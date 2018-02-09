 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новая баня, старый таз. Религиозная экспансия в Кыргызстан, - К.Жумабеков
00:04 12.02.2018

После обретения независимости в Кыргызстан хлынули различные религиозные течения. И их проповедники морочили голову людям, утверждая, что их религия единственно правильная, остальные нет. Например, салафитское течение утверждает, что только они направляют на путь "чистого" Ислама. И многие верят им и идут за ними.

Большинство экспертов говорят о нарастающей радикализации жителей нашей страны. Основной причиной распространения религиозных экстремистских идей являет безработица, социальные проблемы, коррупция, беспредел правоохранительных органов и религиозная безграмотность.

В результате, подавляющая часть населения занята своими бытовыми проблемами, безразлична к происходящим в стране процессам. Население постепенно утрачивает веру в госорганы, в их способность и возможность управлять страной (рост преступности и коррупции, кризис промышленности и сельского хозяйства, безработица, межнациональные проблемы).

По мнению теологов, большинство имамов не имеют необходимой подготовки, религиозных знаний, чтобы донести до верующих каноны традиционного Ислама в то время, когда эмиссары запрещенных религиозных организаций владеют психологическими приемами и умеют в нужном русле трактовать Коран и другие источники. В отличие от наших имамов они умеют входить в доверие к людям и не сидят в мечетях и не ждут, когда к ним за разъяснениями придут верующие, а сами идут в народ.

В то же время общественные деятели бьют тревогу, утверждая, что многие жители Кыргызстана, особенно сельчане, стали предпочитать религиозное образование светскому. Они также утверждают, что количество мечетей в стране стало превышать количество школ. При этом медресе – религиозных исламских школ – также становится все больше.

В каждом маленьком селе построено по 2-3 мечети, от большого количества прихожан на пятничных молитвах-намазах и проповедников-дааватчи голова идет кругом. В то же время встречаются факты, когда проповедники ходят по улицам, обходят каждый дом и распространяют экстремистские и террористические идеи.

Ситуацию все более усугубляют наши граждане, возвращающиеся из горячих точек, которые пытаются распространить враждебные идеи в Кыргызстане. Так, органами ГКНБ получены данные об особой диверсионно-террористической группе (ДТГ) одной из международной террористической организации в Сирии, члены которой направлялись в страны СНГ, с целью совершения серии террористических акций в период новогодних праздников.

Так 27 декабря был задержан член ДТГ, гражданин одной из стран СНГ Д.У. Он дал показания о причастности к террористической деятельности, участии в боевых действиях в составе бандформирований международного терроризма против правительственных войск Сирии и прохождении минно-взрывной подготовки в лагерях МТО. В конце 2017 года, получив задание от главарей МТО, Д.У. перешел сирийско-турецкую границу с целью последующего въезда в РФ. В настоящее время проводится дальнейший комплекс оперативно-следственных мероприятий.

В Кыргызстане религиозный экстремизм в основном "перетекает" с юга страны. Там традиционно сильно влияние Ислама на людей. Однако, специалисты отмечают, что в последнее время экстремистские организации активно распространяют свои идеи и на север Кыргызстана.

Статистика правоохранительных органов также подтверждает значительное ухудшение ситуации в этой сфере. Так, в 2013 году по статьям, связанным с терроризмом и экстремизмом, были осуждены 81 человек, в 2015 году 132.К 2016 году их число выросло до 210. Как вы видите, цифры растут как на "дрожжах". Однако, это только пойманные силовиками преступники, а сколько еще таких радикалов свободно бродят по просторам нашей Родины продолжая заражать умы народа.

Сегодня на территории республики функционируют такие политизированные и опасные религиозно-экстремистские организации, как "Хизбут-Тахрир"и "Акрамийя". Имеются представители террористических организаций такфиристско-джихадистского движения "ЖайшульМахди", "Джунд-уль-Халифат", "Ансаруллох", "Ат-Такфир Валь-Хиджра" и "Исламского государства". Около двух тысяч граждан Кыргызстана являются приверженцами их экстремистских идей.

У наших силовиков даже отсутствует данные о численности сограждан, воюющих на Ближнем Востоке. Согласно данным МВД Кыргызстана, в Сирии находятся 500 граждан. В то же время в ГКНБ говорят примерно о 400 гражданах. То есть даже силовые структуры, в обязанность которых входит и отслеживание потенциальных боевиков, дают разную информацию. Это свидетельствует об отсутствии взаимодействия и координации между правоохранительными органами страны. Они наоборот, преследуя свои меркантильные цели, конкурируют между собой за сферы влияния и крышевание более прибыльного бизнеса.

Главная проблема современного Кыргызстана – отсутствие четкой религиозной политики. Это подтверждается тем, что по-прежнему власти не могут поставить под контроль религиозные учреждения.

Долгое время государство не обращало внимания на стремительную исламизацию общества. Наше правительство чтобы угодить Западу демонстрирует приверженность "демократическим ценностям". О какой демократии идет речь, если жители страны не застрахованы от становления жертвой теракта или рекрутом очередного вербовщика ИГИЛ.

Власти до сих пор отказываются признавать, что терроризм и экстремизм в нашей стране к сегодняшнему дню представляет огромную угрозу. Кыргызстан – наша страна. Ни Запад, никто - либо другой не будет решать наши проблемы. Вопрос в другом – когда эта простая истина дойдет до наших руководителей?

Кенешбек Жумабеков

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518383040
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