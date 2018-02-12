Курды как разменная монета для США, - Анна Глазова

07:52 12.02.2018 Обновленная стратегия Вашингтона в Сирии направлена на продолжение войны



Операция турецкой армии "Оливковая ветвь" против курдских вооруженных отрядов народной самообороны (YPG) продолжается более трех недель. В наступлении на Африн участвует около 25 тыс. бойцов протурецких вооруженных формирований Свободной сирийской армии и 6,4 тыс. турецких военных, обеспечивающих им артиллерийское и авиационное прикрытие. Несмотря на то что отряды YPG значительно уступают им по численности, они оказывают отчаянное сопротивление, в результате чего наступление затягивается, а турецкая армия несет потери.



Сейчас общественное мнение в Турции, доведенное до крайней степени национального возбуждения, находится на стороне президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако если турецкая армия завязнет под Африном, это может привести к росту недовольства внутри страны и – как следствие – падению популярности главы государства. Против военных действий в Сирии уже выступила оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП).



В этой связи стоит вспомнить, что во время операции "Щит Евфрата", начатой в августе 2016 года, осада и взятие Эль-Баба продолжались почти семь месяцев, после чего турецкое руководство отказалось от дальнейших планов по наступлению на Манбидж и объявило об "успешном окончании военной операции". Сейчас, если события будут развиваться по незапланированному сценарию, отход турецкой армии будет означать поражение, так как Эрдоган уже заявил о расширении зоны операции восточнее Африна и намерении взять под контроль Манбидж.



Эти планы могут войти в серьезное противоречие с намерениями США, поддерживающими курдов. На требования турецкого руководства к Вашингтону прекратить сотрудничество с YPG и вывести американских военных из Манбиджа глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел ответил отказом. В условиях, когда союзник США по НАТО воюет с их союзником по борьбе с радикальными исламистами, эксперты все чаще говорят об опасности прямого военного столкновения между США и Турцией.



Для многих турецких националистов военная операция в Африне уже представляет собой прокси-войну между Турцией и США. При этом антиамериканские настроения внутри страны достигли апогея. Соединенным Штатам припоминают все оскорбления и унижения в отношении Турции, включая инцидент в Северном Ираке в 2003 году, когда американские солдаты публично провели под конвоем 11 турецких спецназовцев с капюшонами на головах и в наручниках. Некоторые турецкие аналитики рассматривают военную операцию в Африне как первый этап сопротивления англо-американо-израильскому проекту на Ближнем Востоке, предусматривающему переформатирование региона в интересах англосаксов и израильтян. Другие эксперты считают, что проблема как раз заключается в том, что США не имеют никакой стратегии на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии.



Так ли это на самом деле?



Как известно, операция "Оливковая ветвь" началась после прозвучавших в середине января заявлений представителей Пентагона о намерении создать в контролируемых курдами районах Сирии пограничные силы безопасности численностью в 30 тыс. человек, которые будут действовать под руководством Сирийских демократических сил (СДС).



Они должны быть размещены вдоль долины реки Евфрат, создавая своеобразный железный занавес, призванный расколоть Сирию на части и создать безопасное убежище для проведения атак вооруженной оппозиции на правительственные силы. По мнению некоторых экспертов, этот контингент фактически должен был стать марионеточной оккупационной армией США в Сирии.



Несмотря на то что позднее госсекретарь США Рекс Тиллерсон пытался дезавуировать эти планы, объясняя, что они были "неверно истолкованы", это стало последней каплей, переполнившей чашу турецкого терпения. Как заявил Эрдоган, "Америка признала, что находится в процессе создания террористической армии у нашей границы. Что нам надо сделать, так это уничтожить эту террористическую армию в зародыше".



При этом в своих выступлениях сам Тиллерсон, касаясь новой стратегии США в Сирии, заявлял о необходимости долговременного военного присутствия американских военных в стране для поддержки боевиков, готовых сражаться против режима Башара Асада, оказывать давление на Россию и не допустить усиления влияния Ирана в регионе. В этой измененной стратегии по Сирии ключевой пункт по борьбе США с терроризмом отодвигается на задний план, а на передний выходят задачи по разделу и дестабилизации страны.



По сути, это означает намерение оккупировать часть сирийской территории, провести ребрендинг СДС для решения новых задач, а затем постепенно расширять "пограничные силы" за счет включения туда различных оппозиционных группировок, действующих в приграничных регионах. Для решения этих задач США, по данным Bloomberg, уже построили 10 военных баз к востоку от Евфрата.



При этом американские стратеги допустили серьезный просчет, так как в своих планах они игнорировали интересы Турции и предпочитали не замечать растущей озабоченности Анкары, прикрываясь завесой пиара о "безопасности границы". Как следствие – сейчас перед США встала серьезная дилемма: выступить в защиту курдов, которым они поставляли оружие и поддерживали на протяжении последних лет, либо предпочесть не обострять отношения с натовским партнером и согласиться с требованиями турецкого руководства?



Многие аналитики единодушны в мнении, что США готовы бросить курдов на произвол судьбы, если это будет соответствовать их интересам. Сами курды, неся большие потери в боях против турецкой армии, обвиняют в предательстве как США, так и Россию. При этом они предпочитают не упоминать, что накануне турецкого вторжения им при посредничестве Москвы были предложены помощь и защита со стороны сирийских правительственных сил, которые они отвергли. Однако, соглашаясь играть на стороне Вашингтона и предоставляя свои территории для реализации американской стратегии, они, с одной стороны, вынуждены в одиночку противостоять турецким вооруженным силам, а с другой – становятся соучастниками США по дестабилизации и разделу Сирии, тем самым ставя под угрозу мирный процесс, инициированный Россией.



Несмотря на то что в трехсторонней коалиции по урегулированию ситуации в Сирии в лице России, Ирана и Турции интересы сторон не всегда совпадают, вряд ли у кого-то есть сомнения, что Россия всегда была заинтересована в прекращении гражданской войны в этой стране. Состоявшийся в конце января в Сочи Конгресс сирийского национального диалога, куда были приглашены все стороны конфликта, еще раз подтвердил эти намерения. Однако для того чтобы в Сирии наступил долгожданный мир, нужно не только очистить страну от бесчисленных джихадистских группировок, но и выдворить с ее территории те внешние силы, которые стремятся продолжать войну ради сохранения геополитического влияния и давления на страны, которые они считают своими противниками.



Остановить военный конфликт между Турцией и курдами, как это ни парадоксально, могло бы согласие сторон на помощь со стороны сирийской правительственной армии при поддержке и посредничестве России. Примечательно, что лидер оппозиционной НРП Кемаль Кылычдароглу призвал Анкару незамедлительно восстановить все контакты с официальным Дамаском для сохранения стабильности в регионе. Только в условиях мирных переговоров курды смогут требовать от сирийского руководства, чтобы их права и полномочия наряду с другими этносами и национальными меньшинствами были закреплены в новой Конституции страны.



Надежды курдского руководства на защиту со стороны США бесперспективны, так как Вашингтон окончательно растерял позиции на Ближнем Востоке как заслуживающий доверия союзник, как страна, ответственная за региональную безопасность, и даже как честный посредник. США проиграли войну в Сирии, однако все еще пытаются определять здесь политическую повестку дня. Чтобы помешать этим планам, нужны усилия не только коалиции в лице России, Ирана и Турции, но и всех проживающих в Сирии представителей религиозных и этнических групп.



Об авторе: Анна Владимировна Глазова – руководитель Центра США, Канады и Латинской Америки РИСИ.



12.02.2018 Источник - ng.ru

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