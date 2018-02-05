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У Вашингтона опять повысился интерес к Центральной Азии
21:05 11.02.2018

Заместитель помощника госсекретаря США по Афганистану и Центральной Азии Генри Эншер 5 февраля, начал визит в Киргизию. Этим он завершит региональный визит по странам Центральной Азии.

Согласно сообщению пресс-службы посольства США в Бишкеке, Генри Эншер намерен обсудить широкий круг вопросов с руководителями киргизского государства, членами парламента и лидерами гражданского общества. Помимо этого, планируется встреча с участниками программ обмена правительства США. "Цель визита - лучше узнать о задачах, стоящих перед правительством Киргизии, и обсудить вопросы, представляющие общий интерес", - отметил представитель дипломатической миссии, воздержавшись от более конкретного упоминания задач Эншера и даже участников его встреч. Можно предположить, что темы, которые он собирается затронуть в Бишкеке, окажутся схожи с теми, которые он накануне поднимал в Душанбе. Особенно с учетом того, что Киргизия и Таджикистан при всех своих различиях являются наиболее "слабыми звеньями" в центральноазиатском регионе.

Однако темы переговоров Генри Эншера и в Таджикистане не отличаются открытостью. Таджикская сторона ограничилась констатацией самого факта приезда американского чиновника, но не более. На таком фоне сообщение посольства США в Душанбе выглядит пространным докладом, правда, тоже четкого представления не дающим.

В сообщении же посольства США говорится, что в ходе двухдневного визита Генри Эншер провел ряд переговоров с представителями правительства Таджикистана, в ходе которых рассматривались как международные, так и двусторонние вопросы. В этих встречах с таджикской стороны участвовали главы МИД, МВД, министры обороны и экономики. Состоялась также встреча с представителями неправительственных организаций этой страны. В сообщении посольства отмечается, что особое внимание на переговорах уделялось расширению сотрудничества между США и Таджикистаном, а само 26-летнее взаимодействие и партнерство способствует повышению уровня жизни в Таджикистане - с 1992 года США предоставили Таджикистану в общей сложности почти $ 2 млрд на развитие сельского хозяйства, бизнеса, энергетики, образования и медицины и поддержанию, а также безопасности и стабильности во всем центральноазиатском регионе.

Однако, по мнению старшего научного сотрудника Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана ИМИ МГИМО МИД России, кандидата исторических наук Леонида Гусева, на самом деле не все может быть так просто, как в отчете посольства США.

"Говоря о визите заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Афганистана и Центральной Азии Генри Эншера в Таджикистан и Киргизию, необходимо отметить, что он в течение довольно длительного времени работал старшим гражданским представителем на военном аэродроме Кандагар-Юг в Афганистане, директором Управления по делам Афганистана госдепартамента США, директором по политическим вопросам Ирака в Ближневосточном бюро госдепартамента США. Исходя из его опыта и особенностей специализации, можно заключить, что переговоры затронули проблемы региональной безопасности, вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком", - сказал EADaily Леонид Гусев.

По словам Гусева, также стоит помнить, что в Киргизии, в Манасе, была расположена американская военная база, и можно предположить, что Генри Эншер в Бишкеке может поднять вопрос и о возобновлении функционирования этой базы в том или ином качестве и вообще попытается прозондировать позицию нового президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова по актуальным проблемам региональной безопасности.

"Необходимо отметить, что еще в январе нынешнего года первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Эли Уэллс заявила, что США надеются на развитие диалога с Киргизией и новым президентом этой страны, подчеркнув при этом, что „от будущего развития Киргизии зависит будущее региона в целом. Ведь отношения Бишкека и Вашингтона осложнились в середине 2015 года, после того как госдепартамент США вручил премию за защиту прав человека Азимжану Аскарову - человеку, пожизненно осужденному за участие в массовых беспорядках на юге Киргизии в июне 2010 года. В ответ Бишкек разорвал подписанное в 1993 году двустороннее соглашение о сотрудничестве, и лишь в октябре 2015 года в ходе визита в Киргизию тогдашнего госсекретаря США Джона Керри было объявлено о плане подготовить новое соглашение о сотрудничестве". То есть США пытаются начать „перезагрузку" отношений как с Киргизией, так и с другими странами региона", - заявил Леонид Гусев.

По его мнению, недавнюю встречу в Душанбе президентов Киргизии и Таджикистана Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона, помимо всего, можно расценить еще и как сверку позиций перед визитом представителя американской администрации. "А то, что США в последнее время стали уделять значительное внимание региону подтверждается и визитом в начале февраля Ташкент упоминавшейся Эли Уэллс", - считает Леонид Гусев.

Центральноазиатская редакция EADaily
5.02.18

Источник - eadaily.com
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