"Лошади и верблюды" разгоняют демонстрации в Египте, - Ахмад Амара

15:14 11.02.2018 "Верблюжья битва" не единственная. Самые странные в мире способы разгона демонстрации



Ахмад Амара (Ahmad Amara)

Sasapost, Египет



Правительства разных страны часто полагаются на использование слезоточивого газа для разгона демонстраций, но также прибегают и к более смертоносным средствам, включающих в себя стрельбу боевыми патронами. В самых "репрессивных" странах время от времени применяется бронетехника и самолеты. Некоторые страны используют верблюдов, чтобы разогнать демонстрации! Ниже представлен список по настоящему странных способов по разгону демонстраций, вроде использования рогаток и зловонных бомб.



"Лошади и верблюды" разгоняют демонстрации в Египте



"События последних дней навязывают всем нам выбор между хаосом и стабильностью. Я говорю со всей честностью и независимо от текущей ситуации, что я не собирался баллотироваться на новый срок".



Президент Египта Хосни Мубарак произнес эти слова 1 февраля 2011 года в ходе своего выступления, чтобы успокоить толпы демонстрантов, требующие свержения его режима на площади Тахрир и в других местах в ходе революции, которая началась 25 января 2011.









С момента его телеобращения прошло не так много времени, так что демонстранты были удивлены, когда на следующий день, 2 февраля 2011 года, группа сторонников Мубарака на лошадях и верблюдах атаковали демонстрантов, попытавшись прорваться на площадь Тахрир и разогнать демонстрацию. Это был первый случай в современной истории Египта, когда верблюды и лошади использовались в битве не в пустыне, а на асфальте в самом сердце египетской столицы, в Каире.



Этот день был одним из самых кровавых дней революции. В течение многих часов продолжались столкновения между сторонниками и противниками Мубарака, что повлекло за собой десятки жертв. И этот день запомнился египтянам как "Верблюжья битва" из-за странного способа разгона демонстрации. Она закончилась поражением сторонников Мубарака и продолжением демонстраций против него на площади Тахрир, пока Мубарак не объявил о своей отставке менее чем через 10 дней после "Верблюжьей битвы", 11 февраля 2011 года.



Рогатки, перцовые и мраморные снаряды разгоняют демонстрации в Индии



Если вы помните о появлении верблюдов и лошадей в древних войнах, то удивились тому, что их использовали для разгона демонстраций в нынешнем столетии. А помните рогатки, которыми дети иногда достают друг друга? А вот Индия начала использовать их как инструмент для разгона демонстраций!



В феврале 2016 года полиция в индийском штате Харьяна сообщила, что они будут использовать рогатки, чтобы разгонять демонстрации и уже начали обучать полицейских. Это показалось немного странным и забавным, но Абхишек Гравал, сотрудник полиции в индийском штате в интервью для прессы заявил, что рогатки были сделаны "прошли долгие испытания", чтобы избежать использования смертельного оружия. Он указал, что полиция по инструкции будет использовать снаряды с перечными и мраморными шариками и слезоточивый газ, оставляя выстрел боевыми патронами как последний вариант.



В качестве боеприпасов для рогатки будут использоваться перцовые и мраморные шарики, находящихся в сумках у полицейских, чтобы их можно было использовать наряду с дубинками и слезоточивым газом. "Снаряды не нанесут серьезного ущерба демонстрантам, но заставят их отступить и уйти", - сказал Гравал.



"Буаш" используется израильскими оккупационными силами для прекращения демонстраций палестинцев



Представьте себе, что во время демонстрации на вас упадет грязная зловонная вода: Вы, возможно, не сможете продолжать долго протестовать. Израильские оккупационные силы додумались использовать это средство для разгона демонстраций палестинцев.



Полиция использует "Буаш" для разгона демонстраций. Израильский информационный центр на оккупированных территориях "Бецелем" сообщил: "Гнилая и зловонная жидкость разработана израильской полицией для разгона демонстраций. Эту жидкость выливают из специальных резервуаров, а вонь настолько невыносима, что все жители соседнего района вынуждены уйти. Это не просто отвратительная вонь, ущерб от этой жидкости намного серьезнее". Ассоциация защиты гражданских прав в Израиле заявляет, что жидкость вызывает тошноту. Попадание жидкости в глаза может вызвать боль и покраснения, а также раздражение при соприкосновении с кожей. В случае глотания могут возникнуть боли в желудке, которая требует медицинской помощи.



Поэтому в следующий раз, когда вы увидите, как израильские оккупационные силы используют машины с водометами для разгона демонстраций, не исключено, что это будет не просто обычная вода, а сточная вода. Следует отметить, что израильские оккупационные силы не только используют сточные воды для разгона демонстрации, но также и распыляют их на дома, рынки и магазины, чтобы насолить палестинцам.









Палестинка Рания в интервью для "Аль-Араби аль-Джадид" рассказала о своем знакомстве с "Буаш": "У меня аллергия на запахи. Как только сточные воды распылили по соседству, у меня началась рвота и кашель. Я сбежала из дома в больницу с детьми, где нам дали лекарство и посоветовали держаться подальше от этого района".



"Цветная вода" для разгона демонстраций и ареста ее участников



Если вы участвовали в одной из небезопасных демонстраций и начались попытки арестовать некоторых демонстрантов, у вас не получится замаскироваться, купив несколько фруктов и овощей, чтобы показать всем будто вы простой прохожий, который идет мимо по улице после окончания демонстрации. Если полиция использует для разгона демонстраций "цветную воду", то не только для того, чтобы разогнать демонстрацию, но и для того, чтобы попытаться арестовать демонстрантов.



Оккупационные силы использовали "сточные воды" для разгона палестинских демонстраций, но иногда прибегают и к "цветной воде", чтобы разогнать демонстрации и попытаться арестовать некоторых участников.



Цветная вода используется не только израильской оккупационной полицией, но также применяется для прекращения демонстраций в Европе, Азии, Латинской Америке и Африке. Подобный метод используется в таких странах как: Венгрия, Малайзия, Аргентина и Южная Африка, которая имеет уникальный опыт использования цветной воды.



"Фиолетовые у власти" - лозунг кампании против режима апартеида в Южной Африке



Применение водомета с фиолетовой водой









История берет свое начало в 1989 году, когда южноафриканская полиция использовала фиолетовую воду, чтобы разогнать демонстрации против режима апартеида. Один из демонстрантов смог направить фиолетовую воду на полицейских и правительственные здания. Этот инцидент не остался незамеченным: вдохновившись, демонстранты придумали антирасистский лозунг "фиолетовые у власти". А за этими протестами последовало прекращение режима апартеида в Южной Африке! Источник - Иносми

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