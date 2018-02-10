|22:38 Доказательство от спортивного. Большая политика начала свои игры в Пхенчхане, - "Къ"
21:05 У Вашингтона опять повысился интерес к Центральной Азии
19:46 Предательство Шульца обернулось конфузом. Так и не начав работу новое правительство Германии развалилось
16:10 Казахстанка Юлия Галышева в могуле взяла Бронзу Олимпиады!
16:01 При взлете в Москве разбился летевший в Орск пассажирский Ан-148 - 71 погибших
15:19 Банкиры и финансисты теряют власть над миром, - Д.Лекух
15:14 "Лошади и верблюды" разгоняют демонстрации в Египте, - Ахмад Амара
14:22 Лицо предателя: в США показали допингиста Родченкова после пластической операции
14:15 На время Олимпиады корейцам предложено убрать собачатину из меню, - Tageszeitung
14:05 Путин делает ставку на "Шелковый путь", - Washington Post
13:41 Таджикистан. Наркотрафик без присмотра, - Р.Камбаров
10:25 За кражу 2 млн сомов задержан Закиров - завотделом комитета по международным делам КырПарламента
09:36 ВВС США атаковали в Сирии российскую ЧВК "Вагнера"
09:30 Железнодорожные страсти Кыргызстана, - Р.Мусурманкулов
02:48 The Hill: Как конгресс США санкционирует распил военного бюджета?
02:46 Солнце, море и халяль. Как устроен мир мусульманских путешествий
00:37 Аркадаг также заразился "цифрой"
00:32 Древнее население Каратегина было определенно европеоидным, - последние находки тадж-археологов
00:25 Восточная Сирия как бастион оппозиции Асаду, - Антон Долгих
00:20 Задача Турции в Африне – остаться там надолго, присоединить к себе эти территории, - В.Погосян
00:16 "Скоро они придут и за вами…". Куда маршируют украинские "нацдружины", - Лев Золотко
|В Туркменистане будет создана кольцевая энергосистема
08:15 12.02.2018
В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей предполагается создать кольцевую энергосистему. Об этом на заседании правительства Туркменистана 9 февраля сообщил заместитель председателя кабинета министров Дадебай Амангелдиев.
Как доложил вице-премьер, на сегодняшний день по стране функционирует 13 электростанций. В целях бесперебойного электроснабжения потребителей предполагается создать кольцевую энергосистему.
В том числе планируется строительство двухкольцевой линии электропередачи напряжением 220 кВ и электростанции напряжением 220 кВ, объединяющих энергосистемы Ахалского и Балканского велаятов, а также однокольцевой ЛЭП напряжением 500 кВ и электростанции напряжением 500 кВ в городе Балканабат и городе Дашогуз - электростанции напряжением 500 кВ и 200 кВ и объединяющие их ЛЭП напряжением 220 кВ. Также было сообщено, что планируется построить Центр ремонта и обслуживания энергетического оборудования.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал конкретные поручения по ускорению темпов продвижения отраслевых инфраструктурных проектов в целях создания закольцованной энергосистемы.
Глава государства одобрил предложение о создании Центра ремонта и обслуживания энергетического оборудования, отметив необходимость внедрять прогрессивные формы хозяйствования и методы управления, отмечается в тексте.