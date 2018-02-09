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Таджикистан. Наркотрафик без присмотра, - Р.Камбаров
13:41 11.02.2018

НАРКОТРАФИК БЕЗ ПРИСМОТРА

В наши дни незаконный оборот наркотиков в Таджикистане приобрел масштабный характер и успел стать сверхприбыльным и популярным бизнесом. Наркодельцы вовлекают в свои ряды людей из различных слоев населения, готовых пойти на все, лишь бы прокормить свою семью. Существуют факты, подтверждающие наличие связей некоторых высокопоставленных сотрудников власти с преступными группами, промышляющими контрабандой наркотиков. Само собой разумеется, что нередко эти высокопоставленные чиновники "крышуют" наркодиллеров, получая от них свои барыши. В результате отсутствия надлежащего контроля республика постепенно превращается в настоящий "рай" для наркоторговцев.

Наркоторговцы настолько потеряли чувство безнаказанности, что занимаются своей деятельностью даже в тюрьмах. Недавно спецслужбы Таджикистана выявили группу заключенных, которые контролировали транзит наркотиков через таджикско-афганскую границу, находясь в одной из душанбинских тюрем. В группу входили двое граждан Таджикистана и один гражданин Афганистана, имена которых не указываются. Они находилась в контакте с афганскими контрабандистами, в боестолкновении с которыми 2 декабря прошлого года погиб командир пограничного отряда Погранвойск Таджикистана, полковник ХайриддинАхтамов.

Напомним, бой между таджикскими пограничниками и 12-ю вооруженными наркоконтрабандистами - жителями провинции Тахор, незаконно перешедшими границу, завязался в районе Шамсиддин Шохин. В результате были ранены четверо пограничников и убит командир отряда. На месте боестолкновения было обнаружено 4 автомата Калашникова и 33 килограмма наркотиков.

Группа заключенных контролировала передвижение контрабандистов по мобильной связи из тюрьмы. Все трое заключенных ранее были приговорены к длительным срокам заключения по статье 200 Уголовного кодекса Таджикистана "Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта". Против них возбуждено новое уголовное дело".

Также продолжается поиск подельников контрабандистов в Таджикистане, которым афганцы должны были передать "груз". И заключенные, и афганские контрабандисты для связи использовали сим-карты мобильных операторов Таджикистана. Таким образом, заключенные имели доступ к сотовой связи при том, что в таджикских тюрьмах пользование мобильными телефонами запрещено.

Напомним, в 2015 году в Таджикистане был принят закон, согласно которому каждый человек может приобрести только две сим-карты в одной сотовой компании и только при предъявлении паспорта. Власти объяснили такое решение тем, что члены террористических групп пользуются сим-картами, зарегистрированными на другого человека, что затрудняет их поиск. Спецдокладчик ООН по вопросам свободы слова Дэвид Кайе (DavidKaye) назвал эти меры нарушающими гражданские права и свободы.

Первого декабря 2017 года в республике были закрыты около 100 дилерских центров по продаже сим-карт. Служба связи выявила, что они продавали гражданам сим-карты, не требуя предъявления паспорта. Теперь мобильные номера можно приобрести только в офисах сотовых компаний.

Ежегодно на таджикско-афганской границе происходят несколько десятков боестолкновений между пограничниками Таджикистана и наркокурьерами из соседнего государства. Протяженность границы составляет 1344 километра, из них 1135 километров проходят вдоль реки Пяндж. Некоторые участки границы, в том числе в районе Шамсиддин Шохин, имеют сложный горный рельеф, и афганские наркоконтрабандисты используют труднодоступные горные тропы для переброски наркотиков в Таджикистан, которые далее переправляются в страны СНГ и Европы.

К сожалению, в руки сотрудников правоохранительных органов обычно попадают мелкие "сошки" из числа жителей сельской глубинки, а видавшие виды наркодиллеры остаются безнаказанными. Такое положение дел на руку лишь таджикской милиции, выполняющей таким образом статистическую отчетность.

В тоже время, в столице и других городах Таджикистана, как грибы после дождя растут дворцы наркобаронов и прикрывающих их чиновников. Так что, как ни крути, а влиятельные наркоторговцы в любом случае выйдут из воды сухими.

И все это безобразие происходит на фоне повальной бедности большинства граждан. Из-за безысходности и бедственного положения миллионы мужчины вынуждены отправляться на заработки в Россию. Конечно, не сладко приходится и тем, кто не может отправиться в зарубежье. Отдельные граждане, в целях быстрого заработка на содержание своих семей, становятся участниками незаконной транспортировки и сбыта наркотиков, организованными преступными группировками.

В итоге наркоторговля приняла в республики поистине массовый характер - ею занимаются не только бандиты и преступники, но и военные, правительственные чиновники, пограничники. Ими изобретаются все новые и новые способы транспортировки смертоносного зелья. Ситуация в республике остается весьма неблагоприятной. Наркоторговцев становится все больше, а шансов бороться с ними наоборот.

Ришод Камбаров

Источник - ЦентрАзия
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