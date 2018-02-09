 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 10.02.2018
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Украинская цивилизационная катастрофа, - А.Ваджра
00:30 12.02.2018

Катастрофы упрощают людей и социумы. Они их примитивизируют. Разрушение экономики, государства и общества отбрасывает индивидов к архаическим формам мышления, культуры, социальной организации и поведения.

Как когда-то написал классик, "бытие определяет сознание". Именно поэтому невозможно понять людей, оказавшихся в зоне катастрофы, с точки зрения тех, кто смотрит на катастрофу со стороны.

Точно так же, как невозможно понять сумасшедшего с позиций психической нормы. В обоих случаях имеет место абсолютная несовместимость психологических форматов.

Первобытность, дикость и варварство - это не только прошлое, но и настоящее. Низшие ступени развития человека и общества никуда не исчезают, а существуют параллельно высшим.

В любом человеческом обществе одновременно присутствуют сложные и примитивные формы человеческого сознания. Причем сложные формы всегда уступают в своих масштабах примитивным.

На этапах развития социального организма доминируют сложные формы человеческого сознания и деятельности, подавляя примитивные, а в моменты деградации доминируют примитивные формы, разрушающие сложные.

В периоды катастроф, которые ведут к деградации и примитивизации, сообщества индивидов скатываются в неопервобытную архаику, позволяющую физически выживать в примитивных состояниях катастроф. Первобытность - это не только прошлое.

То, что мы сейчас наблюдаем на Украине - это масштабная, цивилизационная катастрофа на отдельно взятой территории.

Гибель государства, финансово-экономической системы, культуры, науки и пр. редуцировали массовое сознание к его изначальным, архаическим формам.

То, что там происходит - это предельное упрощение мышления, поведения, культуры и деятельности (в том числе хозяйственной). Проще говоря - одичание…




Андрей Ваджра

Источник - Русская весна
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