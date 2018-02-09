Лицо предателя: в США показали допингиста Родченкова после пластической операции

14:22 11.02.2018 Информатор WADA (Всемирного антидопингового агентства) и экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сделал в США пластическую операцию.



В Штатах Родченков проходит по программе защиты свидетелей, которая предполагает в том числе и изменение внешности, чтобы защищаемому было легче скрыться.



Далее - триумф американской логики: внешность Родченкову в самом деле изменили, его не узнать. Но тут же показали по американскому телеканалу CBS под настоящим именем уже в новом обличье.



При этом Родченков утверждает, что по его следу "идут русские".



"Кремль хочет, чтобы я перестал говорить", - жалуется Родченков. А его адвокат Джим Валден утверждает, что в США находится "группа русских", которые ищут его подзащитного. Доказательств своих слов Валден, разумеется, не приводит. Расчет, по всей видимости, на клише "ну вы же знаете этих русских…".



При этом Родченкова с новым лицом смело показывают по ТВ. Видимо, для того, чтобы облегчить задачу мифической "группе русских".



Для эфира информатора экипировали в бронежилет Источник - Русская весна

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