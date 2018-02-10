Аркадаг также заразился "цифрой"

00:37 11.02.2018 В Туркменистане будет разработана новая государственная программа "Цифровой Туркменистан".



На заседании правительства Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал соответствующее поручение Академии наук: подготовить новую государственную программу "Цифровой Туркменистан", сообщает государственное информагентство Туркменистана.



Главная цель программы стимулирование развития информационно-коммуникационных технологий и повышение вклада этого сектора в ВВП страны, а также устранение "цифровой разницы" в быту населения велаятов, городов и сел.



Данная Программа призвана содействовать ускорению перевода на инновационные рельсы национальной экономики, повышению трудовой занятости в наукоемких отраслях, внедрению передовых технологий в производстве, полному переходу на электронный документооборот и систему электронной идентификации личности.



Туркменистан располагает значительными возможностями для развития цифровой инфраструктуры с использованием телемедицины, компьютерных и телекоммуникационных технологий за счет оказания дополнительных электронных услуг по предоставлению дистанционных консультаций и знаний.



10 Февраль 2018 г., Источник - gundogar-news.com

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