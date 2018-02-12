 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай захватил российский рынок интернет-торговли
07:49 12.02.2018

Пекин настаивает на унификации правил для трансграничных посылок

Лавина почтовых отправлений из Поднебесной в РФ прорвала рубеж в 300 млн посылок в 2017 году и ее уже вряд ли что-то остановит, такой вывод можно сделать по информации, пришедшей из Пекина с Первой всемирной конференции по регулированию интернет-торговли.

Объем поставок товаров в Россию за счет международной онлайн-торговли в минувшем году превысил отметку в 300 млн посылок и сохранил крайне высокую динамику, которая в последнее десятилетие демонстрирует ежегодный двукратный прирост, сообщил в столице КНР корреспонденту ТАСС первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.

По словам чиновника, в 2017 году около 275 млн посылок обработала Почта России, остальные – экспресс-операторы. В свою очередь, 90% посылок, прошедших через Почту России, поступили из Китая.

Неудивительно, что именно Китай стал инициатором проведения в Пекине первого подобного форума, на который собрались, по данным агентства "Синьхуа", около 2 тыс. специалистов из 125 стран, представители Всемирной таможенной организации (ВТамО), ВТО, Всемирного почтового союза, национальных таможенных организаций, владельцев и клиентов платформ по онлайн-продажам.

Как оказалось, трансграничная интернет-торговля вызывает многочисленные трудности не только в РФ, где участники рынка бьют тревогу по поводу удушения национальной интернет-торговли могущественными конкурентами, а казна недосчитывается миллиардов долларов от неуплаченных налогов (см. "НГ" от 15.01.18).

Участники подписали декларацию, которая, в частности, призывает государственные учреждения "укреплять диалог с участниками цепей интернет-торговли, совместно с ними работать над исследованием и формулированием новых стандартов". По итогам было принято решение проводить такие конференции раз в два года в различных регионах мира. Возможно, это слишком большой временной лаг, ведь, по словам Давыдова, ситуация в этой сфере меняется катастрофически быстро. "Колоссальные объемы товаров, приобретенные онлайн, пересекают границу и по причине устаревших стандартов контроля приводят к значительным диспропорциям в мировом производстве", – подчеркнул он. При этом Давыдов отметил, что некоторые страны, в том числе КНР, при этом оказываются в явном выигрыше. "Развивая интернет-торговлю в таком виде, мы в одностороннем порядке содействуем развитию производства в Китае, где создаются дополнительные рабочие места, куда идет вся прибыль", – сказал первый замглавы российской таможни.

Недополучает деньги не только бюджет РФ. "Евросоюз теряет по ввозному НДС ежегодно более 5 млрд евро при том, что у них порог беспошлинного ввоза всего 22 евро", – подчеркнул Давыдов. При этом, по его словам, европейцы заявили, что будут обнулять НДС из-за сложности его администрирования, так как при столь мощном потоке товаров становится практически невозможно вычислить, составляет ли на самом деле стоимость товара 18 или 25 евро.

Россияне сегодня ежемесячно могут заказать в Интернете товаров из-за рубежа весом 31 кг на сумму 1 тыс. евро без уплаты пошлин. В начале февраля страны ЕАЭС согласовали новые и единые пороги беспошлинной интернет-торговли, рассказывал премьер-министр России Дмитрий Медведев. До конца 2018 года беспошлинный порог останется на уровне 1 тыс. евро, с 1 января 2019 года он будет снижен до 500 евро, а с начала 2020 года – 200 евро.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров рассказывал, что это решение угрожает вымиранием всероссийской интернет-торговли, так как вместо 1 тыс. евро на человека в месяц будет введен порог в 200 евро на одну посылку. А сегодня средняя стоимость посылки из Китая составляет примерно тысячу рублей (то есть 14 евро).

"Если не регулировать трансграничную торговлю, тогда торговый оборот в объеме 3,2 трлн руб. до 2020 года полностью выпадет из-под налогообложения, зарубежные компании займут на рынке долю более 63%, – сообщили "НГ" в АКИТ. – Если же за счет справедливого налогообложения будут установлены равные условия ведения бизнеса, то бюджет к 2020 году может получить дополнительно 439 млрд руб.".

"У нас уже привыкли к дешевым посылкам из КНР, и снижение порога беспошлинного ввоза вызовет недовольство населения, – сказал "НГ" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. – С другой стороны, страдают российские интернет-магазины, которых сейчас слишком много, но рано или поздно они подойдут к фазе консолидации. Но справедливая конкуренция – это всегда благо для экономики и возможность находить ту нишу, которая еще свободна".

Анатолий Комраков

12.02.2018

Источник - ng.ru
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