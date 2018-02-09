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ВВС США атаковали в Сирии российскую ЧВК "Вагнера"
09:36 11.02.2018

"Оборонительный" авиаудар США в Сирии был нанесен по подразделениям российской частной военной компании, среди бойцов есть погибшие, заявил источник газеты ВЗГЛЯД со ссылкой на собственные данные.

"Удар нанесли по бойцам ЧВК "Вагнера". Две сотни успешно атаковали штаб курдов и считали, что американцы не решатся вмешиваться. Судя по всему, инвестор вагнеровцев получил от сирийского правительства разрешение на добычу нефти в этом районе. А эту территорию у ИГИЛ взяли курды, с помощью американцев взяли почти без боя. Их решили взять на слабо", – сообщил источник.

По его словам, погибли от 15 до 25 человек, 50 ранены.

"Участвовало ли племенное ополчение, неизвестно. Говорят, вопрос можно было бы решить, если б на вооружении ЧВК стояли ПЗРК, то амеры (коалиция во главе с США – прим. ВЗГЛЯД) не сунулись. Теперь отношения с курдами крайне напряженные. Холодок превратился в прямые боестолкновения".

Накануне телеканал ABC со ссылкой на источник в американском правительстве сообщал, что в результате ударов коалиции во главе с США погибли около 100 подконтрольных Дамаску военных. В Минобороны заявили, что инцидент произошел по причине не согласованных с Россией разведывательно-поисковых действий ополченцев.

Согласно имеющейся и косвенно подтверждаемой информации, в Сирии наряду с российскими военными неофициально действует частная военная кампания, известная в СМИ как ЧВК "Вагнера", состоящая из граждан России и стран ближнего зарубежья.

Текст: Антон Касс

Источник - vz.ru
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