Доказательство от спортивного. Большая политика начала свои игры в Пхенчхане, - "Къ"

22:38 11.02.2018 Открывшиеся в пятницу в Пхенчхане зимние Олимпийские игры заранее окрестили самыми политизированными со времен окончания холодной войны. И дело не только в недопуске (по версии Москвы, по политическим мотивам) к соревнованиям российских спортсменов. Накануне церемонии открытия МИД РФ рассказал о планах западных СМИ развить тему хакеров, организовав "вброс псевдорасследований о "русском следе" в атаках на связанные с проведением Игр информационные ресурсы". Для Азиатского региона же ключевым событием стало одновременное посещение Южной Кореи двумя высокопоставленными делегациями - из США и КНДР. Впрочем, из заявлений представителей Вашингтона, Пхеньяна и Сеула следовало, что об "олимпийском перемирии" говорить не приходится.



"Игра мускулами"



Открытие Олимпийских игр по традиции стало не только спортивным и культурным, но и политическим событием: числу собравшихся в одном месте высокопоставленных чиновников могли бы позавидовать организаторы многих саммитов. При этом основное внимание было приковано к двум делегациям - американской во главе с вице-президентом Майком Пенсом и северокорейской. В состав делегации из Пхеньяна вошли, в частности, председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ен Нам (согласно конституции КНДР, высшее должностное лицо государства) и Ким Е Чен - родная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына.



Перед Играми политики и эксперты выражали надежды на то, что они могут послужить разрядке ситуации на Корейском полуострове. Тем более что предпосылки к этому действительно были. В начале января южнокорейцы отложили совместные с США военные учения, которые должны были пройти одновременно с Олимпиадой и которые в Пхеньяне называют не иначе как провокацией. После этого власти КНДР решили отправить национальную команду в Пхенчхан. Более того, представители Северной Кореи и Южной Кореи договорились пройти на церемонии открытия единой колонной, а в соревнованиях по женскому хоккею - вообще сформировать общую сборную. В пятницу на приеме для глав государств и правительств президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пожал руку Ким Ен Наму и сфотографировался с ним.



Между тем Майк Пенс обошелся без такого жеста. На приеме он должен был сидеть за одним столом в том числе и с Ким Ен Намом, причем прямо напротив него. Однако вице-президент США появился в зале лишь ненадолго: обменялся рукопожатиями с сидевшими за столом лидерами, при этом избежав контакта с главой северокорейской делегации, после чего покинул мероприятие.



То, что прорывов ожидать не стоит, стало ясно из заявлений, звучавших во время азиатского турне Майка Пенса. До посещения Пхенчхана вице-президент США провел переговоры в Токио и Сеуле - и оба раза северокорейская проблема была в центре внимания. В среду господин Пенс анонсировал обнародование Вашингтоном "самой жесткой и агрессивной серии экономических санкций". "Мы продолжим изолировать Северную Корею до тех пор, пока она не откажется от своих программ разработки ядерного оружия и баллистических ракет",- заверил он. И добавил, что президент Мун Чжэ Ин эту инициативу поддержал. В необходимости усилить давление на Пхеньян убежден и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заявивший в пятницу: "Северная Корея продолжает неустанно развивать ракетную и ядерную программы. Международному сообществу необходимо посмотреть этому факту в лицо. Сейчас нет никакого смысла в диалоге с КНДР ради диалога".



Не проявляет готовности к этому и Пхеньян. В северокорейском МИДе, комментируя возможность контактов с членами американской делегации, сразу заявили: "Мы никогда не умоляли о диалоге США и в будущем не станем". Показательным жестом стало и проведение в столице КНДР за день до открытия Олимпиады военного парада. Ким Чен Ын в своей речи назвал Корейскую народную армию "мощным мечом для защиты страны", обвинил США во враждебной политике и поприветствовал 13 тыс. военнослужащих, участвовавших в параде. По центру Пхеньяна при этом проехались танки, бронемашины, а также транспортеры с межконтинентальными баллистическими ракетами "Хвасон-14" и "Хвасон-15", которые теоретически могут долететь до континентальной части США. Правительство Японии и Майк Пенс дружно назвали этот парад "откровенной провокацией".



Парадное настроение



Между тем о провокациях - но уже со стороны США - говорили в последние дни в связи с северокорейской темой и в Москве. "США продолжают играть мускулами, обещая все новые учения и санкции, тем самым откровенно провоцируя Пхеньян",- заявил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. А замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе c "РИА Новости" отметил: "Именно сейчас, когда вроде бы наступило относительное затишье и появились признаки того, что Пхеньян и Сеул продолжат прямой диалог на политическом уровне, американская сторона фактически демонстрирует незаинтересованность в том, чтобы эти процессы получили продолжение". При этом дипломат отметил, что США используют механизм санкций "неразборчиво, зачастую не просчитывая разрушительных последствий своих действий". Напомним, Москва поддерживает ограничительные меры в отношении Пхеньяна, которые принимаются в рамках Совбеза ООН, но выступает резко против односторонних санкций Вашингтона.



Информационная волна



Высокопоставленных официальных лиц из России на открытии Олимпиады не было, но о роли Москвы в СМИ говорилось много и не только в связи с санкциями в отношении российских атлетов. 7 февраля МИД РФ выпустил специальное сообщение, в котором утверждалось, что "в информационной войне (против Москвы.- "Ъ") обозначился новый этап". "На этот раз необоснованным нападкам против нас хотят придать еще более масштабный характер: Россию планируют обвинить в нападении на идеалы олимпийского движения",- предупредили в министерстве.



Из сообщения следовало, что в западных СМИ планируется "вброс псевдорасследований на тему "русского следа" в хакерских атаках на информационные ресурсы", связанные с проведением Игр. "Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет,- говорилось в сообщении.- К этой антироссийской кампании могут быть привлечены не только ангажированные СМИ (Washington Post, Buzzfeed и др.), но и давно имеющие тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании (Threatconnect, Trend Micro, ESET и др.)".



Денис Матеев, глава ESET в РФ и СНГ, заявил "Ъ", что был удивлен, ознакомившись с заявлением МИДа. "ESET - частная европейская компания, в ее адрес никогда не поступало официальных обвинений в аффилированности и связях со спецслужбами,- заверил он.- ESET занимается разработками в области информационной безопасности. Мы изучаем методы кибератак и вредоносные программы, чтобы защищать пользователей в 180 странах мира, включая Россию. На протяжении почти 30-летней истории ESET сохраняет нейтралитет по политическим вопросам - это основополагающий принцип нашей работы". Собеседник "Ъ" выразил сожаление в связи с тем, что "в последние годы антивирусная отрасль испытывает растущее влияние геополитической ситуации". "За примерами далеко ходить не надо - с этим уже столкнулись и российские, и зарубежные производители",- отметил Денис Матеев.



Напомним, власти США в прошлом году обвинили компанию "Лаборатория Касперского" в сотрудничестве с российскими спецслужбами.



Между тем компании Threatconnect (США) и Trend Micro (США-Япония) действительно предупредили о вероятности нанесения "хакерами из России" удара по ресурсам, связанным с Олимпиадой и международными спортивными организациями. Впрочем, их доклады вышли еще в январе, то есть до заявления МИД РФ. Так, в Trend Micro сообщили: хакерская группировка Pawn Storm ("Пешечный шторм"), якобы связанная с российскими спецслужбами, рассылает зараженные вирусом письма в федерации зимних видов спорта. А Threatconnect рассказала, что хакеры из группировки Fancy Bear ("Модный мишка"; также якобы из России), создают фейковые версии сайтов олимпийского движения и спортивных организаций (в том числе Всемирного антидопингового агентства, Антидопингового агентства США и Олимпийского совета Азии) и тоже рассылают фишинговые письма. Ложные копии популярных сайтов могут использоваться злоумышленниками для инфицирования компьютеров вредоносным ПО. В отчете компании сказано: полной уверенности в том, что за этими действиями стоят российские спецслужбы и что они "собираются каким-то образом навредить Олимпиаде", нет. В Threatconnect заявили, что исходят из принципа "предупрежден - значит вооружен". В компании не исключают, что Москва "может попытаться отомстить" за то, что российские спортсмены были отстранены от участия в состязаниях в Пхенчхане под национальным флагом.



Накануне выхода докладов американских IT-компаний хакеры из Fancy Bear опубликовали переписку чиновников Международного олимпийского комитета, из которой можно было сделать вывод, что перед главой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричардом Маклареном стояла задача добиться отстранения России от участия в Олимпийских играх.



Американские СМИ действительно широко освещали тему возможной российской атаки на Олимпиаду в Южной Корее. Причем большая часть статей вышла 8 и 9 февраля, то есть после предупреждения МИДа. Впрочем, авторы этих публикаций (в частности, в Buzzfeed) обращались в госструктуры РФ за комментариями - так что в Москве знали, чего ожидать.



Павел Тарасенко, Елена Черненко



Первые лица в Пхенчхане



Действующие лица



По данным Совета национальной безопасности Южной Кореи, приглашение на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхенчхане приняли 16 глав иностранных государств и правительств. В частности, почетными гостями первого дня Олимпиады выступили президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Франции Эмманюэль Макрон, король Нидерландов Виллем-Александр, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, великий герцог Люксембурга Анри, князь Монако Альбер II и другие.



Делегацию США на открытии Олимпиады возглавил вице-президент Майк Пенс, на церемонии стоявший на трибуне рядом с младшей сестрой северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Е Чен. Делегацию КНДР представлял председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ен Нам. Из высокопоставленных южноамериканских политиков на церемонии присутствовал вице-президент Колумбии Оскар Наранхо. Однако большинство первых лиц на трибунах составили европейские лидеры, в частности, президенты Швейцарии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии, Эстонии. Открытие Олимпиады посетил также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (его предшественник Пан Ги Мун приезжал в 2014 году Сочи). Ожидается, что всего в течение Игр Пхенчхан посетят лидеры 21 страны.



Для сравнения: на открытии Олимпиады 2014 года в Сочи присутствовали 44 мировых лидера, включая председателя КНР Си Цзиньпина, королей Швеции и Норвегии Карла XVI Густава и Харальда V, премьер-министров Японии, Италии, Турции и других стран. Всего в период Игр Сочи посетили около 60 мировых лидеров. Главы США и Великобритании не посетили церемонию открытия Олимпиады как в 2014, так и в 2018 году.



Анна Поваго

10.02.2018 Источник - kommersant.ru

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