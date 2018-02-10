Как рус-олигархи Усманов и Махмудов помогли Мирзиееву свалить всесильного главу УзбСНБ Иноятова

08:16 12.02.2018 Мирзиеева в борьбе с экс-главой СНБ Узбекистана Иноятовым поддержали российские олигархи Усманов и Махмудов.



Глава Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Рустам Иноятов отправлен в отставку. На его место назначен Ихтиер Абдуллаев, занимавший до этого пост генерального прокурора.



Рустам Иноятов руководил СНБ с 1995 года. Дольше него на своей должности находился только бывший президент Ислам Каримов.



Как сообщает Би-би-си, Иноятов превратил СНБ в мощное агентство с громадным влиянием во всех значимых сферах. При Иноятове СНБ стала центральной структурой репрессивной системы, выстроенной при Исламе Каримове. Любое инакомыслие или критика режима жестоко подавлялись.



"СНБ был как спрут, который имел своих агентов, людей почти в каждом учреждении,- говорит Алишер Ильхамов, эксперт по Узбекистану и научный сотрудник Лондонской школы восточных и африканских исследований. - Путем вербовки, или засылки своих людей. Они докладывали, вели слежку, стучали".



По мнению эксперта, главное после отставки Иноятова - это не ограничиться одной лишь сменой руководителя, а реформировать саму структуру и сократить ее полномочия.



"Государство в государстве"



"СНБ сложилось как государство в государстве. Интерпретация национальной безопасности была очень широка и всякое диссидентство, критические взгляды воспринимаются как угроза национальной безопасности. Надо уходить от этих репрессивных функций, их надо полностью ликвидировать".



После смерти Каримова в 2016 Рустам Иноятов считался одним из кандидатов в президенты. Но победил в итоге его оппонент Шавкат Мирзиеев. Многие аналитики тогда удивлялись отсутствию предсказанной борьбы за власть среди претендентов. Казалось, что тогда кандидаты договорились.



Но последующие события показали, что борьба продолжалась, пусть и скрытая.



Буксующие реформы



Президент Мирзиеев запустил ряд реформ, и, по сообщениям СМИ, Рустам Иноятов крайне противился их реализации. Так, например, объявленный безвизовый режим для ряда западных стран был перенесен на более поздний период. Возобновление прямых рейсов между Душанбе и Ташкентом как символ улучшения отношений между соседями, также срывалось из-за оппозиции СНБ.



Одним из серьезных ударов для СНБ стала либерализация валютного регулирования, начатая осенью 2017 года. До недавних пор считалось, что СНБ контролировала основные финансовые потоки, которые шли от конвертации валюты. Это было возможно, так как лишь избранные компании имели разрешение на конвертацию валюты.



Обозреватели отмечают, что введение свободной (пусть и не полной для граждан) конвертации отняло у СНБ серьезный источник финансовых доходов, столь необходимый для поддержания своего влияния в стране.



Эксперты отмечают, что именно противостояние с СНБ стало причиной затягивания с началом валютной реформы, о которой было объявлено еще в декабре 2016 года.



Из-за этих трений или в целях консолидации власти Шавкат Мирзиеев начал открыто критиковать Службу национальной безопасности. В декабре прошлого года он призвал реформировать эту организацию. В своем недавнем выступлении Мирзиеев пообещал избавиться от "представителей некоторых агентств" в зарубежных посольствах, которые следят за послами.



В борьбе с таким мощным соперником нельзя было обойтись без поддержки. И такой поддержкой, по всей видимости, выступили российские олигархи узбекского происхождения, такие как Алишер Усманов и совладелец Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов.



Инвестиции и схемы



Деятельность этих людей, которые до смерти Каримова не решались инвестировать в Узбекистан, может способствовать ослаблению влияния СНБ в бизнес-сфере.



Так, по словам обозревателей, в прошлом все крупные инвестиции и вливания шли через структуры СНБ, а новые инвесторы в лице Усманова, Махмудова и других помогают разрушить эту финансовую пирамиду.



Сам президент Мирзиеев не раз пользовался личным самолетом Алишера Усманова для государственных визитов, в том числе и для выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в 2017 году.



Известно, что Усманов инвестирует в развитие туристической зоны Бухары, а также считается одним из ключевых лиц, стоящих за многомиллиардными проектами, подписанными во время визита Шавката Мирзиеева в Москву в апреле 2017-го.



Также UMS Holdings Усманова, по данным ряда СМИ, ведет переговоры с Telia о покупке Ucell, второго по величине мобильного оператора в Узбекистане. Компания Telia не опровергает эти сообщения, но заявила, что не комментирует такие сделки, пока они не завершатся.



В интервью агентству Reuters в декабре 2017 года Алишер Усманов упомянул о связях между UMS Holdings и металлургическими заводами Узбекистана.



А компания Искандера Махмудова собирается добывать руду на Тебинбулакском месторождении и строить сталелитейный завод на 1,5 млрд. долларов.



Но предприниматели Узбекистана обеспокоены, что многие проекты проходят без тендера и различные компании получают благодаря личным связям.



Многие опасаются, что "серые" схемы по получению прибыли, которые продвигали в СНБ, теперь будут использоваться олигархами и людьми, приближенными к власти. В результате старая система, пусть и без всесильной СНБ, продолжит существовать, а реформы останутся половинчатыми. Источник - bbc.com

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