагаан сар – Года Желтой Земляной Собаки.



В целях пополнения коллекции своего Фонда сокровищ памятными монетами Центробанк с 1972 года выпускает серебряные и золотые монеты с изображением редких животных, видных политических, общественных деятелей и знаменитых олимпийцев Монголии.



В прошлом году Монголбанк выпустил серебряную монету "Мазаалай", и присоединился к защите и популяризации гобийского бурого медведя мазаалай, занесенного в Красную книгу. Источник - МОНЦАМЭ

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