 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 10.02.2018
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За кражу 2 млн сомов задержан Закиров - завотделом комитета по международным делам КырПарламента
10:25 11.02.2018

По подозрению в присвоении 2 млн сомов задержан завотделом комитета по международным делам Жогорку Кенеша. Об этом сообщили в комитете государственной безопасности КР (ГКНБ).

"Сотрудники ГКНБ задержали заведующего отдела комитета по международным делам и обороне Жогорку Кенеша Арсена Закирова. Чиновника подозревают в присвоении 2 млн сомов из бюджета", - говорится в сообщении.

Сообщается, что против Закирова возбуждено уголовное дело по статьям "Присвоение или растрата вверенного имущества" и "Подделка и использование поддельных документов" УК КР.

Мунара Боромбаева.

Источник - kyrtag.kg
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