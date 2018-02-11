Предательство Шульца обернулось конфузом. Так и не начав работу новое правительство Германии развалилось

19:46 11.02.2018 Bild-Zeitung полагает, что провал Шульца в Кремле отмечают шампанским



Руководство немецкими социал-демократами возложат на Андреа Налес



Вынужденный и неожиданный отказ председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца возглавить в будущем правительстве Германии МИД прогремел в минувшую пятницу ударом грома. Это смешало расчеты составителей представленного двумя днями раньше коалиционного договора, которые сторговались по поводу дележа портфелей. Возникала надежда на относительно спокойные уговоры 463 тыс. социал-демократических партийцев проголосовать "как надо" в период с 20 февраля по 2 марта. Чтобы 4 марта наряду с плановым обнародованием результатов референдума можно было поздравить Шульца с должностью министра иностранных дел, а Ангелу Меркель - с четвертым канцлерством.



Шульц сброшен и бежит из политики, столкнувшись с бурей возмущения в партии, да и в обществе. Ведь ранее он неоднократно заверял всю страну, что ни в коем случае не станет работать под началом Меркель. А затем цинично решил оставить руководство партией в обмен на берлинский МИД, для чего пробивал для себя это ведомство. Однако не вышло, поскольку социал-демократы в массе, а также многие немцы воспротивились лжи и манипуляциям, что делает честь их демократической зрелости.



Остатки команды Шульца стараются как можно скорее стереть присутствие экс-шефа. На вторник назначено заседание правления СДПГ, которое уже официально выдвинет кандидата на пост председателя партии. Это будет 47-летняя Андреа Налес, лидер социал-демократической фракции в Бундестаге. Она активно участвовала в переговорах о коалиции с партией Меркель и судя по всему будет агитировать однопартийцев за одобрение этого варианта. Налес тертый политик, была и предводительницей молодых социалистов, и генсеком, и министром труда в последнем кабинете Меркель. Когда в сентябре было объявлено о переходе социал-демократов в оппозицию, она пообещала христианским демократам "бить по морде", а на декабрьском съезде партии - пробивать свои цели на переговорах о коалиции, пока оппоненты "не запищат".



Ну что ж, пусть не в ходе переговоров, но сейчас из-за неуверенности в благополучном для ХДС/ХСС голосовании социал-демократов некоторое попискивание среди консерваторов действительно слышится. Но уже пост-фактум по поводу распределения министерств, на которое, спасая коалиционный договор, пришлось пойти Меркель. Дело в том, что примерно в половине второго ночи 7 февраля Шульц под угрозой срыва переговоров уперся в требовании получить для СДПГ сразу три "ключевые" министерства - иностранных дел, финансов и труда.



В порядке болезненного компромисса канцлер согласилась. А теперь в ее партии сетуют, что теперь "вотчина финансового гуру Шойбле" переходит в иные руки. Хотя какая разница. В одном из правительств Меркель Минфин уже бывал у социал-демократов. Но вот уже и партийный "Юнге унион" подает недовольный голос. Его председатель Пауль Цимьяк требует от канцлера назвать будущих министров, иначе 26 февраля съезд организации не сможет сознательно поддержать "большую коалицию".



Между тем, полагают наблюдатели в партийном истеблишменте христианских демократов, уход Шульца от руководства СДПГ и отказ от претензий на МИД воспринимаются с облегчением. Шульц стал тягостью для СДПГ и "большой коалиции", позитивный вердикт членов партии на коалиционный договор стал вероятнее, считает директор института INSA Херман Бинкерт. Подспудно в ХДС/ХСС высказываются мнения, что без Шульца в "большой коалиции" будет меньше нестабильности.



Но пока все это предположения. Как повлияет исчезновение Шульца с политической арены на исход социал-демократического референдума, еще не ясно. И вообще состоится ли новая "большая коалиция", еще один кабинет и канцлерство Ангелы Меркель – тоже. На Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля представлять Германию будет врио министра обороны Урсула фон дер Ляйен, а выступать на ней будет врио министра иностранных дел Зигмар Габриэль.



По традиции в посткарнавальную среду слово возьмут многие деятели. От СДПГ - предполагаемый министр финансов, а пока первый бургомистр Гамбурга Олаф Шольц. А канцлер Меркель выступит в старинном ганзейском городке Деммин и может быть тоже что-то скажет о текущей ситуации. Но, скорее всего, без скептического кивка в российскую сторону. Этим професстионально занимается пресса концерна Шпигеля. Вот и сейчас Bild-Zeitung предполагает, что поскольку при министре иностранных дел Шульце ожидать дружественного отношения к Москве не стоило, то сейчас в Кремле пьют шампанское. При этом газета делает вывод, что "дестабилизирующая общественная и политическая работа Кремля в Германии, очевидно, приносит плоды".



Евгений Григорьев

11.02.2018 Источник - Независимая газета

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