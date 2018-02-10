В Туркменистане будет создана кольцевая энергосистема

08:15 12.02.2018 В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей предполагается создать кольцевую энергосистему. Об этом на заседании правительства Туркменистана 9 февраля сообщил заместитель председателя кабинета министров Дадебай Амангелдиев.



Как доложил вице-премьер, на сегодняшний день по стране функционирует 13 электростанций. В целях бесперебойного электроснабжения потребителей предполагается создать кольцевую энергосистему.



В том числе планируется строительство двухкольцевой линии электропередачи напряжением 220 кВ и электростанции напряжением 220 кВ, объединяющих энергосистемы Ахалского и Балканского велаятов, а также однокольцевой ЛЭП напряжением 500 кВ и электростанции напряжением 500 кВ в городе Балканабат и городе Дашогуз - электростанции напряжением 500 кВ и 200 кВ и объединяющие их ЛЭП напряжением 220 кВ. Также было сообщено, что планируется построить Центр ремонта и обслуживания энергетического оборудования.



Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал конкретные поручения по ускорению темпов продвижения отраслевых инфраструктурных проектов в целях создания закольцованной энергосистемы.



Глава государства одобрил предложение о создании Центра ремонта и обслуживания энергетического оборудования, отметив необходимость внедрять прогрессивные формы хозяйствования и методы управления, отмечается в тексте. Источник - ca-news.org

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