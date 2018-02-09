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|За кражу 2 млн сомов задержан Закиров - завотделом комитета по международным делам КырПарламента
10:25 11.02.2018
По подозрению в присвоении 2 млн сомов задержан завотделом комитета по международным делам Жогорку Кенеша. Об этом сообщили в комитете государственной безопасности КР (ГКНБ).
"Сотрудники ГКНБ задержали заведующего отдела комитета по международным делам и обороне Жогорку Кенеша Арсена Закирова. Чиновника подозревают в присвоении 2 млн сомов из бюджета", - говорится в сообщении.
Сообщается, что против Закирова возбуждено уголовное дело по статьям "Присвоение или растрата вверенного имущества" и "Подделка и использование поддельных документов" УК КР.
Мунара Боромбаева.