Россия успешно испытала новую противоракету в Казахстане

15:41 12.02.2018 Сары-Шаган испытывает мощь и точность российского оружия



Юлия КОЗАК



Рубежи противоракетной обороны Москвы станут еще крепче



На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил успешно проведен очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы ПРО.



Заместитель командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил России полковник Андрей Приходько по окончании мероприятия заявил, что новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью. Система ПРО, как одна из важнейших оборонительных систем, состоит на вооружении объединения противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил и предназначена для защиты столицы России Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения. Она же выполняет задачи в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.



Успешные испытания стали очередным свидетельством того, что Россия по-прежнему обладает в сфере оборонительных ракетных систем мощным и уникальным научно-исследовательским и опытно-конструкторским потенциалом. В области зенитно-ракетных вооружений отечественная конструкторская мысль держит первенство уже много десятилетий, что, кстати, признается самыми авторитетными зарубежными экспертами. Передовые позиции Россия занимает и в развитии противоракетной обороны. Проведенные в Сары-Шагане испытания еще раз подтверждают, что столица нашей страны по-прежнему надежна защищена от самых современных имеющихся и перспективных средств воздушно-космического нападения, которыми располагают или будут располагать в ближайший период армии ведущих мировых держав.



В эти дни на полигоне Сары-Шаган побывала корреспондент "Красной звезды", которой Главное командование Воздушно-космических сил России предоставило возможность ознакомиться с новейшим вооружением российской ПРО.









…Приозерск. Поражающая своими просторами казахская степь, где на расстоянии ста километров ни души. Звенящую тишину нарушает рокот взмывающей в небо ракеты. Это поистине завораживающее зрелище длится всего несколько секунд. А звук достигает земли лишь тогда, когда противоракета уже скрывается в небе. Насколько стремительно может быть отражен вероятный ракетный удар противника, демонстрируют успешные испытания на полигоне Сары-Шаган. Именно здесь учат противоракеты летать.



"Быстрее. Выше. Точнее" – наверное, именно так можно охарактеризовать новую модернизированную противоракету, которая в ближайшее время по прохождении всех испытаний поступит на вооружение соединения ПРО. Без сомнения, это откроет новую страницу в истории противоракетной обороны. Свои характеристики высокоточное оружие уже во многом подтвердило: условная цель была поражена с максимальной точностью. На лицах всех наблюдающих за тем, как взмыла вверх противоракета, – и представителей командования объединения ПВО-ПРО, и боевых расчетов, и представителей промышленности – всех тех, чьими силами вкупе сегодня куется ракетный щит страны, можно было наблюдать неподдельную радость, гордость и удовлетворение от проделанной работы. Сопряжена она была не только с тяжелыми погодными условиями, когда транспортировка изделия и загрузка его в шахту происходили при сильнейшем морозе и ветре, что в условиях казахской степи ощущается особо остро. Испытания противоракеты, содержащей в себе мощнейший заряд взрывчатого вещества, всегда потенциально опасны, и цена ошибки здесь весьма велика. Именно поэтому, прежде чем приступить к реальной программе, сначала все действия доводят до автоматизма, используя учебно-действующий макет. И лишь потом на стартовую позицию полигона доставляют саму противоракету.



На счету майора Станислава Долгополова, за плечами которого более десяти лет службы на полигоне Сары-Шаган, не одна такая, без всякого преувеличения, ответственейшая операция. Офицер не скрывает, что некоторые ее этапы действительно требуют особой внимательности и почти ювелирной точности, несмотря на масштабы этого грозного оборонительного оружия.



Российская система ПРО готова отразить как одиночные, так и групповые ракетные удары, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения



Даже процесс стыковки транспортно-установочной машины, куда погружают ракету для доставки на полигон, происходит непросто – по горизонтальным уровням, линейкам и мишеням, ведь допуск при выполнении этих работ всего 5 мм.



– Процесс подготовки изделия к запуску действительно достаточно трудоемкий, – подтверждает майор Долгополов. – Начинается он на технической позиции, где производятся разборка, проверка всех технических параметров, технического управления, контроль всех цепей.



И лишь после проведения всех процедур, в которых задействованы не только совместный боевой расчет военнослужащих РВСН и соединения ПРО, но и сотрудники предприятий промышленности, военного представительства Министерства обороны, изделие, приведенное в боеготовое состояние, доставляется на стартовую позицию, где осуществляется его горячий пуск.



Капитан Денис Девятых, в отличие от майора Долгополова – одного из сторожил полигона, служит в подмосковном Софрино, где как раз совсем скоро на свою вахту заступят противоракеты, испытываемые сегодня на полигоне Сары-Шаган. Для него, как и других военнослужащих соединения ПРО, в чьих руках окажутся эти огневые средства, готовые в любую минуту отразить удар противника, участие в пусках – бесценный практический опыт, который приобрести можно только здесь.



Именно поэтому практика работы на полигоне совместного боевого расчета так важна, отмечает председатель комиссии по проведению летных испытаний нового изделия, заместитель командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС полковник Андрей Приходько. По его оценке, состоявшийся успешный пуск – заслуга их слаженных действий в том числе.



По словам полковника Андрея Приходько, в войсках ПВО-ПРО ВКС, как и во всех Вооруженных Силах страны, сегодня идет полномасштабная модернизация. И это касается не только противоракет, но и информационно-разведывательных средств, в том числе замены информационно-вычислительного комплекса и совершенствования многофункциональной радиолокационной станции "Дон-2Н", выполняющей задачи обнаружения баллистических целей, их сопровождения, селекции, измерения координат и наведения на них противоракет.



О важности же состоявшегося успешного пуска говорит тот факт, что в последние годы они в основном проводились для подтверждения тактико-технических характеристик противоракет, состоящих на вооружении российской системы ПРО. Сегодня же здесь, на полигоне Сары-Шаган, испытывают совершенно новый тип огневых средств, который создавался российскими предприятиями ОПК исключительно из отечественных комплектующих с учетом новых требований к отражению возможных угроз.



– Мы успешно провели очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты системы ПРО, которая выполнила программу испытаний, – отметил полковник Андрей Приходько. – Ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства. Нет сомнений, что эта противоракета, как и все компоненты системы ПРО, претерпевающие сегодня модернизацию, смогут выполнить свою задачу по обеспечению надежной обороны назначенного района. Это касается как одиночных, так и групповых ракетных ударов, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения, оснащенных различными комплексами средств преодоления ПРО.



Москва – Сары-Шаган – Москва Источник - Красная Звезда

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