Железнодорожные страсти Кыргызстана, - Р.Мусурманкулов

09:30 11.02.2018 ... Почему-то в памяти возникли 2 эпизода из экономической жизни суверенного Кыргызстана, чем-то напомнивших то, о чем написано в статье. Первый эпизод связан с возней вокруг АО "Дастан". Если кто не знает, это бывший Физприборы, который участвовал в программе производства торпеды "Шквал". Как я помню, россияне предлагали за счет погашения части долга КР перед РФ передать акции АО "Достан" России. Сколько времени шла торговля вокруг них, мне неизвестно. Итог - Россия построила подобное предприятие у себя.



Эпизод 2 - строительство Верхне-Нарынского каскада, участие в котором приняла все та же Россия. Был заключен договор, выделены деньги на проработку ТЭО, даже проведены кое-какие изыскания. Но после заявления о том, что санкции изменили финансовые возможности участия России в этом проекте, реакция КР в лице уже другого Президента была жесткой: не можете финансировать? Не хотите участвовать? Тогда денонсация договора, развод и поиск новых женихов... Виноват, инвесторов. Но вот толкотни в очереди от них пока не наблюдается.



А сейчас третий эпизод - строительство железной дороги, которая нужна Китаю для ускорения продвижения их грузов в Европу. Заметьте, грузов Китая, так как говорить о том, что Киргизия может что-то туда слать товарными вагонами, говорить не приходится. И вновь начинается старая песня: как сделать, чтобы получить побольше выгоды?



Может, заставить китайцев провести жд через все районы Кыргызстана? Может, сделать жд так, чтобы к ней можно было провести свои линии, коль китайцы не согласятся на всеобщую кыргызскую железнодорожнозацию? Но остается вопрос: а если китайцы, устав от просьб кыргызов, решат провести эту дорогу через Таджикистан и Узбекистан, тем более что, вроде, соединили Ферганскую долину напрямую с Ташкентом? Ведь в этом случае они избавятся от лишних таможенных инспекторов с киргизской стороны. И чем больше кыргызы будут думать, как бы получить больше пользы от китайцев, тем меньше надежд на то, что Кыргызстан не выкинут из очередного выгодного проекта!



Кстати, что кыргызы могут потерять и что приобрести, если этот проект будет реализован. Минус – вроде как нанесение экологического ущерба природе Кыргызстана в зоне, где будет прокладываться эта дорога. Но если сравнить с тем экологическим уроном, который наносят золоторудные месторождения, и в первую очередь Кумтор, вред природе в полосе менее 50 метров – имеется ввиду, что по обе стороны полотна должны быть дороги для подвоза стройматериалов, это ведь мелочь. Которая близко не стоит с тем карьером, откуда вывозится порода на Кумтор.



А вот плюсы гораздо интереснее. Таможенное обследование груза. А это ведь не 20 пассажирских вагонов, а 40-50 товарных вагонов, которые надо проверить и пропустить. И чем их больше, тем больше сумма за проверку документов и груза.



Сколько КР запросит за то, что эти вагоны пройдут по КР, мне неведомо. Но если отложить вопрос о тарифах до строительства и пуска движения по ней, новой ЖД дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, то нет сомнений: наши главные радетели за расцвет Кыргызстана СЕБЯ НЕ ОБИДЯТ!



Рустембек Мусурманкулов

9-02-2018, Источник - paruskg.info

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