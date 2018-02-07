США намерены возвратить свои производства из Азии, - В.Панов

00:45 12.02.2018 Детройт – символ новой Америки?



Странным образом, послание президента Дональда Трампа Конгрессу США не получило должной оценки в России. Причина, видимо, в том, что в это же время были обнародованы, по сути, проскрипционные списки американского Минфина с фамилиями нескольких сотен российских политиков, чиновников, бизнесменов. На списках и сосредоточилось общественное внимание. Именно эта тема и стала главной в российском информпространстве на добрую неделю.



В обращении президента Трампа "О положении страны" (англ. State of the Union address, букв. послание о положении Союза) наши СМИ заметили только одну цитату: "…мы сталкиваемся с режимами-изгоями, с террористическими группировками и с противниками, такими как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям".



Вместе с тем это высказывание ничего нового для России в себе не несет. Оно в очередной раз констатирует качество и уровень нынешних российско-американских отношений, но в первую очередь – отношение США к РФ. Как говорил Владимир Путин, не мы это начали (обмен санкциями).



Однако в выступлении американского лидера есть ряд концептуальных моментов во внешней и внутренней политике, имеющих гораздо большее значение для России, чем мелкий укус вроде упоминания в одном ряду с "режимами-изгоями". Так, Дональд Трамп отдельно подчеркнул: его долг заключается и в том, чтобы защищать право граждан на Американскую мечту. Именно в интересах этой защиты (обороны) США "должны модернизировать и восстановить свой ядерный арсенал". Он, как и его предшественники, президенты-глобализаторы, скажем, Рейган и Буш-старший, тоже заговорил о "праведной миссии", чтобы "снова сделать Америку великой для всех американцев". Поскольку США, по его убеждению, "способны осветить мир" (град на холме!). И как предупреждение тому самому миру, который Америка намерена "осветить", прозвучали такие слова Трампа: "Мы … восстанавливаем ясность по поводу наших противников". А далее о праве Америки решать, кто есть кто: "Стоит лишь посмотреть на порочный характер северокорейского режима для понимания природы ядерной угрозы, которую это государство может представлять для Америки и для наших союзников". И после этого у кого-то язык повернется, чтобы сказать, будто Трамп против глобализации?



Наоборот, именно 45-й президент намерен не только вернуть Америке ее пошатнувшееся величие, но и поднять его на недосягаемую для мировых конкурентов (Китай, Индия, Россия, Евросоюз) высоту. И начать он решил, судя по всему, с реиндустриализации, то есть с возвращения американского промышленного производства на свою историческую родину. Трамп произнес знаковую в этом смысле фразу: "В Детройте я лишил правительство тех полномочий, которые наносили огромный вред американским автомобилестроителям - и теперь Город моторов снова прогревает свои двигатели.



Многие автомобилестроительные компании сегодня строят и расширяют предприятия на территории США, чего мы не наблюдали в течение десятилетий. Компания "Крайслер" переводит большой завод из Мексики в Мичиган. "Тойота" и "Мазда" открывают предприятие в Алабаме. Скоро заводы будут открываться по всей стране.



Американцы отвыкли слышать такие новости, ведь долгие годы компании и рабочие места только покидали Соединенные Штаты. Но сейчас они возвращаются". Но почему именно Детройту уделил он столько внимания?



В 1950-м Америка стала центром мирового автомобилестроения, а Детройт стал центром американского автомобилестроения. Именно Детройт являл собой олицетворение Американской мечты. Здесь были сосредоточены крупнейшие автомобильные заводы - General Motors, Ford, Cadillac, Chrysler и др. Знаменитые детройтские небоскребы, клубы, казино и количество автомобилей на улицах поражали воображение.



Растущим заводам требовались дешевые рабочие руки – и толпы (цветных) мигрантов хлынули в мегаполис. Они нуждались в жилье – и дешевое жилье строилось массово, хотя и с нарушением всяческих строительных норм, без всякого генерального плана… Но зарплаты оставались высокими, а конъюнктура рынка чрезвычайно благожелательной, и семьи рожали по трое и более детей. Тогда девизом Детройта стал слоган: "Город, в котором следует прожить свою жизнь".



Серьезным ударом по Детройту стали беспорядки 1960-х, устроенные рабочими, приехавшими с юга страны. Возросшие межэтнические и межрасовые противоречия вылились в кровавую пятидневную бойню в июле 1967 г., результатом которой стали десятки убитых и сотни раненых. Многие горожане (в основном представители белой расы) начали переезжать в пригороды, в другие штаты, либо вообще покидали страну.



Центральные районы большого города стремительно пустели, автогиганты уходили в небытие, их гибель ускорил также нефтяной кризис 1973 г. и приток в США дешевых и экономичных японских автомобилей. В начале 1980-х гг. автопроизводители начали переводить производства в Джорджию, Теннесси, Алабаму и Кентукки, где рабочая сила была дешевле, а профсоюзы сговорчивее. В результате к 2013 г. население города сократилось на 63% по сравнению с 1955 г. Сегодня производства в Детройте почти нет, город умирает. В нем 78 тыс. заброшенных зданий и 66 тыс. пустующих квартир.



Только 25% детей оканчивают среднюю школу. 47% населения Детройта совершенно неграмотны. В городе процветает наркоторговля и все другие виды преступности на фоне царящей бедности и нищеты. Показатели преступности превышают средние по стране в пять раз (54,6 убийства на 100 тыс. человек). При этом большую часть дня все полицейские участки в Детройте закрыты – из-за дефицита бюджета города. В связи с недофинансированием полиции отчаявшееся население создает вооруженные отряды самообороны. Внешний долг городских властей превысил 19 млрд долл., и в марте 2013 г. решением губернатора штата Мичиган стоящему в руинах Детройту назначен внешний управляющий. Таким образом, Детройт стал крупнейшим городом-банкротом в американской истории.



Кстати, с 1974 г. и доныне здесь правят демократы.



По большому счету, современный Детройт – это квинтэссенция всех ошибок и просчетов американской политики и экономики.



На мой взгляд, судьба Детройта это иллюстрация разрушения Американской мечты, вернее того мифа, который американская пропаганда культивировала на протяжении последних 100 лет. Практически Детройт – это Американская мечта, погибающая под грузом экономических, культурных, этнических и прочих проблем, которые рано или поздно могут погубить и само американское государство, если ничего не предпринимать. Так что намереваясь возродить Детройт, Дональд Трамп, тем самым, намерен апробировать программу по реиндустриализации Америки, вернув ей былую экономическую мощь, основанную на реально американском производстве.



Еще в ходе предвыборной кампании он останавливался на теме реиндустриализации. Наиболее полно его предвыборные обещания нашли отражение в речах о Детройте. Также Трамп обещал сократить налоги для корпораций с 39% до 15%, чтобы они вернули свое производство в страну и перестали переносить его за границу. Предложил амнистию для корпораций, которые вспомнят о своей родине, но пока, спасаясь от высоких налогов, держат за рубежом триллионы долларов.



И здесь – немного истории. В 1970-х гг. американским товарам постепенно начинают создавать конкуренцию азиатские производители сначала в Японии, а затем в Китае. Десятилетие спустя американские компании испытывают трудности из-за усиливающейся конкуренции и начинают переводить производства в страны Азии (для удешевления продукции). Это служит толчком для ускорения темпов роста в Китае, чья продукция все сильнее завоевывает рынок. В итоге промышленный сектор в экономике США начинает сокращаться еще больше.



При этом нельзя сказать, что Америка мало производит. Она просто использует чужие производственные мощности. В то же время часть производств остается и на территории США. И качество выпускаемой продукции (что очень важно) на высоком уровне. При желании Америка может вернуть себе вынесенные за пределы страны промышленные мощности. Это уже пытались сделать.



Так, еще Барак Обама в 2009 г. подписал закон о восстановлении и реинвестировании, подразумевавший также широкую кампанию под девизом "Покупай американское", согласно которой госорганы должны были закупать только американские товары.



Успех идей по возрождению промышленности США подтверждается опросом Boston Consulting Group. В докладе по результатам исследования сказано, что теперь американский бизнес учитывает не только стоимость рабочей силы, но и близость к рынкам сбыта и центрам разработки, а также наличие квалифицированных специалистов. Проще говоря, производить в Америке дороже, зато там много хороших инженеров, а продукцию не надо возить через море.



Сегодня в промышленном производстве США занято 11,9 млн работников. Эксперты с учетом возврата промышленного производства в страну прогнозируют возврат 6 млн потерянных в 1990-х рабочих мест и доведение их до 17 млн позиций и более. Таким образом, рост промышленного производства будет способствовать сокращению безработицы, повышению покупательной способности населения, расширению сферы услуг и торговли, малого бизнеса, развитию коммерческого и жилищного строительства, подъему экономики в целом.



Но в связи с возвращением промышленного производства в США обостряется проблема с кадрами специалистов и квалифицированных рабочих. По некоторым данным, в стране не менее миллиона вакантных рабочих мест и работодатели не могут найти сотрудников соответствующей квалификации, которые бы их заняли. И это при том что 18 млн человек не имеют работы или заняты неполный рабочий день. Как видим, Трамп в послании далеко не случайно призвал к тому, чтобы "вкладывать деньги в подготовку трудовых ресурсов, в профессиональное обучение".



Тем не менее, по данным исследования компании Jones Lang LaSalle (JLL), производственная отрасль США впервые за последние 10 лет переживает подъем.



Исследователи прогнозируют, что количество рабочих мест в технологических отраслях будет ежегодно возрастать на 0,7%. Сильнее всего, эта тенденция проявится в местах сосредоточения высококвалифицированных специалистов, например, в Кремниевой долине или г. Остин (штат Техас).



Одновременно в Америке развиваются такие важные секторы, как биотехнологии, нанотехнологии, когнитивные технологии. Плюс ко всему 72% американских компаний планируют инвестировать в автоматизацию или другие передовые технологии производства в ближайшие пять лет. Надо признать, что США до сих пор производят самые лучшие в мире компьютеры и микроэлектронику, самые лучшие гражданские самолеты, одни из лучших автомобилей, одни из лучших экземпляров исследовательского оборудования и т.д. Просто большая часть этой продукции собирается на заводах КНР.



К тому же производства в Азии в основном выпускают не собственную продукцию, а именно американскую. Китай практически не имеет отечественных технологий, а использует западные. Вся разработка и научно-исследовательская деятельность осуществляется в США, Европе или Японии. Имеет место быть т.н. производственный симбиоз, в котором Азия является лишь глобальным сборщиком, конвейером, исполняет "черную работу". И хотя вся технологическая революция проходит в американских лабораториях, США, тем не менее, действительно частично утратили свои позиции как мировой производитель товаров.



Но так было и раньше, и Америку это положение дел вполне устраивало. И вдруг за образец возрождения промышленности Трамп берет пришедший в упадок Детройт и в послании к Конгрессу произносит загадочную фразу: "Эпохе экономической капитуляции пришел конец". Речь, как я понимаю, идет о зависимости США, в которую они попали добровольно, фактически отдав в руки конкурентов большую часть своего промышленного производства. Мало того что на американских заводах подготовлено несколько поколений рабочих, в том числе высококвалифицированных, так еще власти некоторых азиатских государств, прежде всего Китая, получили возможность не только закрыть рынки для производящихся на их территориях американских товаров, но в крайней ситуации вообще остановить эти производства. Китаю при этом достанутся все американские производственные площади. Пример Украины в отношениях с Россией наглядно показывает, к каким невозвратным потерям это может привести.



Китай, заметим, надежный партнер России, и, забирая оттуда производства, США лишают своего главного конкурента многих преимуществ. Что косвенно отразится и на России.



Трамп всячески хочет избежать любой зависимости и связанных с ними рисков для страны. И в качестве символа возможной американской реиндустриализации он взял обиженный судьбой бывший город-гигант автомобилестроения. Получится в Детройте – значит, получится и во всей Америке.



Ситуация чем-то напоминает Советский Союз времен индустриализации. Не исключаю, что Трамп мог использовать и наш опыт...



Валерий Панов



07.02.2018 Источник - stoletie.ru

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