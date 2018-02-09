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The Hill: Как конгресс США санкционирует распил военного бюджета?
02:48 11.02.2018

Военные подрядчики и их лоббисты скрывают свои истинные интересы под маской "преданности войскам". Теперь настал тот момент, когда они могут подумать об огромных прибылях

Сенаторы США от обеих партий превзошли даже своих коллег из палаты представителей, проявив неслыханное рвение в снятии ограничений с военного бюджета. В 2018 году в рамках достигнутого бюджетного соглашения военный бюджет превысит ограничения на военные расходы, установленные в 2011 году в соответствии с законом "О контроле за бюджетом", на целых $80 млрд. В 2019 году военные расходы будут увеличены на $88 млрд, пишет Мириам Пембертон в статье для американского издания The Hill.

Демократы рекламируют достигнутое бюджетное соглашение как достижение "паритета" между военными и невоенными расходами, поскольку в рамках нового законопроекта в 2018 году предусмотрено выделение дополнительных $63 млрд на невоенные расходы. Однако очевидно, что между $80 млрд и $63 млрд нет никакого "паритета".

Более того, при увеличении военного бюджета даже не было учтено, что из фонда заграничных операций, предусмотренного для непредвиденных расходов, в 2018 году будет дополнительно выделено еще $66 млрд, а в 2019 году - $69 млрд. Какова же конечная цифра? Военный бюджет составит $700 млрд.

Военное руководство США не переставало жаловаться о том, что постоянная неспособность конгресса принять бюджетное соглашение в срок до последнего момента держит его в неведении о том, на какую сумму денег может рассчитывать Пентагон при планировании военных операций. Как отметили в редакционной коллегии The Washington Post, "неопределенность в плане будущего финансирования наносит ущерб боевой готовности вооруженных сил".

Давайте рассмотрим повнимательней данное утверждение. Официальные лица считают, что военным постоянно приходится откладывать работы по техническому обслуживанию военной техники, поскольку длительный процесс принятия бюджетного соглашения не позволяет с точностью сказать, будут ли деньги на ремонт и смогут ли военные оплатить те или иные услуги. По этой причине, говорят официальные лица, в будущем стоимость технического обслуживания, при отсутствии своевременного ремонта, может только возрасти.

Видимо все забыли про одну простую вещь, а именно: закон "О контроле за бюджетом" устанавливает четкие ограничения на военные расходы. Получается, что военные заранее знают, что они не могут потратить больше установленной суммы денег. Проблема заключается не в том, что законодательно предусмотрены ограничения на военные расходы, а в том, что военным и их союзникам в конгрессе эти ограничения портят всю жизнь. Каждый раз, когда военные умышленно превышали лимиты, конгресс принимал это как должное и выделял военным дополнительные деньги, причем - только военным.

Конечно, если бы военные решили придерживаться установленных лимитов, им бы пришлось делать выбор и расставлять приоритеты. Новое бюджетное соглашение дает понять, что военным этого делать необязательно. Также военным необязательно, например, объяснять, почему на обеспечение административного процесса сверх нормы было потрачено $125 млрд. Эти избыточные расходы были обнаружены Пентагоном в результате внутренней проверки, однако позднее об этом решили забыть.

Мудрое решение о необходимости замены всего американского ядерного арсенала и создания новых образцов ядерного оружия, скорее всего, приведет к развязыванию ядерной войны, а не предотвратит ее. За всем этим стоят подрядчики и их лоббисты, которые вздохнули с облегчением, когда бюджетная сделка была заключена. Новый бюджет дает возможность избежать разговоров о необходимости более эффективного расходования военного бюджета.

Военные подрядчики и их лоббисты скрывают свои истинные интересы под маской "преданности войскам". Теперь настал тот момент, когда они могут подумать об огромных прибылях, которые можно получить при строительстве, например, еще одной авианосной ударной группы. У США уже есть 10 авианосцев, зачем еще? Ни у одной страны мира нет больше двух авианосцев. В целом военные расходы США в четыре раза больше, чем у Китая и в девять раз больше, чем у России.

Одного отчета Пентагона о $125 млрд достаточно, чтобы скептически отнестись к заявлениям о том, что увеличение военных расходов укрепит национальную безопасность. Буквально на этой неделе издание Politico сообщило, что в агентстве по тыловому обеспечению министерства обороны США не смогли объяснить, на что были потрачены $800 млн. Нет никаких гарантий, что подобного не произойдет и с новым военным бюджетом.

Александр Белов

Источник - REGNUM
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