Банкиры и финансисты теряют власть над миром, - Д.Лекух

15:19 11.02.2018 Банкиры и финансисты теряют власть

Дмитрий Лекух о скачках на бирже как признаках системного кризиса



Американские биржи упали второй раз за неделю. Знаменитый Dow Jones даже установил "рекорд", дойдя до самой низкой отметки за историю своего существования. И все это на фоне заявления об успехах американской экономики.



В начале недели биржевые сводки напоминали кричащие заголовки с фронтов новой мировой войны. Как следует из данных Нью-Йоркской биржи, американский промышленный индекс Dow Jones сразу после открытия торгов рухнул почти на 500 пунктов, к уровню на 10% ниже по сравнению с рекордным, достигнутым 26 января. Потом, правда, произошел некоторый "откат", Dow Jones пошел вверх и к вечеру вторника все-таки вырос на 155 пунктов (+0,64%) к прошлому закрытию, до отметки 24 501. Но это вряд ли кого-то успокоило.



К тому же сразу вслед за ним индекс Standard & Poor"s, после снижения на 4,1% в понедельник, с открытием биржи во вторник хоть и вырос на 31 пункт (или на 1,2%, до отметки 2680), но это все равно можно смело характеризовать исключительно как "коррекцию от дна". Агентство Associated Press откровенно характеризует настроения участников рынка как "панические", и тут нечему удивляться.



К концу сессии четверга индекс Dow Jones снова катастрофически рухнул на 1033 пункта, или на 4,15%, до отметки 23860. S&P – "приземлился" более чем на 100 пунктов (-3,75%), на 4% "ушел" Nasdaq. Более чем на 5% обвалились акции Microsoft, General Electric, Intel.



А вслед за ними пошла и Азия: за первые 15 минут торгов индекс Nikkei, ключевой для Токио, например, опустился на 3,2% и вышел на отметку в 21208,94 пункта. Ситуация, мягко говоря, аховая. И самое тут поганое в том, что никаких – подчеркиваю, никаких! – объективных причин для этого обрушения по-прежнему нет.



Версий, конечно, выдвигается множество, но все они носят настолько конспирологический характер, что всерьез людьми с хорошим экономическим образованием даже не рассматриваются. Например, версия "завышенных ожиданий от политики Дональда Трампа". Скажите, какая взаимосвязь? Просто напомню, что глобальные рынки живут по своим законам. К примеру, никакие политические и квазиполитческие предпочтения и никакие "американские сланцы" не мешают американскому Бостону закупать пресловутый "русский газ": если какая-то зависимость тут и существует, то она не может просто физически и математически иметь настолько прямой характер.



Равно, кстати, как и произошедшая недавно смена персоналий в Федеральной резервной системе США. Да, тут нет никакого секрета: если Джаннет Йеллен была ярой сторонницей ужесточения денежно-кредитной политики Штатов, что означало переход от периода низких процентных ставок к периоду их повышения, то Джером Пауэлл выглядит для стороннего наблюдателя еще более радикальным персонажем, чем Йеллен.



Ну и что?



Это все равно не могло сказаться вот таким резким схлопыванием на фондовых рынках: эти факты, безусловно, имеют место быть, но они куда более "долгосрочные" по последствиям. А вот чтобы так…



Тем более странно, когда в качестве причины начинают называть, допустим, опасения инвесторов из-за публикации министерством труда США положительных данных по росту заработных плат в стране. Типа, "есть мнение", что это плохо скажется на прибыли корпораций. И это уже говорит, как минимум, о панике в самой "экспертной среде".



Более того, фактически нет никаких сомнений, что все потери будут в самой что ни на есть краткосрочной перспективе американскими рынками отыграны: прогнозы тут самые разнообразные, но лично я, будучи экономическим консерватором, прогнозирую где-то полтора-максимум два месяца. Экономические "прогрессисты" (я не про безумных адептов "либерального капитализма" сейчас) предполагают, что даже раньше.



Вот и посмотрим, кто из нас будет прав. И возникает только один вопрос: а что это, простите, было?



Конспирологические версии "влияния политических факторов", "ужас-ужас" и "внезапно обедневшие" (ах, как мы все за них переживаем) миллиардеры. Происки каких-нибудь "условных глубинных соросов". Или, как считают те самые "прогрессисты", - нормальная фондовая волатильность, которая банально "отыгрывает" излишние фондовые ожидания и корректирует "невидимой рукой рынка" случайные диспропорции. Ну, а тогда откуда же такая общая уверенность, что "очень скоро все вернется назад"?



Все это, безусловно, интересно, но несущественно.



Давайте начнем с самого простого: это, конечно, свидетельство мирового системного кризиса общественно-экономической формации, которую не совсем правильно называют сейчас "капиталистической". Куда точнее она определяется как "фондовый капитализм": просто любой, даже самый "свободный" рынок нуждается в регуляторах, своеобразных "шерифах" или полицейских. И только полный маразматик может привлекать в виде такого вот "шерифа или полицейского" на свободный рынок свободный финансовый капитал. Потому как ничем не ограничиваемый спекулянт на "страже порядка" - это уже смешно.



Собственно говоря, именно "главенство фондовых рыночных механизмов", обслуживание которых, по самым консервативным оценкам, стоит мировой экономике порядка сорока процентов всех оборотных средств, прилипающих к загребущим рукам финансистов и прочих "фондовых спекулянтов" в качестве "их доли", и приводило ко всем глобальным и/или локальным кризисам. Будь то наш "дефолт" 1998 года выпуска, "пузырь доткомов" в США, "ипотечный пузырь", ставший стартом глобального экономического кризиса 2008, или нынешняя, довольно локальная, но болезненная волатильность.



Уже сам факт превращения финансовых инструментов рынка в самостоятельные центры сверхприбыли – это свидетельство болезни именно нынешней социально-экономической формации, вполне возможно смертельной. Которая распространяется с экономики и на государственные и общественные институты. Тут достаточно вспомнить подспудную "войну" транснациональных корпораций с национальными государствами, войну абсолютно самоубийственную как для ТНК, так и для "капиталистических" по экономической сути государств, чтобы понять, что другие комментарии тут вообще не нужны. Желудок, берущий на себя функции головного мозга, – это, наверное, нехорошо.



Картина складывается не очень, конечно, приятная: судя по всему, нынешний глобальный миропорядок постепенно изживает себя и с чисто экономической точки зрения. Ничего личного, обычная математика.



Это отнюдь не свидетельство того, что нам снова пора идти строить коммунизм: скорее всего ему на смену приходит то, о чем мы вообще на сегодняшний день никакого представления не имеем, как не имели представления Афины и Рим, что именно будут творить на их "вечных землях" варварские средневековые королевства. Вряд ли кому в период упадка феодализма могло прийти в голову, что грядет "власть торгашей". Но вот тот факт, что эта самая "власть ТНК" и стоящих у них за спиной "банкиров и финансистов" у нас прямо на глазах в тяжелых судорогах содрогается и ей на смену уже готово прийти что-то новое, - можно, наверное, констатировать прямо сейчас.



Потому как такие регулярные "иррациональные" падения с последующим "восстановлением отката" ничем иным, кроме как "эпизодами глобального системного кризиса", при всем желании и не объяснишь.



И тут важно понять: а стоит ли нам, России, "задрав штаны", так радостно бежать в "светлое фондовое капиталистическое завтра", которого, кажется, уже нет. Источник - Завтра

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