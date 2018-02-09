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Педагог-новатор А.Назарбаева (младшенькая) открывает в Астане "Школу гуманной педагоги" и "Родительский университет"
00:41 12.02.2018

Алия Назарбаева: "Я попросила у дочери прощения. Было столько слез"

Алия Назарбаева рассказала о трогательном моменте во взаимоотношениях со своими детьми в документальном фильме "В поисках учителя", передает Tengrinews.kz.

Фильм появился в Youtube. Он посвящен роли педагога в жизни детей.

"Очень важно, чтобы педагоги в наших школах сами были достойными личностями, достойными людьми. Иначе ты можешь учить одному, а домой приходить и совершенно по-другому поступать. Это дети чувствуют, и поэтому они к этому не прислушиваются. А когда у педагога не отличаются мысли от поступков, тогда такой педагог становится любимчиком, и они любят предмет и хотят (учиться - прим. автора). Говорят, любимые предметы это те, где ты любишь педагога, преподавателя, учителя", - говорит Назарбаева.

Она отмечает, что многие родители должны воспитывать качества характера в ребенке. "Они это все перекладывают на плечи школы, педагогов. Где тоже с этим не очень хорошо справляются. Потому что педагоги считают, что дают только знания, а все остальное должны делать родители дома. И получается, что ребенок ни там и ни здесь этого не получает. (...) У нас сейчас открываются частные школы: английская школа, американская, немецкая. И будет ребенок выпускник с казахским именем и немецким менталитетом. А нужно именно наш патриотизм развивать. Чтобы любовь к Родине, к своей стране, гордость за нее (были - прим. автора). Желание что-то привнести, улучшить. Это важно", - добавила она.

В документальном фильме отмечается, что с 2013 года под руководством Марины Таргаковой в стране действует Центр гуманной педагогики. А в 2018 году в Астане при поддержке Алии Назарбаевой откроется Школа гуманной педагогики.

"При этой школе будет еще родительский университет, и дети и их родители будут параллельно обучаться", - объяснила Назарбаева.

"И вот у меня со старшей дочкой разговор состоялся. Я у нее первый раз в жизни прощения попросила. Я говорю:"Доченька, мама тоже ошибается. Прости меня, пожалуйста". И там было столько слез. Плакала я, и плакала она. Как-то после этого что-то растаяло внутри. И наши отношения стали ближе. И я ей тоже говорю, если я не права или с твоими младшими братьями, сестрами поступаю неправильно, ты мне тоже дай совет. Тебе же со стороны виднее. Давай вместе стараться. Видишь, я тоже учусь, как быть хорошей мамой. Я считаю, что это прекрасный процесс, он очень глубокий внутренний. И когда ты сама внутренне что-то осознаешь, трансформируешься и мир вокруг тебя, начиная с твоих близких, меняется в лучшую сторону", - заключила Назарбаева.

Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518385260
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